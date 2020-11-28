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≡ Николай ВОРОНИН: Пандемия страшнее войны?
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
40418
Николай ВОРОНИН: Пандемия страшнее войны?
Отправлено: 28.11.20 - 10:08
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Я часто думаю - как Советский Союз менее чем за 20 лет поднял разрушенную войной экономику без бизнеса, иностранных кредитов, инвестиций, фондов и прочего? И почему пандемия, при которой не разрушено ни одного города, села, завода или фабрики, стала такой проблемой для нашего государства?
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elektron
§ elektron
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Stuttgart. Deutschland
Регистрация:
10.10.17
Сообщений:
5963
Николай ВОРОНИН: Пандемия страшнее войны?
Отправлено: 28.11.20 - 15:06
#15
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:lol:
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таноми52
§ таноми52
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
08.02.17
Сообщений:
2121
Николай ВОРОНИН: Пандемия страшнее войны?
Отправлено: 28.11.20 - 15:18
#16
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Цитата:
electro:
грош цена такому "государству"




Ресурсы любого государства не безграничны!
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Muad Dib
§ Muad Dib
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.04.19
Сообщений:
85
Re: Николай ВОРОНИН: Пандемия страшнее войны?
Отправлено: 28.11.20 - 16:06
#17
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Товарищу Воронину надо радоваться, что государство берет ответственность в пандемию и принимает меры. Не молодой уже человек, коронавирус в таком возрасте может сыграть злую шутку. Страшнее войны или нет, а ветеранов коронавирус косит без поправки на ордена и медали.
Главные итог всех мер - снизить нагрузку на больницы. Чтобы были свободные койки, ИВЛ, чтобы лекарств хватало и персонал не валился с ног. Кому дело до разорившегося кафе, когда пробки с катафалками - привычное дело.
В России играются со статистикой по смертности, но убыль населения там рекордная. А какой-нибудь пресс секретарь президента спустя 76 лет после Войны говорит про её отголоски.
Ждите вакцины весной - летом следующего года. Я не надеюсь на российский Спутник V. Уж слишком они политизировали эту вакцину, как хрущевское "догнать и перегнать". Науку там развалили, а главное на первом лице они её пробовать не рискуют. Почему должны мои старики? Одно знаю точно, с массовой вакцинацией проблема сойдет на нет.
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