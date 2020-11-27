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Скорость интернета
Скорость интернета
Куратор темы: maxsaf
Скорость интернета
Отправлено: 27.11.20 - 20:03
Цитата:
В смысле? Может но не хочет? Или не может? Че за сетевая? Проверьте ее на гигабитном свиче коротким пачкордом. Обязательно все 4 пары в кабеле должны быть правильно обжаты, ну и длина - чем короче тем лучше.
[Исправлено: maxsaf, 27.11.2020 - 20:04]
Тот самый:
Вообще тарифный план 200 Мбит/с, но сетевая на компьютере не хочет работать больше 100 Мбит/с
Вообще тарифный план 200 Мбит/с, но сетевая на компьютере не хочет работать больше 100 Мбит/с
В смысле? Может но не хочет? Или не может? Че за сетевая? Проверьте ее на гигабитном свиче коротким пачкордом. Обязательно все 4 пары в кабеле должны быть правильно обжаты, ну и длина - чем короче тем лучше.
[Исправлено: maxsaf, 27.11.2020 - 20:04]
Скорость интернета
Отправлено: 27.11.20 - 20:10
Цитата:
Вас уже в теме про перевод часов заждались ))
abaika95:
Интернет какой был такой и останется
Интернет какой был такой и останется
Вас уже в теме про перевод часов заждались ))
(Уважаемые пользователи)
- Регистрация:
- 08.08.10
- Сообщений:
- 13406
Скорость интернета
Отправлено: 27.11.20 - 20:21
Цитата:
Да не может, наверное. Если комп бюджетный или старенький.
maxsaf:
Или не может?
Или не может?
Да не может, наверное. Если комп бюджетный или старенький.
Скорость интернета
Отправлено: 28.11.20 - 09:37
Цитата:
Realtek 8168, по описанию поддерживает 1 Гбит/с, но по факту работает на 100. Ставишь ей принудительно 1 Гбит/с, она всё равно поднимает на 100. Мне кажется, что-то с ним физически не так. Патчкорд нормальный 5е, на этом месте когда-то ноутбук стоял, тот поднимал 1000.
maxsaf:
Может но не хочет? Или не может?
Может но не хочет? Или не может?
Realtek 8168, по описанию поддерживает 1 Гбит/с, но по факту работает на 100. Ставишь ей принудительно 1 Гбит/с, она всё равно поднимает на 100. Мне кажется, что-то с ним физически не так. Патчкорд нормальный 5е, на этом месте когда-то ноутбук стоял, тот поднимал 1000.
Скорость интернета
Отправлено: 28.11.20 - 09:47
Цитата:
Самый простой способ проверить - воткнуть напрямую коротким пачкордом в 100% проверенный гигабитный свич. Должно взлететь. Если с кабелем что-то не так - то иногда линк поднимается на 100мбит/с потому что гигабиту надо все 8 проводов, а сотка взлетает и на 4-х жилах
[Исправлено: maxsaf, 28.11.2020 - 09:50]
Тот самый:
Самый простой способ проверить - воткнуть напрямую коротким пачкордом в 100% проверенный гигабитный свич. Должно взлететь. Если с кабелем что-то не так - то иногда линк поднимается на 100мбит/с потому что гигабиту надо все 8 проводов, а сотка взлетает и на 4-х жилах
[Исправлено: maxsaf, 28.11.2020 - 09:50]
Скорость интернета
Отправлено: 28.11.20 - 11:06
Цитата:
Пробовал я патчкорды, драйверы перебирал. Плюнул в итоге. До этого у меня несколько лет стояли АДСЛ-модем и телекомовский gpon-роутер с 100 мбитными портами, т.е. я даже и не знал о проблеме. Года 2 назад он сгорел и мне заменили на новую модель с гигабитными портами. Короче решил в итоге и дальше про неё не знать.
Цитата:
Это да. Как-то для STB лень было новый патчкорд тащить под плинтусом через всю квартиру, вот я у телевизора отжал 2 пары ))
p.s. Если придёт в гости хороший ноутбук, то попробую измерить скорость на спидтесте. Посмотреть будет 200 или нет.
[Исправлено: Тот самый, 28.11.2020 - 11:13]
maxsaf:
воткнуть напрямую коротким пачкордом в 100% проверенный гигабитный свич
воткнуть напрямую коротким пачкордом в 100% проверенный гигабитный свич
Пробовал я патчкорды, драйверы перебирал. Плюнул в итоге. До этого у меня несколько лет стояли АДСЛ-модем и телекомовский gpon-роутер с 100 мбитными портами, т.е. я даже и не знал о проблеме. Года 2 назад он сгорел и мне заменили на новую модель с гигабитными портами. Короче решил в итоге и дальше про неё не знать.
Цитата:
maxsaf:
а сотка взлетает и на 4-х жилах
а сотка взлетает и на 4-х жилах
Это да. Как-то для STB лень было новый патчкорд тащить под плинтусом через всю квартиру, вот я у телевизора отжал 2 пары ))
p.s. Если придёт в гости хороший ноутбук, то попробую измерить скорость на спидтесте. Посмотреть будет 200 или нет.
[Исправлено: Тот самый, 28.11.2020 - 11:13]
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 14.01.15
- Сообщений:
- 1872
Скорость интернета
Отправлено: 28.11.20 - 11:10
Цитата:
Компания "Оптиком" уже прокладывает магистральную линию в Затобыловке. Первыми будут подключать абонентов в районах Дорожник, Восточный и Строитель.
Добринцофф:
Насколько мне известно в ЗТБ без разницы многоквартирный дом или частный сектор,везде допотопный мегалайн АDSL 5Mбит\с.
Насколько мне известно в ЗТБ без разницы многоквартирный дом или частный сектор,везде допотопный мегалайн АDSL 5Mбит\с.
Компания "Оптиком" уже прокладывает магистральную линию в Затобыловке. Первыми будут подключать абонентов в районах Дорожник, Восточный и Строитель.
Скорость интернета
Отправлено: 28.11.20 - 11:16
Цитата:
Был похожий случай - в итоге в порту сетевой карты один контакт был чуть согнут и окислился, едва заметно.
Тот самый:
Пробовал я патчкорды, драйверы перебирал. Плюнул в итоге.
Пробовал я патчкорды, драйверы перебирал. Плюнул в итоге.
Был похожий случай - в итоге в порту сетевой карты один контакт был чуть согнут и окислился, едва заметно.
Скорость интернета
Отправлено: 28.11.20 - 11:21
Цитата:
Тоже про это думал, но все ровные. Была мысль припаять жилы напрямую Но побоялся добить сетевую.
maxsaf:
в порту сетевой карты один контакт был чуть согнут и окислился
в порту сетевой карты один контакт был чуть согнут и окислился
Тоже про это думал, но все ровные. Была мысль припаять жилы напрямую Но побоялся добить сетевую.
(Уважаемые пользователи)
- Регистрация:
- 16.05.11
- Сообщений:
- 7603
Скорость интернета
Отправлено: 28.11.20 - 11:34
Цитата:
Спасибо за хорошие новости,очень надеюсь ,что цивилизация придёт наконец то в ЗТБ.
Надеюсть Оптиком-то не дочерняя организация Казахтелекома?
юля елиссева:
Компания "Оптиком" уже прокладывает магистральную линию в Затобыловке. Первыми будут подключать абонентов в районах Дорожник, Восточный и Строитель.
Компания "Оптиком" уже прокладывает магистральную линию в Затобыловке. Первыми будут подключать абонентов в районах Дорожник, Восточный и Строитель.
Спасибо за хорошие новости,очень надеюсь ,что цивилизация придёт наконец то в ЗТБ.
Надеюсть Оптиком-то не дочерняя организация Казахтелекома?
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