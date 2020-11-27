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Страница 7 из 7«1...567
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Куратор темы: maxsaf
maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
8753
Скорость интернета
Отправлено: 27.11.20 - 20:03
#91
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Цитата:
Тот самый:
Вообще тарифный план 200 Мбит/с, но сетевая на компьютере не хочет работать больше 100 Мбит/с

В смысле? Может но не хочет? Или не может? Че за сетевая? Проверьте ее на гигабитном свиче коротким пачкордом. Обязательно все 4 пары в кабеле должны быть правильно обжаты, ну и длина - чем короче тем лучше.

[Исправлено: maxsaf, 27.11.2020 - 20:04]
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
8753
Скорость интернета
Отправлено: 27.11.20 - 20:10
#92
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Цитата:
abaika95:
Интернет какой был такой и останется

Вас уже в теме про перевод часов заждались ))
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Victor Yang
§ Victor Yang
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
08.08.10
Сообщений:
13406
Скорость интернета
Отправлено: 27.11.20 - 20:21
#93
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Цитата:
maxsaf:
Или не может?

Да не может, наверное. Если комп бюджетный или старенький.
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Тот самый
§ Тот самый
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
31.05.18
Сообщений:
1045
Скорость интернета
Отправлено: 28.11.20 - 09:37
#94
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Цитата:
maxsaf:
Может но не хочет? Или не может?


Realtek 8168, по описанию поддерживает 1 Гбит/с, но по факту работает на 100. Ставишь ей принудительно 1 Гбит/с, она всё равно поднимает на 100. Мне кажется, что-то с ним физически не так. Патчкорд нормальный 5е, на этом месте когда-то ноутбук стоял, тот поднимал 1000.
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
8753
Скорость интернета
Отправлено: 28.11.20 - 09:47
#95
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Цитата:
Тот самый:

Самый простой способ проверить - воткнуть напрямую коротким пачкордом в 100% проверенный гигабитный свич. Должно взлететь. Если с кабелем что-то не так - то иногда линк поднимается на 100мбит/с потому что гигабиту надо все 8 проводов, а сотка взлетает и на 4-х жилах :-)

[Исправлено: maxsaf, 28.11.2020 - 09:50]
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Тот самый
§ Тот самый
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
31.05.18
Сообщений:
1045
Скорость интернета
Отправлено: 28.11.20 - 11:06
#96
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Цитата:
maxsaf:
воткнуть напрямую коротким пачкордом в 100% проверенный гигабитный свич


Пробовал я патчкорды, драйверы перебирал. Плюнул в итоге. До этого у меня несколько лет стояли АДСЛ-модем и телекомовский gpon-роутер с 100 мбитными портами, т.е. я даже и не знал о проблеме. Года 2 назад он сгорел и мне заменили на новую модель с гигабитными портами. Короче решил в итоге и дальше про неё не знать.

Цитата:
maxsaf:
а сотка взлетает и на 4-х жилах


Это да. Как-то для STB лень было новый патчкорд тащить под плинтусом через всю квартиру, вот я у телевизора отжал 2 пары ))

p.s. Если придёт в гости хороший ноутбук, то попробую измерить скорость на спидтесте. Посмотреть будет 200 или нет.

[Исправлено: Тот самый, 28.11.2020 - 11:13]
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юля елиссева
§ юля елиссева
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
14.01.15
Сообщений:
1873
Скорость интернета
Отправлено: 28.11.20 - 11:10
#97
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Цитата:
Добринцофф:
Насколько мне известно в ЗТБ без разницы многоквартирный дом или частный сектор,везде допотопный мегалайн АDSL 5Mбит\с.

Компания "Оптиком" уже прокладывает магистральную линию в Затобыловке. Первыми будут подключать абонентов в районах Дорожник, Восточный и Строитель.
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
8753
Скорость интернета
Отправлено: 28.11.20 - 11:16
#98
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Цитата:
Тот самый:
Пробовал я патчкорды, драйверы перебирал. Плюнул в итоге.

Был похожий случай - в итоге в порту сетевой карты один контакт был чуть согнут и окислился, едва заметно.
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Тот самый
§ Тот самый
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
31.05.18
Сообщений:
1045
Скорость интернета
Отправлено: 28.11.20 - 11:21
#99
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Цитата:
maxsaf:
в порту сетевой карты один контакт был чуть согнут и окислился


Тоже про это думал, но все ровные. Была мысль припаять жилы напрямую :lol: Но побоялся добить сетевую.
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Добринцофф
§ Добринцофф
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
16.05.11
Сообщений:
7604
Скорость интернета
Отправлено: 28.11.20 - 11:34
#100
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Цитата:
юля елиссева:
Компания "Оптиком" уже прокладывает магистральную линию в Затобыловке. Первыми будут подключать абонентов в районах Дорожник, Восточный и Строитель.

Спасибо за хорошие новости,очень надеюсь ,что цивилизация придёт наконец то в ЗТБ.
Надеюсть Оптиком-то не дочерняя организация Казахтелекома?
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юля елиссева
§ юля елиссева
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
14.01.15
Сообщений:
1873
Скорость интернета
Отправлено: 28.11.20 - 14:06
#101
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Цитата:
Добринцофф:
Оптиком-то не дочерняя организация Казахтелекома?

нет частники, не имеющие отношения к Казахтелекому. Но, насколько я знаю, трафик они будут оптом покупать у Транстелекома.
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