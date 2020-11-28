Я часто думаю - как Советский Союз менее чем за 20 лет поднял разрушенную войной экономику без бизнеса, иностранных кредитов, инвестиций, фондов и прочего? И почему пандемия, при которой не разрушено ни одного города, села, завода или фабрики, стала такой проблемой для нашего государства? Читать новость
Товарищу Воронину надо радоваться, что государство берет ответственность в пандемию и принимает меры. Не молодой уже человек, коронавирус в таком возрасте может сыграть злую шутку. Страшнее войны или нет, а ветеранов коронавирус косит без поправки на ордена и медали. Главные итог всех мер - снизить нагрузку на больницы. Чтобы были свободные койки, ИВЛ, чтобы лекарств хватало и персонал не валился с ног. Кому дело до разорившегося кафе, когда пробки с катафалками - привычное дело. В России играются со статистикой по смертности, но убыль населения там рекордная. А какой-нибудь пресс секретарь президента спустя 76 лет после Войны говорит про её отголоски. Ждите вакцины весной - летом следующего года. Я не надеюсь на российский Спутник V. Уж слишком они политизировали эту вакцину, как хрущевское "догнать и перегнать". Науку там развалили, а главное на первом лице они её пробовать не рискуют. Почему должны мои старики? Одно знаю точно, с массовой вакцинацией проблема сойдет на нет.
То есть государство должно иметь в запасе ВСЕГДА гектары больничных площадей (чтобы на каждого жителя хватило), которые в обычное время будут простаивать, но на их содержание будут тратиться деньги и армию врачей, которые в обычное время будут проводить учебные диагностики, лечения, операции и прочее?
Victor Yang: То есть государство должно иметь в запасе ВСЕГДА гектары больничных площадей
Ну зачем гектары. Сколько там всего заболевших и выздоровевших? примерно 5-ть к 4-ём тысячас. У нас в день до более 20-ти тысяч заражаются. Странно, но нет проблем с койко-местами. Бессимптомные наверное. С такими цифрами у нас вообще бы никаких ограничений не было бы.
Кто-нибудь может мне объяснить эти два пункта под одним номером из Постановления Нечитайло от 5 ноября? Цитата:
23) разрешение работы крытых спортивных объектов, (спорткомплексы, спортшколы, спортклубы, тренировочные залы, фитнес-центры, спортивно-оздоровительные центры) при обеспечении заполняемости не более 50% и не менее 5 кв. м. на одного посетителя, с установлением графика работы в будние дни с 08:00 до 19:00 часов, в выходные и праздничные дни- приостановить;
23) запретить работу крытых спортивных объектов, (спорткомплексы, спортшколы, спортклубы, тренировочные залы, фитнес-центры, спортивно-оздоровительные центры и другие), за исключением проведения спортивных мероприятий изложенных в подпунктах 44), 45), 46) настоящего пункта;
Или подмахиваем не глядя, как в СКО. Там разрешили использование батутов и аттракционов в зимнее время и полив-дезинфекцию улиц, площадей, переходов. И это зимой!
elektron: зачем гектары. Сколько там всего заболевших и выздоровевших?
Это такое соотношение при ограничениях. Если бы ограничений не было - неизвестно какое соотношение бы было. К тому же тот форумчанин предлагает государству быть готовым ко всему и всегда. А вдруг холера? Эбола? Так что койко-места должны быть на каждого жителя - мало ли что.
Ну тут я прям и не знаю что сказать. В германии на данный момент 1.038.649 заражённых, 705.213 выздоровевших. 16011 умерло. Протестированных естественно. То есть смертность 0,7-0,8%. По Германии во всяком случае. Почему в Италии, США, Англии по другому, не знаю, другой разговор. При том при всём гриппом ежегодно, в Германии, в среднем от 5-ти до 20-ти%, то есть примерно от 4.000.000 до 16.000.000 болеют, им уже не заражаются бессимптомно и смертность 2-3% минимум. Но подобных ограничений ни разу не вводили. Не нравится мне всё это Ведь даже если прививка от короны появится, опять найдутся противники и нежелающие. И что, всю жизнь масочку носить? Как то не привлекательная перспектива.
И да добавлю, как то упоминал, что у коллеги на пенсии тоже корону тестировали. Она на работе неделю до этого ещё работала, ни работники, ни муж её, ни другие члены семьи, как то не заразились. На работе ладно, нас не тестировали, бессимптомные А вот мужа и других членов семьи тестировали, негативно. Может они сами не знают что тестируют?
elektron: Протестированных естественно. То есть смертность 0,7-0,8%.
Я обьясню. Смертность от короны нельзя сравнивать со смертностью от гриппа. При гриппе никаких ограничений не было. Контагиозность короны выше в разы, а значит реальная смертность от короны без жестких мер и усиления медицины была бы все 20%-30% против 2%-3% при гриппе. Кстати, борьба с короной, маски, санитайзерами могут так же благоприятно сказаться и на смертности от гриппа и других болезней, пусть и незначительно.
Muad Dib: Я не надеюсь на российский Спутник V. Уж слишком они политизировали эту вакцину, как хрущевское "догнать и перегнать". Науку там развалили
А на что вы надеетесь, позвольте спросить? На собственную неразваленную науку, которая, кроме как высасывать из пальца очередных великих пастухов на лошадях, ни на что больше не способна. Слово наука применительно к современному Казахстану уже по себе что-то оскорбительное к этому слову. А вот меня, например, радует, что Запад поднял сейчас очень большой вой в СМИ по поводу качества русской вакцины. Когда так происходит, то похоже, что оппонент двигается в правильном направлении. Кто там против Эболы первый что-то качественное сделал, напомнить?
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