Отправлено: - 21:50

maxsaf:

Представьте, что это не просто вирус - а третья мировая война, с применением биологического оружия.

maxsaf:

А фитнес - идите или продовольствие разгружать для фронта, или санитаром - раненых таскать.

Цитата:Полностью поддерживаю!Цитата:Да дома можно со своим телом неплохо фитнесом заниматься и на все группы мышц. Но это хлеб фитнес-тренеров и они этого не скажут.