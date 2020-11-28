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≡ Николай ВОРОНИН: Пандемия страшнее войны?
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
40418
Николай ВОРОНИН: Пандемия страшнее войны?
Отправлено: 28.11.20 - 10:08
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Я часто думаю - как Советский Союз менее чем за 20 лет поднял разрушенную войной экономику без бизнеса, иностранных кредитов, инвестиций, фондов и прочего? И почему пандемия, при которой не разрушено ни одного города, села, завода или фабрики, стала такой проблемой для нашего государства?
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сайлау курманов
§ сайлау курманов
(Полноправные пользователи)
Откуда:
рудный
Регистрация:
03.07.12
Сообщений:
4271
Re: Николай ВОРОНИН: Пандемия страшнее войны?
Отправлено: 28.11.20 - 10:08
#1
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Стало доброй традицией на выходные обсуждать очередные умозаключения товарища Воронина, однако каков эффект от всего этого? Власти настолько мертвы к людским проблемам, вон даже мест не хватает в бичприемниках, половина славянского населения сидят на чемоданах, эти высосанный с пальцев показатели они от лукавого!
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
8750
Re: Николай ВОРОНИН: Пандемия страшнее войны?
Отправлено: 28.11.20 - 11:02
#2
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Ну так то все правильно - есть действительно важные сферы, а есть второстепенные. Если и закручивать гайки - то только в non-essential секторе, с их постепенной переориентацией на важное и нужное.
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Добринцофф
§ Добринцофф
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
16.05.11
Сообщений:
7603
Николай ВОРОНИН: Пандемия страшнее войны?
Отправлено: 28.11.20 - 11:03
#3
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Цитата:
Тогда почему бизнес, выступая против вмешательства государства и восхваляя самоокупаемость, одновременно молит это самое государство о помощи?

Источник:

А кто просит о помощи?Просят просто не мешать и дать возможность работать.
Цитата:
В основном это сфера услуг: торговля, индустрия красоты, индустрия развлечений, туризм - то есть, не самые жизненно важные виды деятельности.

Источник:

Странные рассуждения во первых если вам это не нужно, то вовсе не означает, что не нужно другим,а во вторых в сфере услуг работают много людей которые сейчас остались без работы,без денег-это то же не важно?
Цитата:
И вот в ноябре 2020 года Нацбанк подправил программу льготного кредитования бизнеса, на что дополнительно выделено 200 млрд тенге.

Источник:

т.Воронин будьте спокойны этих денег бизнес никогда не увидит
[quo
te]«Коммерсант может оказаться сегодня на коне, а завтра под конем, Такова уж особенность этой профессии. Коммерсант получающий барыши, должен быть готов к убыткам»

Источник:
да,конечно всё может быть,но одно дело терпеть убытки из за своих просчётов и совсем другое из за запретов государства.
Цитата:
Аналитики Ranking.kz сообщили, что по итогам третьего квартала текущего года спрос на квалифицированных сотрудников в Казахстане на 54% превышает предложение. Неквалифицированных требуется еще больше. Это я к тому, что излюбленное утверждение бизнесменов о том, что при закрытии кафе потеряют работу несколько человек, несостоятельно.

Конечно несостоятельно ведь у официантов и барменов из закрытого кафе теперь есть выбор,можно пойти подметать улицы,а можно грузчиком на ОРТ там всегда люди нужны.
Это же каким местом надо было думать ,что бы вот такие вот статейки писать :-x

[Исправлено: Добринцофф, 28.11.2020 - 11:10]
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
8750
Николай ВОРОНИН: Пандемия страшнее войны?
Отправлено: 28.11.20 - 11:11
#4
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Цитата:
Добринцофф:
Это же каким местом надо было думать ,что бы вот такие вот статейки писать

Название темы читали? Мир нестабилен, Китай готовится к чему-то серьезному, Штаты вторглись в Российские воды, СНГ трясет. А вы об официантах переживаете. Санитары будущие - вот кто они такие, если профессию никакую другую не получат заранее.
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Добринцофф
§ Добринцофф
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
16.05.11
Сообщений:
7603
Николай ВОРОНИН: Пандемия страшнее войны?
Отправлено: 28.11.20 - 11:13
#5
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Цитата:
maxsaf:
Если и закручивать гайки - то только в non-essential секторе

Ну и что же это за сектор по вашему мнению?
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Добринцофф
§ Добринцофф
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
16.05.11
Сообщений:
7603
Николай ВОРОНИН: Пандемия страшнее войны?
Отправлено: 28.11.20 - 11:29
#6
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Цитата:
maxsaf:
Мир нестабилен

А что когда то Мир стабилен?
Цитата:
maxsaf:
СНГ трясет.

Трясёт т.Воронина оттого что в помощь бизесу якобы где то там выделили 200млрд.
В его понимании это прямо вот так и происходит,пришёл спекулянт в акимат ,пожаловался, ему с тумбочки достали лям и в карман положили.
А я могу сказать как это происходит на самом деле,никто никому никогда не помогал,более того когда государству срочно нужны деньги,начинаются глобальные проверки с штрафами,как это происходит и сейчас,когда карательные отряды(мониторинговые группы) по 2-3 раза в день заходят в магазин с видеокамерами,в надежде поймать продавца с приспущенной маской,а то что творится в автобусах они не видят и не хотят видеть,птому что прекрасно понимают ,что терпение у людей не бесконечное.
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таноми52
§ таноми52
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
08.02.17
Сообщений:
2120
Re: Николай ВОРОНИН: Пандемия страшнее войны?
Отправлено: 28.11.20 - 11:34
#7
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Цитата:
Добринцофф:
ведь у официантов и барменов из закрытого кафе теперь есть выбор,можно пойти подметать улицы,а можно грузчиком на ОРТ там всегда люди нужны


И надо благодарить судьбу, что хоть такой выбор остался!
Сколько драматизма!Как жить, как жить?
Что, одни работники общепита страдают?
Победят пандемию, откроются злачные места, хозяева хороших работников вернут..
Но они уже сейчас хотят ни чем не пожертвовать
Достали уже эти бесконечные стенания...
Видимо до сих пор не дошло, что пандемия дело нешуточное: при её эскалации государство будет просто не в состоянии обеспечить всех болящих уходом,лечением, лекарствами
И дальше по нарастающей
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
8750
Николай ВОРОНИН: Пандемия страшнее войны?
Отправлено: 28.11.20 - 12:01
#8
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Цитата:
Добринцофф:
Ну и что же это за сектор по вашему мнению?

Это самый легкий вопрос.
Перечислю важное, остальное можно закрывать:
Транспорт, доставка, логистика
Жилье, покупка, переезд
Строительство
Производственный сектор
Ремонт
Теле,радио, связь, IT
Сельское хозяйство, производство продуктов питания
Природные ресурсы
Вода, газ, электричество, уборка мусора
Наука и исследования
Медицина и лекарства, сиделки
Судебная система
Адвокаты, бухгалтера, переводчики, инженеры
Безопасность
Похоронные бюро
Финансы
Обучение.

Если есть что добавить в список - обсудим

:-)
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electro
§ electro
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Кустанай
Регистрация:
01.01.15
Сообщений:
496
Re: Николай ВОРОНИН: Пандемия страшнее войны?
Отправлено: 28.11.20 - 13:04
#9
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Цитата:
таноми52:
государство будет просто не в состоянии обеспечить всех болящих


грош цена такому "государству" :-x
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