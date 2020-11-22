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Николай ВОРОНИН: А где логика?
Николай ВОРОНИН: А где логика?
N
Я робот(Пользователи)
- Регистрация:
- 20.12.07
- Сообщений:
- 40417
Николай ВОРОНИН: А где логика?
Отправлено: 22.11.20 - 10:17
Заместитель акима области заявила, что изучением вопроса о переходе Костанайской области в свой часовой пояс займутся не раньше 2021 года. Заметьте, чиновница прямо назвала: «свой часовой пояс». Возникает вопрос - а что тогда изучать?
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(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Stuttgart. Deutschland
- Регистрация:
- 10.10.17
- Сообщений:
- 5961
Николай ВОРОНИН: А где логика?
Отправлено: 22.11.20 - 15:43
Цитата:
Это называется достичь консенсуса.
abaika95:
и впаривают нам идею перевода времени только на 1 час
и впаривают нам идею перевода времени только на 1 час
Это называется достичь консенсуса.
Николай ВОРОНИН: А где логика?
Отправлено: 22.11.20 - 15:54
Цитата-/Это называется достичь консенсуса/
У законов природы нет консенсуса,может быть только точно либо нет) пусть в свой любимый учебник физики за 6 класс заглянут) если хотят консенсус пусть вообще не переводят тогда,большинство народу привыкло уже к этому времени
У законов природы нет консенсуса,может быть только точно либо нет) пусть в свой любимый учебник физики за 6 класс заглянут) если хотят консенсус пусть вообще не переводят тогда,большинство народу привыкло уже к этому времени
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Германия
- Регистрация:
- 31.07.10
- Сообщений:
- 20492
Николай ВОРОНИН: А где логика?
Отправлено: 22.11.20 - 16:26
Цитата:
А как, ты, их - подсчитал?...
abaika95:
большинство народу привыкло уже к этому времени
большинство народу привыкло уже к этому времени
А как, ты, их - подсчитал?...
Re: Николай ВОРОНИН: А где логика?
Отправлено: 22.11.20 - 17:27
А чем вас не устраивает утро воскресенья
Обычно на воскресенье я не планирую сидеть в интернете, но если на статью уже написанно много комментариев, я уже не лезу,просто не хочу пропускать интересные вещи
Николай ВОРОНИН: А где логика?
Отправлено: 22.11.20 - 20:48
Цитата-/А как, ты, их - подсчитал?./
В уме,а тех кто за,пальцем)
Цитата-/Обычно на воскресенье я не планирую сидеть в интернете, но если на статью уже написанно много комментариев, я уже не лезу,/
А в чем логика не лезть в обсуждение интересной статьи если там комментов много?)
В уме,а тех кто за,пальцем)
Цитата-/Обычно на воскресенье я не планирую сидеть в интернете, но если на статью уже написанно много комментариев, я уже не лезу,/
А в чем логика не лезть в обсуждение интересной статьи если там комментов много?)
Re: Николай ВОРОНИН: А где логика?
Отправлено: 23.11.20 - 09:24
логика не лезть в обсуждение
Логика в том, что первые коменты, они как бы направляющие тему обсуждения и когда главные слова уже сказаны, чего лепить ещё что-то? Я пусть не первый, но плестись в хвосте считаю немного стремноватеньким, поэтому если коменты превышают больше двадцати, уже не лезу , если только не выдать что-то сногсшибательное. Пустой трёп ненавижу, бывает иногда звонит телефон, забываю поздороваться, потому что считаю необходимым должен здороваться сам звонивший...
Логика в том, что первые коменты, они как бы направляющие тему обсуждения и когда главные слова уже сказаны, чего лепить ещё что-то? Я пусть не первый, но плестись в хвосте считаю немного стремноватеньким, поэтому если коменты превышают больше двадцати, уже не лезу , если только не выдать что-то сногсшибательное. Пустой трёп ненавижу, бывает иногда звонит телефон, забываю поздороваться, потому что считаю необходимым должен здороваться сам звонивший...
Re: Николай ВОРОНИН: А где логика?
Отправлено: 23.11.20 - 12:13
Цитата-/Логика в том, что первые коменты, они как бы направляющие тему обсуждения и когда главные слова уже сказаны, чего лепить ещё что-то?/
А если первые комменты не входят в вашу систему мнений?
Цитата-/Я пусть не первый, но плестись в хвосте считаю немного стремноватеньким/
Эмммм вроде как форум предопределен на различные мнения а не на то какой по числу ваш коммент)
Ну хотя это ваша логика и ваши принципы
А если первые комменты не входят в вашу систему мнений?
Цитата-/Я пусть не первый, но плестись в хвосте считаю немного стремноватеньким/
Эмммм вроде как форум предопределен на различные мнения а не на то какой по числу ваш коммент)
Ну хотя это ваша логика и ваши принципы
Н
(Пользователи)
- Регистрация:
- 16.11.12
- Сообщений:
- 47
Re: Николай ВОРОНИН: А где логика?
Отправлено: 27.11.20 - 00:26
Где логика? И кто будет изучать?
Господин-товарищ Воронин, о какой логике может идти речь, если у чиновников отсутствуют даже элементарные знания пятиклассников и вновь прибывшая барышня не оказалась свежей струей......
Господин-товарищ Воронин, о какой логике может идти речь, если у чиновников отсутствуют даже элементарные знания пятиклассников и вновь прибывшая барышня не оказалась свежей струей......
Николай ВОРОНИН: А где логика?
Отправлено: 27.11.20 - 13:04
Цитата:
Цитата:
Есть такой способ заболтать собеседника. Если чувствуешь, что неправ, поверни разговор так, будто ты всегда был на стороне данного решения вопроса, но предлагал нечто большее и поэтому тебя не понимали. Упорно лепи несуразицу, главное, чтобы она хотя бы опосредованно попадала в струю решения. Все запомнят тебя не как противника проблемы, а просто как клоуна, который с помощью своих нелепых реплик пытался переключить на себя внимание, отвлекая всех от истинного направления решения вопроса.
abaika95:
А вообще исследования надо проводить потомучто шарлатаны активисты хотят перевести область как они хотят на 1 час а по законами природы надо почти на 2 часа,так что пусть ждут исследования)
А вообще исследования надо проводить потомучто шарлатаны активисты хотят перевести область как они хотят на 1 час а по законами природы надо почти на 2 часа,так что пусть ждут исследования)
Цитата:
abaika95: Да уже доказано надо вернуть почти 2 часа,но активисты изобретают велосипед и впаривают нам идею перевода времени только на 1 час,так кто манипулирует фактами и наукой?)
Есть такой способ заболтать собеседника. Если чувствуешь, что неправ, поверни разговор так, будто ты всегда был на стороне данного решения вопроса, но предлагал нечто большее и поэтому тебя не понимали. Упорно лепи несуразицу, главное, чтобы она хотя бы опосредованно попадала в струю решения. Все запомнят тебя не как противника проблемы, а просто как клоуна, который с помощью своих нелепых реплик пытался переключить на себя внимание, отвлекая всех от истинного направления решения вопроса.
О
(Пользователи)
- Регистрация:
- 22.04.19
- Сообщений:
- 8
Re: Николай ВОРОНИН: А где логика?
Отправлено: 27.11.20 - 18:01
Дорогие друзья! Спешу вас поздравить! Наша область вступила в Международный альянс "За натуральное время".Это позволит пользоваться поддержкой и трудами зарубежных ученых в этом вопросе.Это еще одна наша победа в борьбе с чиновниками-бюрократами. Пусть они станут посмешищем для всего мира! А специально для нашего дорогого друга абайки-95 разъясняю в 55-й раз: возврат только одного часа,чтоб вернуться c "летнего" времени. Дальше мы говорим о временной реформе по всему Казахстану, которая позволит вернуть нам еще 40 минут.
N
(Пользователи)
- Регистрация:
- 22.10.20
- Сообщений:
- 16
Николай ВОРОНИН: А где логика?
Отправлено: 27.11.20 - 19:28
Цитата:
Цитата:
)))это же надо натуральное. Забористая трава попалась однако
Дорогие друзья! Спешу вас поздравить! Наша область вступила в Международный альянс "За межгалактическое время, и поэтому никакого перевода не будет!
Ольга Ведлер:
Цитата:
Международный альянс "За натуральное время"
)))это же надо натуральное. Забористая трава попалась однако
Дорогие друзья! Спешу вас поздравить! Наша область вступила в Международный альянс "За межгалактическое время, и поэтому никакого перевода не будет!
Николай ВОРОНИН: А где логика?
Отправлено: 27.11.20 - 19:41
Цитата:
А что это за альянс такой,будьте добры скиньте ссылочку на офф. сайт пож.
Я чё то не нашёл.
Ольга Ведлер:
Международный альянс "За натуральное время
Международный альянс "За натуральное время
А что это за альянс такой,будьте добры скиньте ссылочку на офф. сайт пож.
Я чё то не нашёл.
Николай ВОРОНИН: А где логика?
Отправлено: 27.11.20 - 19:56
Цитата:
Ну прям маху дали,если вы и несколько ваших сторонников вступили неизвестно в какую организацию,то зачем говорить за всю область?
Ольга Ведлер:
Наша область вступила в Международный альянс "За натуральное время".
Наша область вступила в Международный альянс "За натуральное время".
Ну прям маху дали,если вы и несколько ваших сторонников вступили неизвестно в какую организацию,то зачем говорить за всю область?
Re: Николай ВОРОНИН: А где логика?
Отправлено: 27.11.20 - 22:58
Цитата:
Вообще-то ничего смешного нет. Есть латинское слово natura. Обозначает оно буквально следующее:
"Совокупность органического и неорганического мира до вмешательства человека, природа во всех её проявлениях"
Поэтому натуральное время и природное время (т.е. до вмешательства акимата) - это одно и то же. Звучит выражение смешно и необычно только для тех, кто никогда не интересуется происхождением слов.
N0name:
)))это же надо натуральное. Забористая трава попалась однако
)))это же надо натуральное. Забористая трава попалась однако
Вообще-то ничего смешного нет. Есть латинское слово natura. Обозначает оно буквально следующее:
"Совокупность органического и неорганического мира до вмешательства человека, природа во всех её проявлениях"
Поэтому натуральное время и природное время (т.е. до вмешательства акимата) - это одно и то же. Звучит выражение смешно и необычно только для тех, кто никогда не интересуется происхождением слов.
Н
(Пользователи)
- Регистрация:
- 16.11.12
- Сообщений:
- 47
Re: Николай ВОРОНИН: А где логика?
Отправлено: 28.11.20 - 01:52
Цитата:
О,молодой человек!Вы еще много удивительных вещей не знаете! И это не значит,что их нет. Для начала возьмите учебник "Естествознание" за 6 -й класс и прочтите, наконец, что такое свой часовой пояс. Курица,живя в своем курятнике,тоже думает,что это и есть весь мир...
Добринцофф:
Я чё то не нашёл.
Я чё то не нашёл.
О,молодой человек!Вы еще много удивительных вещей не знаете! И это не значит,что их нет. Для начала возьмите учебник "Естествознание" за 6 -й класс и прочтите, наконец, что такое свой часовой пояс. Курица,живя в своем курятнике,тоже думает,что это и есть весь мир...
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