Отправлено: - 20:19

часто думаю - как Советский Союз менее чем за 20 лет поднял разрушенную войной экономику без бизнеса, иностранных кредитов, инвестиций, фондов и прочего?

не против предпринимательства и был бы не против помощи бизнесу, но меня кое-что смущает.

Сейчас, с ограничением по посадке и времени работы, данный показатель составляет около 12-15 млн тенге.

Автор, как обычно, путает тёплое с мягким.Цитата:Как, как... Партия сказала "надо", коммунист ответил "есть!". Идеология и низкооплачиваемый труд.Цитата:А то что это совершенно разные сектора бизнеса - это ничего? Одни просят, у других увеличение объёмов.Цитата:Речь идёт, скорее всего о ВЫРУЧКЕ, а не прибыли. Это совершенно разные понятия. С выручки нужно ещё купить сырье, заплатить зарплату работникам, заплатить налоги, коммунальные услуги и прочие расходы.