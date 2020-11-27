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Флуд и оффтопик (часть 4)
Флуд и оффтопик (часть 4)
Флуд и оффтопик (часть 4)
Отправлено: 27.11.20 - 23:26
Цитата:
Ну так откроете секрет или как?))
Victor Yang:
Ну так откроете секрет или как?))
Флуд и оффтопик (часть 4)
Отправлено: 27.11.20 - 23:27
Русский язык останется официальным в Киргизии
Конституционное совещание Киргизии не приняло инициативу лишить русский язык статуса официального. Об этом сообщает Telegram-канал «Sputnik Ближнее зарубежье». Конституционную норму, по которой русский язык является официальным в стране, было решено оставить.
Конституционное совещание Киргизии не приняло инициативу лишить русский язык статуса официального. Об этом сообщает Telegram-канал «Sputnik Ближнее зарубежье». Конституционную норму, по которой русский язык является официальным в стране, было решено оставить.
Флуд и оффтопик (часть 4)
Отправлено: 27.11.20 - 23:44
Цитата-/Русский язык останется официальным в Киргизии/
В Канаде не хотят русский язык сделать официальным ? )
В Канаде не хотят русский язык сделать официальным ? )
Флуд и оффтопик (часть 4)
Отправлено: 27.11.20 - 23:47
Цитата:
Желающих отгадать мало что-то. Ну так и быть - скажу. Стриптиз-бар это. В понедельник если не забуду - сфотографирую (он по пути с работы домой находится).
maxsaf:
Ну так откроете секрет или как?))
Ну так откроете секрет или как?))
Желающих отгадать мало что-то. Ну так и быть - скажу. Стриптиз-бар это. В понедельник если не забуду - сфотографирую (он по пути с работы домой находится).
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 08.02.17
- Сообщений:
- 2121
Флуд и оффтопик (часть 4)
Отправлено: 28.11.20 - 00:11
Цитата:
Улыбнуло!
Существенное замечание!
Хотя мы и не сомневаемся в Вас
Victor Yang:
(он по пути с работы домой находится).
(он по пути с работы домой находится).
Улыбнуло!
Существенное замечание!
Хотя мы и не сомневаемся в Вас
Флуд и оффтопик (часть 4)
Отправлено: 28.11.20 - 00:14
Цитата:
Ну у нас еще не набралось столько русскоязычных, сколько их у вас)) Но если вы обеспечите бесперебойную поставку иммигрантов русскоязычных - то очень даже может быть ))
abaika95:
В Канаде не хотят русский язык сделать официальным ? )
В Канаде не хотят русский язык сделать официальным ? )
Ну у нас еще не набралось столько русскоязычных, сколько их у вас)) Но если вы обеспечите бесперебойную поставку иммигрантов русскоязычных - то очень даже может быть ))
Флуд и оффтопик (часть 4)
Отправлено: 28.11.20 - 00:23
Цитата:
Надеюсь там соблюдают социальную дистанцию, и маскини носят как положено, не на подбородке))
Victor Yang:
Стриптиз-бар это
Стриптиз-бар это
Надеюсь там соблюдают социальную дистанцию, и маскини носят как положено, не на подбородке))
Флуд и оффтопик (часть 4)
Отправлено: 28.11.20 - 00:34
Куда пропал облик аморальный? Давненько не появлялся тут, не приболел ли?
Флуд и оффтопик (часть 4)
Отправлено: 28.11.20 - 01:21
Цитата:
Замечание было для того, чтобы было понятно что завтра и в воскресенье я не смогу этого сделать.
Цитата:
Вот клянусь своими подковами - на троллейбусе мимо проезжал - вывеска горела, во внутрь не заходил!!!
Мне вот ещё интересно - а как дед Мороз в маске будет выглядеть?
Цитата:
Да и Монгол Шуудан тоже исчез. Рассказал свою историю и пропал. Хотелось бы продолжения - как всё сложилось?
таноми52:
Существенное замечание!
Существенное замечание!
Замечание было для того, чтобы было понятно что завтра и в воскресенье я не смогу этого сделать.
Цитата:
maxsaf:
Надеюсь там соблюдают социальную дистанцию, и маскини носят как положено, не на подбородке))
Надеюсь там соблюдают социальную дистанцию, и маскини носят как положено, не на подбородке))
Вот клянусь своими подковами - на троллейбусе мимо проезжал - вывеска горела, во внутрь не заходил!!!
Мне вот ещё интересно - а как дед Мороз в маске будет выглядеть?
Цитата:
maxsaf:
Куда пропал облик аморальный? Давненько не появлялся тут, не приболел ли?
Куда пропал облик аморальный? Давненько не появлялся тут, не приболел ли?
Да и Монгол Шуудан тоже исчез. Рассказал свою историю и пропал. Хотелось бы продолжения - как всё сложилось?
Флуд и оффтопик (часть 4)
Отправлено: 29.11.20 - 00:21
Цитата-/Ну у нас еще не набралось столько русскоязычных, сколько их у вас))/
А причем тут колличество у нас и у Киргизии?) И ваще колличество? Всегда будет НЫТЬЕ? Ладно сколько русскоязычных на Украине и в Прибалтике? Че там производит с русским языком?
А причем тут колличество у нас и у Киргизии?) И ваще колличество? Всегда будет НЫТЬЕ? Ладно сколько русскоязычных на Украине и в Прибалтике? Че там производит с русским языком?
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Stuttgart. Deutschland
- Регистрация:
- 10.10.17
- Сообщений:
- 5982
Флуд и оффтопик (часть 4)
Отправлено: 29.11.20 - 00:31
Цитата:
И в правду, причём тут количество? Это язык становления, возрождения и прогресса стран вами названых и не только.
В Канаде думаю увековечили бы значимость языка, хотя там так и есть, правда английский, но и другие есть.
А вот что с другими странами, вами перечисленными не так, нужно разбираться.
abaika95:
А причем тут колличество
А причем тут колличество
И в правду, причём тут количество? Это язык становления, возрождения и прогресса стран вами названых и не только.
В Канаде думаю увековечили бы значимость языка, хотя там так и есть, правда английский, но и другие есть.
А вот что с другими странами, вами перечисленными не так, нужно разбираться.
Флуд и оффтопик (часть 4)
Отправлено: 29.11.20 - 00:46
Цитата-/А вот что с другими странами, вами перечисленными не так, нужно разбираться./
А что не так? В Канаде был английский до прихода англичан? Небыло! а в Киргизии,Прибалтике,Украине был русский?
А что не так? В Канаде был английский до прихода англичан? Небыло! а в Киргизии,Прибалтике,Украине был русский?
Флуд и оффтопик (часть 4)
Отправлено: 29.11.20 - 00:51
Цитата:
А кто ноет? Я только радуюсь )) пришла хорошая новость из Киргизии - я порадовался, а вам разве не радостно? Ну и кто ноет?
abaika95:
Всегда будет НЫТЬЕ?
Всегда будет НЫТЬЕ?
А кто ноет? Я только радуюсь )) пришла хорошая новость из Киргизии - я порадовался, а вам разве не радостно? Ну и кто ноет?
Флуд и оффтопик (часть 4)
Отправлено: 29.11.20 - 00:56
Цитата:
Не было, а сейчас государственный.
Цитата:
Не было, но было бы неплохо если бы стал государственным
abaika95:
А что не так? В Канаде был английский до прихода англичан? Небыло!
А что не так? В Канаде был английский до прихода англичан? Небыло!
Не было, а сейчас государственный.
Цитата:
abaika95:
в Киргизии,Прибалтике,Украине был русский?
в Киргизии,Прибалтике,Украине был русский?
Не было, но было бы неплохо если бы стал государственным
Флуд и оффтопик (часть 4)
Отправлено: 29.11.20 - 00:59
Цитата:
А при чем тут количество в Киргизии и в Канаде?)) Это же вы с Киргизии на Канаду перевели разговор))Цитата:
abaika95:
А причем тут колличество у нас и у Киргизии?
А причем тут колличество у нас и у Киргизии?
А при чем тут количество в Киргизии и в Канаде?)) Это же вы с Киргизии на Канаду перевели разговор))Цитата:
abaika95:уничтожают русский язык, ущемляют народ по языковому признаку)
Ладно сколько русскоязычных на Украине и в Прибалтике? Че там производит с русским языком?
Ладно сколько русскоязычных на Украине и в Прибалтике? Че там производит с русским языком?
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