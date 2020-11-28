Отправлено: - 11:03





Источник: https://www.ng.kz/modules/news/article.php?storyid=40559 Тогда почему бизнес, выступая против вмешательства государства и восхваляя самоокупаемость, одновременно молит это самое государство о помощи?Источник:





Источник: https://www.ng.kz/modules/news/article.php?storyid=40559 В основном это сфера услуг: торговля, индустрия красоты, индустрия развлечений, туризм - то есть, не самые жизненно важные виды деятельности.Источник:





Источник: https://www.ng.kz/modules/news/article.php?storyid=40559 И вот в ноябре 2020 года Нацбанк подправил программу льготного кредитования бизнеса, на что дополнительно выделено 200 млрд тенге.Источник:

Аналитики Ranking.kz сообщили, что по итогам третьего квартала текущего года спрос на квалифицированных сотрудников в Казахстане на 54% превышает предложение. Неквалифицированных требуется еще больше. Это я к тому, что излюбленное утверждение бизнесменов о том, что при закрытии кафе потеряют работу несколько человек, несостоятельно.

[Исправлено: Добринцофф, 28.11.2020 - 11:10]

Цитата:А кто просит о помощи?Просят просто не мешать и дать возможность работать.Цитата:Странные рассуждения во первых если вам это не нужно, то вовсе не означает, что не нужно другим,а во вторых в сфере услуг работают много людей которые сейчас остались без работы,без денег-это то же не важно?Цитата:т.Воронин будьте спокойны этих денег бизнес никогда не увидит[quote]«Коммерсант может оказаться сегодня на коне, а завтра под конем, Такова уж особенность этой профессии. Коммерсант получающий барыши, должен быть готов к убыткам»Источник:да,конечно всё может быть,но одно дело терпеть убытки из за своих просчётов и совсем другое из за запретов государства.Цитата:Конечно несостоятельно ведь у официантов и барменов из закрытого кафе теперь есть выбор,можно пойти подметать улицы,а можно грузчиком на ОРТ там всегда люди нужны.Это же каким местом надо было думать ,что бы вот такие вот статейки писать