Отправлено: - 02:27

dvb: А на что вы надеетесь, позвольте спросить? На собственную неразваленную науку, которая, кроме как высасывать из пальца очередных великих пастухов на лошадях, ни на что больше не способна. Слово наука применительно к современному Казахстану уже по себе что-то оскорбительное к этому слову. А вот меня, например, радует, что Запад поднял сейчас очень большой вой в СМИ по поводу качества русской вакцины. Когда так происходит, то похоже, что оппонент двигается в правильном направлении. Кто там против Эболы первый что-то качественное сделал, напомнить?

На первом лице может и нет, но свою дочь, он сразу привил. одну из первых если не первой официально. СМИ сообщали.На первом лице может и нет, но свою дочь, он сразу привил. одну из первых если не первой официально. СМИ сообщали.

[Исправлено: Muad Dib, 29.11.2020 - 02:28]

Цитата:Россия, Казахстан. Везде руины было величия. Когда речь идёт о здоровье, на отечественное не надеюсь. И не надо быть семи пядей во лбу, чтобы посмотреть на расходы на науку и здравоохранение в развитых странах и в России. Понятно, что шанс на изобретение качественной вакцины от COVID-19 выше там, где выше зарплаты. Хотя бы потому что хорошие специалисты работают на дорогом оборудовании и за достойный оклад. Все данные об успехах Спутника V - внутрироссийские. А многому, за чем стоит государство, я не верю. Им сказали делайте первыми, они делают, признать неудачу - лишиться руководящего места, а цифрами можно играться, как уже показывает статистика по смертности.Цитата:Дочь молодая, не в группе риска. Новости о том, что привитые Спутником V заболевают появляются регулярно. Важно то, что сам он не рискует. Я уверен, что за любой западной вакциной прошедшей 3-ю стадию испытаний уже очередь от первых лиц всего мира. Потому что западной медицине доверяют. А спутник V это вакцина из страны с режимом уровня Северной Кореи. Путин это понимает, поэтому на народе вакцину проверять не жалко, а самому вколоть страшно.