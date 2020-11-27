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≡ Флуд и оффтопик (часть 4)
 
 
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
8775
Флуд и оффтопик (часть 4)
Отправлено: 27.11.20 - 23:26
#13876
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Цитата:
Victor Yang:

Ну так откроете секрет или как?))
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
8775
Флуд и оффтопик (часть 4)
Отправлено: 27.11.20 - 23:27
#13877
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Русский язык останется официальным в Киргизии

Конституционное совещание Киргизии не приняло инициативу лишить русский язык статуса официального. Об этом сообщает Telegram-канал «Sputnik Ближнее зарубежье». Конституционную норму, по которой русский язык является официальным в стране, было решено оставить.
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
5885
Флуд и оффтопик (часть 4)
Отправлено: 27.11.20 - 23:44
#13878
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Цитата-/Русский язык останется официальным в Киргизии/




В Канаде не хотят русский язык сделать официальным ? )
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Victor Yang
§ Victor Yang
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
08.08.10
Сообщений:
13409
Флуд и оффтопик (часть 4)
Отправлено: 27.11.20 - 23:47
#13879
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Цитата:
maxsaf:
Ну так откроете секрет или как?))

Желающих отгадать мало что-то. Ну так и быть - скажу. Стриптиз-бар это. В понедельник если не забуду - сфотографирую (он по пути с работы домой находится).
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таноми52
§ таноми52
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
08.02.17
Сообщений:
2121
Флуд и оффтопик (часть 4)
Отправлено: 28.11.20 - 00:11
#13880
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Цитата:
Victor Yang:
(он по пути с работы домой находится).



Улыбнуло!
Существенное замечание!
Хотя мы и не сомневаемся в Вас:lol: ;-) :oops:
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
8775
Флуд и оффтопик (часть 4)
Отправлено: 28.11.20 - 00:14
#13881
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Цитата:
abaika95:
В Канаде не хотят русский язык сделать официальным ? )

Ну у нас еще не набралось столько русскоязычных, сколько их у вас)) Но если вы обеспечите бесперебойную поставку иммигрантов русскоязычных - то очень даже может быть ))
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
8775
Флуд и оффтопик (часть 4)
Отправлено: 28.11.20 - 00:23
#13882
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Цитата:
Victor Yang:
Стриптиз-бар это

Надеюсь там соблюдают социальную дистанцию, и маскини носят как положено, не на подбородке))
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
8775
Флуд и оффтопик (часть 4)
Отправлено: 28.11.20 - 00:34
#13883
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Куда пропал облик аморальный? Давненько не появлялся тут, не приболел ли?
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Victor Yang
§ Victor Yang
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
08.08.10
Сообщений:
13409
Флуд и оффтопик (часть 4)
Отправлено: 28.11.20 - 01:21
#13884
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Цитата:
таноми52:
Существенное замечание!

Замечание было для того, чтобы было понятно что завтра и в воскресенье я не смогу этого сделать.
Цитата:
maxsaf:
Надеюсь там соблюдают социальную дистанцию, и маскини носят как положено, не на подбородке))

Вот клянусь своими подковами - на троллейбусе мимо проезжал - вывеска горела, во внутрь не заходил!!!
Мне вот ещё интересно - а как дед Мороз в маске будет выглядеть?
Цитата:
maxsaf:
Куда пропал облик аморальный? Давненько не появлялся тут, не приболел ли?

Да и Монгол Шуудан тоже исчез. Рассказал свою историю и пропал. Хотелось бы продолжения - как всё сложилось?
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
5885
Флуд и оффтопик (часть 4)
Отправлено: 29.11.20 - 00:21
#13885
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Цитата-/Ну у нас еще не набралось столько русскоязычных, сколько их у вас))/




А причем тут колличество у нас и у Киргизии?) И ваще колличество? Всегда будет НЫТЬЕ? Ладно сколько русскоязычных на Украине и в Прибалтике? Че там производит с русским языком?
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elektron
§ elektron
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Stuttgart. Deutschland
Регистрация:
10.10.17
Сообщений:
5982
Флуд и оффтопик (часть 4)
Отправлено: 29.11.20 - 00:31
#13886
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Цитата:
abaika95:
А причем тут колличество

И в правду, причём тут количество? Это язык становления, возрождения и прогресса стран вами названых и не только.
В Канаде думаю увековечили бы значимость языка, хотя там так и есть, правда английский, но и другие есть.
А вот что с другими странами, вами перечисленными не так, нужно разбираться.
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
5885
Флуд и оффтопик (часть 4)
Отправлено: 29.11.20 - 00:46
#13887
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Цитата-/А вот что с другими странами, вами перечисленными не так, нужно разбираться./



А что не так? В Канаде был английский до прихода англичан? Небыло! а в Киргизии,Прибалтике,Украине был русский?
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
8775
Флуд и оффтопик (часть 4)
Отправлено: 29.11.20 - 00:51
#13888
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Цитата:
abaika95:
Всегда будет НЫТЬЕ?

А кто ноет? Я только радуюсь )) пришла хорошая новость из Киргизии - я порадовался, а вам разве не радостно? Ну и кто ноет? :lol:
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
8775
Флуд и оффтопик (часть 4)
Отправлено: 29.11.20 - 00:56
#13889
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Цитата:
abaika95:
А что не так? В Канаде был английский до прихода англичан? Небыло!

Не было, а сейчас государственный.
Цитата:
abaika95:
в Киргизии,Прибалтике,Украине был русский?

Не было, но было бы неплохо если бы стал государственным :lol:
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
8775
Флуд и оффтопик (часть 4)
Отправлено: 29.11.20 - 00:59
#13890
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Цитата:
abaika95:
А причем тут колличество у нас и у Киргизии?

А при чем тут количество в Киргизии и в Канаде?)) Это же вы с Киргизии на Канаду перевели разговор))Цитата:
abaika95:
Ладно сколько русскоязычных на Украине и в Прибалтике? Че там производит с русским языком?
уничтожают русский язык, ущемляют народ по языковому признаку)
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