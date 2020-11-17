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Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Куратор темы: drakon
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 17.11.20 - 17:18
15 лет назад. Не стало политика -
Заманбека Нуркадилова...
Заманбека Нуркадилова...
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 17.11.20 - 18:09
Цитата:
Это который собирал пожертвования в виде золотых изделий у населения сельских районов в некий «фонд Родины»?
Как пишут:реакция на акцию в политическом и медийном сообществе "была настолько негативной, что кампания была весьма оперативно прекращена".
Ярый оппонент и критик Назарбаева. И поэтому, кажется, "покончил" с собой - три огнестрела: два в грудь, один в голову!
Чего ты вдруг опечалился? Был лично знаком?
drakon:
15 лет назад. Не стало политика - Заманбека Нуркадилова...
15 лет назад. Не стало политика - Заманбека Нуркадилова...
Это который собирал пожертвования в виде золотых изделий у населения сельских районов в некий «фонд Родины»?
Как пишут:реакция на акцию в политическом и медийном сообществе "была настолько негативной, что кампания была весьма оперативно прекращена".
Ярый оппонент и критик Назарбаева. И поэтому, кажется, "покончил" с собой - три огнестрела: два в грудь, один в голову!
Чего ты вдруг опечалился? Был лично знаком?
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 17.11.20 - 19:28
Цитата:
Нет, небыл - знаком.Куда мне.
Но его политику - поддкрживал...
таноми52:
Был лично знаком?
Был лично знаком?
Нет, небыл - знаком.Куда мне.
Но его политику - поддкрживал...
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 17.11.20 - 19:54
Цитата:
А "застрелиться" с одного выстрела -
не смог...
таноми52:
Ярый оппонент и критик Назарбаева.
Ярый оппонент и критик Назарбаева.
А "застрелиться" с одного выстрела -
не смог...
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 17.11.20 - 19:56
Цитата:
Да, пришлось сделать контрольный - в голову!
drakon:
А "застрелиться" с одного выстрела - не смог...
А "застрелиться" с одного выстрела - не смог...
Да, пришлось сделать контрольный - в голову!
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 17.11.20 - 20:01
Цитата:
Если правильно - помню,
стрелял в голову, через - подушку...
[Исправлено: drakon, 17.11.2020 - 20:02]
таноми52:
Да, пришлось сделать контрольный - в голову!
Да, пришлось сделать контрольный - в голову!
Если правильно - помню,
стрелял в голову, через - подушку...
[Исправлено: drakon, 17.11.2020 - 20:02]
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 20.11.20 - 21:49
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 24.11.20 - 16:46
Вот тебе и ляжка - свинины, скорей всего - поросятины.
И ножик - впридачу и подставка. Лет 10 назад, покупал.
Вкусная, Испанская. Но большая, для меня.
Почти 5 кг. И стоит 35 Евро. Цена - небольшая...
И ножик - впридачу и подставка. Лет 10 назад, покупал.
Вкусная, Испанская. Но большая, для меня.
Почти 5 кг. И стоит 35 Евро. Цена - небольшая...
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 24.11.20 - 22:06
Что то, я не вижу модераторов,
на сайте? Сократили чтоли?...
на сайте? Сократили чтоли?...
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 24.11.20 - 22:23
Цитата:
А зачем? Тихо вроде, все культурные остались, никто не обзывается))
drakon:
Что то, я не вижу модераторов, на сайте? Сократили чтоли?...
Что то, я не вижу модераторов, на сайте? Сократили чтоли?...
А зачем? Тихо вроде, все культурные остались, никто не обзывается))
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 26.11.20 - 22:18
Цитата:
Ну и че сидим? Где тест скорости интернета?
drakon:
Ну и че сидим? Где тест скорости интернета?
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 27.11.20 - 22:48
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 27.11.20 - 22:51
Цитата:
Как в каменном веке)))
drakon:
Как в каменном веке)))
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 27.11.20 - 22:56
Цитата:
Куда - попал. Жил бы возле
"красной площади" и гранитных
бордюрах...
maxsaf:
Как в каменном веке)))
Как в каменном веке)))
Куда - попал. Жил бы возле
"красной площади" и гранитных
бордюрах...
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 27.11.20 - 23:15
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