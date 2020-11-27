Отправлено: - 15:20

abaika95:

Развезти жителей по городам с предприятиями,Житикара,Рудный, Лисаковск а Аркалык закрыть за неперспективностью,ничего трагичного в этом нет,строили ради добычи,добыча кончилась зачем там сидеть как на Марсе? До всех городов оттуда по 6-8 часов езды, пустыня

Цитата:Это очень дорого сделать силами государства, а сами люди отчасти не захотят ехать - у них там жильё, бизнес.