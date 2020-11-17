Отправлено: - 18:09

drakon:

15 лет назад. Не стало политика - Заманбека Нуркадилова...

Цитата:Это который собирал пожертвования в виде золотых изделий у населения сельских районов в некий «фонд Родины»?Как пишут:реакция на акцию в политическом и медийном сообществе "была настолько негативной, что кампания была весьма оперативно прекращена".Ярый оппонент и критик Назарбаева. И поэтому, кажется, "покончил" с собой - три огнестрела: два в грудь, один в голову!Чего ты вдруг опечалился? Был лично знаком?