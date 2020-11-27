Отправлено: - 00:56

abaika95:

А что не так? В Канаде был английский до прихода англичан? Небыло!

abaika95:

в Киргизии,Прибалтике,Украине был русский?

Цитата:Не было, а сейчас государственный.Цитата:Не было, но было бы неплохо если бы стал государственным