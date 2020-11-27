Отправлено: - 09:37

maxsaf:

Может но не хочет? Или не может?

Цитата:Realtek 8168, по описанию поддерживает 1 Гбит/с, но по факту работает на 100. Ставишь ей принудительно 1 Гбит/с, она всё равно поднимает на 100. Мне кажется, что-то с ним физически не так. Патчкорд нормальный 5е, на этом месте когда-то ноутбук стоял, тот поднимал 1000.