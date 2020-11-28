Отправлено: - 22:50

elektron:

Молодцы

[Исправлено: maxsaf, 28.11.2020 - 22:51]

Цитата:А я так не считаю. Чисто повезло. Во-первых сразу с ними скорая должна была приехать, кто знает что там и как. Во-вторых пожарные, или мчс со спец инструментом, чтобы резать дверь. Далеко не во всех гаражах есть окна, а если и есть - то с решеткой. Ни разу не видел гараж в Костанае просто со стеклом в окне, это нонсенс. Или брехня, или чисто повезло.