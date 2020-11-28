Re: Николай ВОРОНИН: Пандемия страшнее войны?

Отправлено: - 16:06

Товарищу Воронину надо радоваться, что государство берет ответственность в пандемию и принимает меры. Не молодой уже человек, коронавирус в таком возрасте может сыграть злую шутку. Страшнее войны или нет, а ветеранов коронавирус косит без поправки на ордена и медали.

Главные итог всех мер - снизить нагрузку на больницы. Чтобы были свободные койки, ИВЛ, чтобы лекарств хватало и персонал не валился с ног. Кому дело до разорившегося кафе, когда пробки с катафалками - привычное дело.

В России играются со статистикой по смертности, но убыль населения там рекордная. А какой-нибудь пресс секретарь президента спустя 76 лет после Войны говорит про её отголоски.

Ждите вакцины весной - летом следующего года. Я не надеюсь на российский Спутник V. Уж слишком они политизировали эту вакцину, как хрущевское "догнать и перегнать". Науку там развалили, а главное на первом лице они её пробовать не рискуют. Почему должны мои старики? Одно знаю точно, с массовой вакцинацией проблема сойдет на нет.