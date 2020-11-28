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≡ Полицейские спасли девушку от суицида в Тобыле
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
40419
Полицейские спасли девушку от суицида в Тобыле
Отправлено: 28.11.20 - 22:33
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Женщина позвонила в Центр оперативного управления ДП области и сообщила, что ее дочь, проживающая в городе Тобыле закрылась в гараже и собирается выпустить угарный газ из выхлопной системы автомобиля.
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elektron
* elektron
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Stuttgart. Deutschland
Регистрация:
10.10.17
Сообщений:
5968
Re: Полицейские спасли девушку от суицида в Тобыле
Отправлено: 28.11.20 - 22:33
#1
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Молодцы.
Но всех не спасут, что то участились случаи суицида.
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
8757
Re: Полицейские спасли девушку от суицида в Тобыле
Отправлено: 28.11.20 - 22:38
#2
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Цитата:
Полицейские провели профилактическую беседу с обеими и отвезли их домой.

Какая беседа? К Абайке, и на учет.
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
8757
Re: Полицейские спасли девушку от суицида в Тобыле
Отправлено: 28.11.20 - 22:40
#3
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Кстати, такие автомобили должны были в союзе выпускать, со звездой )) Но что-то пошло не так. ))
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
8757
Полицейские спасли девушку от суицида в Тобыле
Отправлено: 28.11.20 - 22:50
#4
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Цитата:
elektron:
Молодцы

А я так не считаю. Чисто повезло. Во-первых сразу с ними скорая должна была приехать, кто знает что там и как. Во-вторых пожарные, или мчс со спец инструментом, чтобы резать дверь. Далеко не во всех гаражах есть окна, а если и есть - то с решеткой. Ни разу не видел гараж в Костанае просто со стеклом в окне, это нонсенс. Или брехня, или чисто повезло.

[Исправлено: maxsaf, 28.11.2020 - 22:51]
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