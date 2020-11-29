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≡ Карантин продлили в Костанайской области
 
 
Страница 1 из 212»
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
40421
Карантин продлили в Костанайской области
Отправлено: 29.11.20 - 11:07
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Новое постановление, продлевающее уже действующие ограничения в регионе, сегодня, 29 ноября, подписал главный государственный санитарный врач Костанайской области Владимир Нечитайло.
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electro
§ electro
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Кустанай
Регистрация:
01.01.15
Сообщений:
498
Re: Карантин продлили в Костанайской области
Отправлено: 29.11.20 - 11:07
#1
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... да чтоб вас... :-x
Профайл
О
§ Охотник
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
01.08.20
Сообщений:
82
Re: Карантин продлили в Костанайской области
Отправлено: 29.11.20 - 11:29
#2
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Как вы задолбали со своими карантинами, тянут кота...так и до нового года дотянут
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Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
9836
Re: Карантин продлили в Костанайской области
Отправлено: 29.11.20 - 12:02
#3
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Цитата:
Охотник:

Скорей всего до весны. Больных опять куча. Официальная статистика неправильная. Щас около сотни в сутки заражают. Просто уже не у всех анализы берут на ковид, автоматом каждому выписывают цефтриаксон. В России антирекорды идут . Надолго это опять.
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
5888
Re: Карантин продлили в Костанайской области
Отправлено: 29.11.20 - 13:14
#4
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Ну декабрь точно ниче не изменится,впереди праздники а на праздники ещё и усилят локдаун чтобы народ не шатался по гостям и компаниям

До рождества так будет,потом начнут раскручивать гайки до марта
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drakon
§ drakon
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
20496
Карантин продлили в Костанайской области
Отправлено: 29.11.20 - 13:27
#5
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Цитата:
Vit:
Скорей всего до весны.

Думаю, пока Китайский язык,
не - выучите... :lol: :oops:
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azlk
§ azlk
(Полноправные пользователи)
Откуда:
г.Костанай
Регистрация:
08.08.12
Сообщений:
1440
Re: Карантин продлили в Костанайской области
Отправлено: 29.11.20 - 13:27
#6
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в екате и челябинске до 12.12 карантин продлили, на следующий день у нас. наверное совпадение?
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Victor Yang
§ Victor Yang
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
08.08.10
Сообщений:
13410
Карантин продлили в Костанайской области
Отправлено: 29.11.20 - 13:34
#7
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Цитата:
azlk:
в екате и челябинске до 12.12 карантин продлили

Там карантинные меры не такие жёсткие - они даже не чувствуются почти, только все в масках в помещениях. В Челябинске это называется не карантин, а режим повышенной готовности.
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Козлов я
§ Козлов я
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
25.11.16
Сообщений:
1978
Re: Карантин продлили в Костанайской области
Отправлено: 29.11.20 - 13:41
#8
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Цитата:
drakon:
Думаю, пока Китайский язык, не - выучите...

Очень легкий язык

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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
8779
Карантин продлили в Костанайской области
Отправлено: 29.11.20 - 13:47
#9
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Цитата:
drakon:
Думаю, пока Китайский язык, не - выучите...

У них вируса нету))) Победили как-то ))
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A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
1179
Re: Карантин продлили в Костанайской области
Отправлено: 29.11.20 - 13:48
#10
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Зимой люди чаще болеют, и простудой и гриппом и прочими болезнями: значит и с короной тоже будет множество людей и соответственно, надо думать, карантин вот так мелкими "шашками" будут продлевать БЕСКОНЕЧНО. Исходя из этого и руководствуясь постулатом "КОРОНА - это НАВСЕГДА и ПОЖИЗНЕННО": надо разрешить работать кафе, ресторанам, фитнесам, различным салонам и прочим из сферы услуг, с соблюдением всех санитарных норм. Это и ЗАНЯТОСТЬ населения; НАЛОГИ в бюджет; и СОЦИАЛЬНОЕ спокойствие электората, что тоже немаловажно.
Профайл
A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
1179
Карантин продлили в Костанайской области
Отправлено: 29.11.20 - 13:51
#11
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Цитата:
Козлов я:


Очевидно, перевод "Камасутры" с индийского на китайский.
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N
§ N0name
(Пользователи)
Регистрация:
22.10.20
Сообщений:
20
Карантин продлили в Костанайской области
Отправлено: 29.11.20 - 13:53
#12
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Цитата:
ACROS:
Цитата:
мелкими "шашками"

тогда уже лучше "пешками"
Профайл
electro
§ electro
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Кустанай
Регистрация:
01.01.15
Сообщений:
498
Re: Карантин продлили в Костанайской области
Отправлено: 29.11.20 - 13:58
#13
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Цитата:
Козлов я:


Это ж очевидно:
слева - власти, справа - население.
А в общем - "коронавирус"
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Тот самый
§ Тот самый
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
31.05.18
Сообщений:
1047
Карантин продлили в Костанайской области
Отправлено: 29.11.20 - 14:44
#14
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Цитата:
maxsaf:
У них вируса нету))) Победили как-то ))


В след году надо будет смертность в Китае посмотреть за 2020-й, наверняка цифры-то побольше 2019-го будут. А то наши тоже хвалились снижением в первое полугодие, а про второе предпочитают молчать.
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