Прогноз на 5 дней
ясно-18°C
  • 780 мм рт.ст.
  • 84% влажность
  • С-СЗ, 4 м/с
НовостиМненияСпецпроектыФорумКонкурсыГазетаСообщить новостьЦитатыОпросыАрхив
О редакцииРекламодателямВакансииВопросы редакцииСоглашение
Наша газета в социальных сетях
Форум


Новые сообщения • Поиск

/ Список форумов » Общие форумы » Обсуждение публикаций
≡ Николай ВОРОНИН: Пандемия страшнее войны?
 
 
Страница 2 из 2«12
Ответить 
N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
40419
Николай ВОРОНИН: Пандемия страшнее войны?
Отправлено: 28.11.20 - 10:08
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Я часто думаю - как Советский Союз менее чем за 20 лет поднял разрушенную войной экономику без бизнеса, иностранных кредитов, инвестиций, фондов и прочего? И почему пандемия, при которой не разрушено ни одного города, села, завода или фабрики, стала такой проблемой для нашего государства?
Читать новость

elektron
* elektron
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Stuttgart. Deutschland
Регистрация:
10.10.17
Сообщений:
5968
Николай ВОРОНИН: Пандемия страшнее войны?
Отправлено: 28.11.20 - 15:06
#15
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
:lol:
Профайл
таноми52
§ таноми52
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
08.02.17
Сообщений:
2121
Николай ВОРОНИН: Пандемия страшнее войны?
Отправлено: 28.11.20 - 15:18
#16
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
electro:
грош цена такому "государству"




Ресурсы любого государства не безграничны!
Профайл
Muad Dib
§ Muad Dib
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.04.19
Сообщений:
85
Re: Николай ВОРОНИН: Пандемия страшнее войны?
Отправлено: 28.11.20 - 16:06
#17
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Товарищу Воронину надо радоваться, что государство берет ответственность в пандемию и принимает меры. Не молодой уже человек, коронавирус в таком возрасте может сыграть злую шутку. Страшнее войны или нет, а ветеранов коронавирус косит без поправки на ордена и медали.
Главные итог всех мер - снизить нагрузку на больницы. Чтобы были свободные койки, ИВЛ, чтобы лекарств хватало и персонал не валился с ног. Кому дело до разорившегося кафе, когда пробки с катафалками - привычное дело.
В России играются со статистикой по смертности, но убыль населения там рекордная. А какой-нибудь пресс секретарь президента спустя 76 лет после Войны говорит про её отголоски.
Ждите вакцины весной - летом следующего года. Я не надеюсь на российский Спутник V. Уж слишком они политизировали эту вакцину, как хрущевское "догнать и перегнать". Науку там развалили, а главное на первом лице они её пробовать не рискуют. Почему должны мои старики? Одно знаю точно, с массовой вакцинацией проблема сойдет на нет.
Профайл Посетить вебсайт
N
§ N0name
(Пользователи)
Регистрация:
22.10.20
Сообщений:
19
Re: Николай ВОРОНИН: Пандемия страшнее войны?
Отправлено: 28.11.20 - 18:57
#18
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
я просто оставлю
это здесь
Профайл
Victor Yang
§ Victor Yang
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
08.08.10
Сообщений:
13409
Re: Николай ВОРОНИН: Пандемия страшнее войны?
Отправлено: 28.11.20 - 20:19
#19
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Автор, как обычно, путает тёплое с мягким.
Цитата:
часто думаю - как Советский Союз менее чем за 20 лет поднял разрушенную войной экономику без бизнеса, иностранных кредитов, инвестиций, фондов и прочего?

Как, как... Партия сказала "надо", коммунист ответил "есть!". Идеология и низкооплачиваемый труд.

Цитата:
не против предпринимательства и был бы не против помощи бизнесу, но меня кое-что смущает.

А то что это совершенно разные сектора бизнеса - это ничего? Одни просят, у других увеличение объёмов.

Цитата:
Сейчас, с ограничением по посадке и времени работы, данный показатель составляет около 12-15 млн тенге.

Речь идёт, скорее всего о ВЫРУЧКЕ, а не прибыли. Это совершенно разные понятия. С выручки нужно ещё купить сырье, заплатить зарплату работникам, заплатить налоги, коммунальные услуги и прочие расходы.
Профайл
Victor Yang
§ Victor Yang
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
08.08.10
Сообщений:
13409
Re: Николай ВОРОНИН: Пандемия страшнее войны?
Отправлено: 28.11.20 - 20:28
#20
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
electro:
грош цена такому "государству"

То есть государство должно иметь в запасе ВСЕГДА гектары больничных площадей (чтобы на каждого жителя хватило), которые в обычное время будут простаивать, но на их содержание будут тратиться деньги и армию врачей, которые в обычное время будут проводить учебные диагностики, лечения, операции и прочее?
Профайл
elektron
* elektron
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Stuttgart. Deutschland
Регистрация:
10.10.17
Сообщений:
5968
Николай ВОРОНИН: Пандемия страшнее войны?
Отправлено: 28.11.20 - 21:15
#21
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Victor Yang:
То есть государство должно иметь в запасе ВСЕГДА гектары больничных площадей

Ну зачем гектары. Сколько там всего заболевших и выздоровевших? примерно 5-ть к 4-ём тысячас.
У нас в день до более 20-ти тысяч заражаются. Странно, но нет проблем с койко-местами. Бессимптомные наверное. ;-) С такими цифрами у нас вообще бы никаких ограничений не было бы.
Профайл
Козлов я
§ Козлов я
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
25.11.16
Сообщений:
1977
Николай ВОРОНИН: Пандемия страшнее войны?
Отправлено: 28.11.20 - 21:18
#22
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Кто-нибудь может мне объяснить эти два пункта под одним номером из Постановления Нечитайло от 5 ноября?
Цитата:
23) разрешение работы крытых спортивных объектов, (спорткомплексы, спортшколы, спортклубы, тренировочные залы, фитнес-центры, спортивно-оздоровительные центры) при обеспечении заполняемости не более 50% и не менее 5 кв. м. на одного посетителя, с установлением графика работы в будние дни с 08:00 до 19:00 часов, в выходные и праздничные дни- приостановить;

23) запретить работу крытых спортивных объектов, (спорткомплексы, спортшколы, спортклубы, тренировочные залы, фитнес-центры, спортивно-оздоровительные центры и другие), за исключением проведения спортивных мероприятий изложенных в подпунктах 44), 45), 46) настоящего пункта;


Или подмахиваем не глядя, как в СКО. Там разрешили использование батутов и аттракционов в зимнее время и полив-дезинфекцию улиц, площадей, переходов. И это зимой!
Профайл
Victor Yang
§ Victor Yang
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
08.08.10
Сообщений:
13409
Re: Николай ВОРОНИН: Пандемия страшнее войны?
Отправлено: 28.11.20 - 21:34
#23
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
elektron:
зачем гектары. Сколько там всего заболевших и выздоровевших?

Это такое соотношение при ограничениях. Если бы ограничений не было - неизвестно какое соотношение бы было. К тому же тот форумчанин предлагает государству быть готовым ко всему и всегда. А вдруг холера? Эбола? Так что койко-места должны быть на каждого жителя - мало ли что.
Профайл
elektron
* elektron
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Stuttgart. Deutschland
Регистрация:
10.10.17
Сообщений:
5968
Николай ВОРОНИН: Пандемия страшнее войны?
Отправлено: 28.11.20 - 21:53
#24
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Victor Yang:

Ну тут я прям и не знаю что сказать.
В германии на данный момент 1.038.649 заражённых, 705.213 выздоровевших. 16011 умерло. Протестированных естественно. То есть смертность 0,7-0,8%. По Германии во всяком случае. Почему в Италии, США, Англии по другому, не знаю, другой разговор.
При том при всём гриппом ежегодно, в Германии, в среднем от 5-ти до 20-ти%, то есть примерно от 4.000.000 до 16.000.000 болеют, им уже не заражаются бессимптомно и смертность 2-3% минимум. Но подобных ограничений ни разу не вводили. Не нравится мне всё это :-x
Ведь даже если прививка от короны появится, опять найдутся противники и нежелающие. И что, всю жизнь масочку носить? Как то не привлекательная перспектива.
Профайл
elektron
* elektron
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Stuttgart. Deutschland
Регистрация:
10.10.17
Сообщений:
5968
Николай ВОРОНИН: Пандемия страшнее войны?
Отправлено: 28.11.20 - 21:59
#25
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
И да добавлю, как то упоминал, что у коллеги на пенсии тоже корону тестировали. Она на работе неделю до этого ещё работала, ни работники, ни муж её, ни другие члены семьи, как то не заразились. На работе ладно, нас не тестировали, бессимптомные ;-) А вот мужа и других членов семьи тестировали, негативно.
Может они сами не знают что тестируют? ;-)
Профайл
maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
8757
Николай ВОРОНИН: Пандемия страшнее войны?
Отправлено: 28.11.20 - 22:36
#26
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
elektron:
Протестированных естественно. То есть смертность 0,7-0,8%.

Я обьясню. Смертность от короны нельзя сравнивать со смертностью от гриппа. При гриппе никаких ограничений не было. Контагиозность короны выше в разы, а значит реальная смертность от короны без жестких мер и усиления медицины была бы все 20%-30% против 2%-3% при гриппе. Кстати, борьба с короной, маски, санитайзерами могут так же благоприятно сказаться и на смертности от гриппа и других болезней, пусть и незначительно.
Профайл
elektron
* elektron
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Stuttgart. Deutschland
Регистрация:
10.10.17
Сообщений:
5968
Николай ВОРОНИН: Пандемия страшнее войны?
Отправлено: 28.11.20 - 22:51
#27
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
maxsaf:
Смертность от короны нельзя сравнивать со смертностью от гриппа.

Согласен, от гриппа же есть вакцина. Только самый развитый хомосапиенс не будет её делать. ;-)
а про 20-30% опять преувеличение. в тоё же США это всего 10% или около того. Кстати, где корона в Белоруссии?
Профайл
d
* dvb
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
01.08.14
Сообщений:
194
Re: Николай ВОРОНИН: Пандемия страшнее войны?
Отправлено: 28.11.20 - 22:56
#28
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Muad Dib:
Я не надеюсь на российский Спутник V. Уж слишком они политизировали эту вакцину, как хрущевское "догнать и перегнать". Науку там развалили


А на что вы надеетесь, позвольте спросить? На собственную неразваленную науку, которая, кроме как высасывать из пальца очередных великих пастухов на лошадях, ни на что больше не способна. Слово наука применительно к современному Казахстану уже по себе что-то оскорбительное к этому слову.
А вот меня, например, радует, что Запад поднял сейчас очень большой вой в СМИ по поводу качества русской вакцины. Когда так происходит, то похоже, что оппонент двигается в правильном направлении. Кто там против Эболы первый что-то качественное сделал, напомнить?
Профайл
Страница 2 из 2«12
Ответить 
« Предыдущая тема  |  Следующая тема »
  • Быстрый ответ в эту тему
Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz

Оставляя комментарий, Вы автоматически принимаете Соглашение.

Оставить комментарий могут только зарегистрированные пользователи с подтвержденным номером телефона. Ознакомьтесь с Инструкцией и укажите номер в Личных данных.

Ваше имя:
   [ Регистрация ]

максимум 1600 символов (осталось 1600)

:-):-(;-):lol:8-):-o:oops::-P:-x [больше смайликов]

 

Сейчас посетителей на этом форуме: 35, из них зарегистрированных: 1 и гостей: 34
Зарегистрированные пользователи: Gljuk

Вы не можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы не можете голосовать

XML / RSS