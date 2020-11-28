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≡ Николай ВОРОНИН: Пандемия страшнее войны?
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
40419
Николай ВОРОНИН: Пандемия страшнее войны?
Отправлено: 28.11.20 - 10:08
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Я часто думаю - как Советский Союз менее чем за 20 лет поднял разрушенную войной экономику без бизнеса, иностранных кредитов, инвестиций, фондов и прочего? И почему пандемия, при которой не разрушено ни одного города, села, завода или фабрики, стала такой проблемой для нашего государства?
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
8775
Николай ВОРОНИН: Пандемия страшнее войны?
Отправлено: 28.11.20 - 23:59
#45
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Цитата:
elektron:
Вот ты сейчас Раису Максимовну сильно обидел наверное.

Чем интересно я ее обидел?
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
8775
Николай ВОРОНИН: Пандемия страшнее войны?
Отправлено: 29.11.20 - 00:00
#46
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Цитата:
elektron:
Имена в студию

Жанна Фриске например
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elektron
§ elektron
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Stuttgart. Deutschland
Регистрация:
10.10.17
Сообщений:
5982
Николай ВОРОНИН: Пандемия страшнее войны?
Отправлено: 29.11.20 - 00:06
#47
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Цитата:
maxsaf:
Чем интересно я ее обидел?

Да уже можно сказать ни чем, хотя, нищеброды...
Горбачёв не простит.
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
8775
Николай ВОРОНИН: Пандемия страшнее войны?
Отправлено: 29.11.20 - 00:11
#48
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Цитата:
elektron:
Да уже можно сказать ни чем, хотя, нищеброды... Горбачёв не простит.

А она разве была бедной? То что я сказал, что бедные не поедут, не значит, что все, кто не поедет - бедные. Хватит перекручивать.
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elektron
§ elektron
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Stuttgart. Deutschland
Регистрация:
10.10.17
Сообщений:
5982
Николай ВОРОНИН: Пандемия страшнее войны?
Отправлено: 29.11.20 - 00:16
#49
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Цитата:
maxsaf:
Хватит перекручивать.

Да я не перекручиваю, она просто в Германии лечилась и в клинике в Мюнстере умерла.
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
5885
Re: Николай ВОРОНИН: Пандемия страшнее войны?
Отправлено: 29.11.20 - 00:17
#50
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Почитал про чето там 20 лет советского союза и дальше читать не стал уже и даже осуждаю



Старик Воронин не обьективен уже давно


Сериал Бабка возмущаться
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
8775
Николай ВОРОНИН: Пандемия страшнее войны?
Отправлено: 29.11.20 - 00:47
#51
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Цитата:
elektron:
Да я не перекручиваю, она просто в Германии лечилась и в клинике в Мюнстере умерла.

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elektron
§ elektron
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Stuttgart. Deutschland
Регистрация:
10.10.17
Сообщений:
5982
Николай ВОРОНИН: Пандемия страшнее войны?
Отправлено: 29.11.20 - 01:39
#52
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Цитата:
maxsaf:
Отличная реклама!

Да не реклама, думал дойдёт, что не нужно и нельзя людей разделять по социальному признаку.
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
8775
Николай ВОРОНИН: Пандемия страшнее войны?
Отправлено: 29.11.20 - 01:57
#53
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Цитата:
elektron:
Да не реклама, думал дойдёт, что не нужно и нельзя людей разделять по социальному признаку.

Это не я разделяю, это мир так устроен))
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Muad Dib
§ Muad Dib
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.04.19
Сообщений:
86
Николай ВОРОНИН: Пандемия страшнее войны?
Отправлено: 29.11.20 - 02:27
#54
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Цитата:
dvb: А на что вы надеетесь, позвольте спросить? На собственную неразваленную науку, которая, кроме как высасывать из пальца очередных великих пастухов на лошадях, ни на что больше не способна. Слово наука применительно к современному Казахстану уже по себе что-то оскорбительное к этому слову. А вот меня, например, радует, что Запад поднял сейчас очень большой вой в СМИ по поводу качества русской вакцины. Когда так происходит, то похоже, что оппонент двигается в правильном направлении. Кто там против Эболы первый что-то качественное сделал, напомнить?


Россия, Казахстан. Везде руины было величия. Когда речь идёт о здоровье, на отечественное не надеюсь. И не надо быть семи пядей во лбу, чтобы посмотреть на расходы на науку и здравоохранение в развитых странах и в России. Понятно, что шанс на изобретение качественной вакцины от COVID-19 выше там, где выше зарплаты. Хотя бы потому что хорошие специалисты работают на дорогом оборудовании и за достойный оклад. Все данные об успехах Спутника V - внутрироссийские. А многому, за чем стоит государство, я не верю. Им сказали делайте первыми, они делают, признать неудачу - лишиться руководящего места, а цифрами можно играться, как уже показывает статистика по смертности.

Цитата:
На первом лице может и нет, но свою дочь, он сразу привил. одну из первых если не первой официально. СМИ сообщали.На первом лице может и нет, но свою дочь, он сразу привил. одну из первых если не первой официально. СМИ сообщали.


Дочь молодая, не в группе риска. Новости о том, что привитые Спутником V заболевают появляются регулярно. Важно то, что сам он не рискует. Я уверен, что за любой западной вакциной прошедшей 3-ю стадию испытаний уже очередь от первых лиц всего мира. Потому что западной медицине доверяют. А спутник V это вакцина из страны с режимом уровня Северной Кореи. Путин это понимает, поэтому на народе вакцину проверять не жалко, а самому вколоть страшно.

[Исправлено: Muad Dib, 29.11.2020 - 02:28]
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