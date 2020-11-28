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Николай ВОРОНИН: Пандемия страшнее войны?
Николай ВОРОНИН: Пандемия страшнее войны?
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Я робот(Пользователи)
- Регистрация:
- 20.12.07
- Сообщений:
- 40419
Николай ВОРОНИН: Пандемия страшнее войны?
Отправлено: 28.11.20 - 10:08
Я часто думаю - как Советский Союз менее чем за 20 лет поднял разрушенную войной экономику без бизнеса, иностранных кредитов, инвестиций, фондов и прочего? И почему пандемия, при которой не разрушено ни одного города, села, завода или фабрики, стала такой проблемой для нашего государства?
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Николай ВОРОНИН: Пандемия страшнее войны?
Отправлено: 28.11.20 - 23:59
Цитата:
Чем интересно я ее обидел?
elektron:
Вот ты сейчас Раису Максимовну сильно обидел наверное.
Вот ты сейчас Раису Максимовну сильно обидел наверное.
Чем интересно я ее обидел?
Николай ВОРОНИН: Пандемия страшнее войны?
Отправлено: 29.11.20 - 00:00
Цитата:
Жанна Фриске например
elektron:
Имена в студию
Имена в студию
Жанна Фриске например
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Stuttgart. Deutschland
- Регистрация:
- 10.10.17
- Сообщений:
- 5982
Николай ВОРОНИН: Пандемия страшнее войны?
Отправлено: 29.11.20 - 00:06
Цитата:
Да уже можно сказать ни чем, хотя, нищеброды...
Горбачёв не простит.
maxsaf:
Чем интересно я ее обидел?
Чем интересно я ее обидел?
Да уже можно сказать ни чем, хотя, нищеброды...
Горбачёв не простит.
Николай ВОРОНИН: Пандемия страшнее войны?
Отправлено: 29.11.20 - 00:11
Цитата:
А она разве была бедной? То что я сказал, что бедные не поедут, не значит, что все, кто не поедет - бедные. Хватит перекручивать.
elektron:
Да уже можно сказать ни чем, хотя, нищеброды... Горбачёв не простит.
Да уже можно сказать ни чем, хотя, нищеброды... Горбачёв не простит.
А она разве была бедной? То что я сказал, что бедные не поедут, не значит, что все, кто не поедет - бедные. Хватит перекручивать.
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Stuttgart. Deutschland
- Регистрация:
- 10.10.17
- Сообщений:
- 5982
Николай ВОРОНИН: Пандемия страшнее войны?
Отправлено: 29.11.20 - 00:16
Цитата:
Да я не перекручиваю, она просто в Германии лечилась и в клинике в Мюнстере умерла.
maxsaf:
Хватит перекручивать.
Хватит перекручивать.
Да я не перекручиваю, она просто в Германии лечилась и в клинике в Мюнстере умерла.
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Казахстан,Костанай
- Регистрация:
- 05.03.19
- Сообщений:
- 5885
Re: Николай ВОРОНИН: Пандемия страшнее войны?
Отправлено: 29.11.20 - 00:17
Почитал про чето там 20 лет советского союза и дальше читать не стал уже и даже осуждаю
Старик Воронин не обьективен уже давно
Сериал Бабка возмущаться
Старик Воронин не обьективен уже давно
Сериал Бабка возмущаться
Николай ВОРОНИН: Пандемия страшнее войны?
Отправлено: 29.11.20 - 00:47
Цитата:
Отличная реклама!
elektron:
Да я не перекручиваю, она просто в Германии лечилась и в клинике в Мюнстере умерла.
Да я не перекручиваю, она просто в Германии лечилась и в клинике в Мюнстере умерла.
Отличная реклама!
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Stuttgart. Deutschland
- Регистрация:
- 10.10.17
- Сообщений:
- 5982
Николай ВОРОНИН: Пандемия страшнее войны?
Отправлено: 29.11.20 - 01:39
Цитата:
Да не реклама, думал дойдёт, что не нужно и нельзя людей разделять по социальному признаку.
maxsaf:
Отличная реклама!
Отличная реклама!
Да не реклама, думал дойдёт, что не нужно и нельзя людей разделять по социальному признаку.
Николай ВОРОНИН: Пандемия страшнее войны?
Отправлено: 29.11.20 - 01:57
Цитата:
Это не я разделяю, это мир так устроен))
elektron:
Да не реклама, думал дойдёт, что не нужно и нельзя людей разделять по социальному признаку.
Да не реклама, думал дойдёт, что не нужно и нельзя людей разделять по социальному признаку.
Это не я разделяю, это мир так устроен))
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 24.04.19
- Сообщений:
- 86
Николай ВОРОНИН: Пандемия страшнее войны?
Отправлено: 29.11.20 - 02:27
Цитата:
Россия, Казахстан. Везде руины было величия. Когда речь идёт о здоровье, на отечественное не надеюсь. И не надо быть семи пядей во лбу, чтобы посмотреть на расходы на науку и здравоохранение в развитых странах и в России. Понятно, что шанс на изобретение качественной вакцины от COVID-19 выше там, где выше зарплаты. Хотя бы потому что хорошие специалисты работают на дорогом оборудовании и за достойный оклад. Все данные об успехах Спутника V - внутрироссийские. А многому, за чем стоит государство, я не верю. Им сказали делайте первыми, они делают, признать неудачу - лишиться руководящего места, а цифрами можно играться, как уже показывает статистика по смертности.
Цитата:
Дочь молодая, не в группе риска. Новости о том, что привитые Спутником V заболевают появляются регулярно. Важно то, что сам он не рискует. Я уверен, что за любой западной вакциной прошедшей 3-ю стадию испытаний уже очередь от первых лиц всего мира. Потому что западной медицине доверяют. А спутник V это вакцина из страны с режимом уровня Северной Кореи. Путин это понимает, поэтому на народе вакцину проверять не жалко, а самому вколоть страшно.
[Исправлено: Muad Dib, 29.11.2020 - 02:28]
dvb: А на что вы надеетесь, позвольте спросить? На собственную неразваленную науку, которая, кроме как высасывать из пальца очередных великих пастухов на лошадях, ни на что больше не способна. Слово наука применительно к современному Казахстану уже по себе что-то оскорбительное к этому слову. А вот меня, например, радует, что Запад поднял сейчас очень большой вой в СМИ по поводу качества русской вакцины. Когда так происходит, то похоже, что оппонент двигается в правильном направлении. Кто там против Эболы первый что-то качественное сделал, напомнить?
Россия, Казахстан. Везде руины было величия. Когда речь идёт о здоровье, на отечественное не надеюсь. И не надо быть семи пядей во лбу, чтобы посмотреть на расходы на науку и здравоохранение в развитых странах и в России. Понятно, что шанс на изобретение качественной вакцины от COVID-19 выше там, где выше зарплаты. Хотя бы потому что хорошие специалисты работают на дорогом оборудовании и за достойный оклад. Все данные об успехах Спутника V - внутрироссийские. А многому, за чем стоит государство, я не верю. Им сказали делайте первыми, они делают, признать неудачу - лишиться руководящего места, а цифрами можно играться, как уже показывает статистика по смертности.
Цитата:
На первом лице может и нет, но свою дочь, он сразу привил. одну из первых если не первой официально. СМИ сообщали.На первом лице может и нет, но свою дочь, он сразу привил. одну из первых если не первой официально. СМИ сообщали.
Дочь молодая, не в группе риска. Новости о том, что привитые Спутником V заболевают появляются регулярно. Важно то, что сам он не рискует. Я уверен, что за любой западной вакциной прошедшей 3-ю стадию испытаний уже очередь от первых лиц всего мира. Потому что западной медицине доверяют. А спутник V это вакцина из страны с режимом уровня Северной Кореи. Путин это понимает, поэтому на народе вакцину проверять не жалко, а самому вколоть страшно.
[Исправлено: Muad Dib, 29.11.2020 - 02:28]
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