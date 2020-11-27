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Планами на то, как удержать людей в Аркалыке, поделился аким Костанайской области
Планами на то, как удержать людей в Аркалыке, поделился аким Костанайской области
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Я робот(Пользователи)
- Регистрация:
- 20.12.07
- Сообщений:
- 40417
Планами на то, как удержать людей в Аркалыке, поделился аким Костанайской области
Отправлено: 27.11.20 - 14:47
На брифинге в СЦК главу региона спросили, что делается для возрождения города, который в республике считается депрессивным. Месторождение бокситов исчерпано, из Аркалыка уходит крупнейший частный работодатель.
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Re: Планами на то, как удержать людей в Аркалыке, поделился аким...
Отправлено: 27.11.20 - 14:47
Развезти жителей по городам с предприятиями,Житикара,Рудный, Лисаковск а Аркалык закрыть за неперспективностью,ничего трагичного в этом нет,строили ради добычи,добыча кончилась зачем там сидеть как на Марсе? До всех городов оттуда по 6-8 часов езды, пустыня
(Уважаемые пользователи)
- Регистрация:
- 08.08.10
- Сообщений:
- 13405
Планами на то, как удержать людей в Аркалыке, поделился аким Костанайской области
Отправлено: 27.11.20 - 15:20
Цитата:
Это очень дорого сделать силами государства, а сами люди отчасти не захотят ехать - у них там жильё, бизнес.
abaika95:
Развезти жителей по городам с предприятиями,Житикара,Рудный, Лисаковск а Аркалык закрыть за неперспективностью,ничего трагичного в этом нет,строили ради добычи,добыча кончилась зачем там сидеть как на Марсе? До всех городов оттуда по 6-8 часов езды, пустыня
Развезти жителей по городам с предприятиями,Житикара,Рудный, Лисаковск а Аркалык закрыть за неперспективностью,ничего трагичного в этом нет,строили ради добычи,добыча кончилась зачем там сидеть как на Марсе? До всех городов оттуда по 6-8 часов езды, пустыня
Это очень дорого сделать силами государства, а сами люди отчасти не захотят ехать - у них там жильё, бизнес.
Планами на то, как удержать людей в Аркалыке, поделился аким Костанайской области
Отправлено: 27.11.20 - 15:54
Цитата:
Если большинство уедет то бизнес сам по себе загнётся
Victor Yang:
Это очень дорого сделать силами государства, а сами люди отчасти не захотят ехать - у них там жильё, бизнес.
Это очень дорого сделать силами государства, а сами люди отчасти не захотят ехать - у них там жильё, бизнес.
Если большинство уедет то бизнес сам по себе загнётся
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 25.06.13
- Сообщений:
- 3748
Планами на то, как удержать людей в Аркалыке, поделился аким Костанайской области
Отправлено: 27.11.20 - 16:57
Цитата:
Так вроде как продали арабам бокситы или пустой Аркалыкский продал?
[Исправлено: peshexod, 27.11.2020 - 16:58]
еще 130 человек согласились на работу в других предприятиях Евразийской групп: в Краснооктябрьском бокситовом рудоуправлении, ССГПО, - сказал аким Костанайской области Архимед МУХАМБЕТОВ,
Так вроде как продали арабам бокситы или пустой Аркалыкский продал?
[Исправлено: peshexod, 27.11.2020 - 16:58]
р
(Пользователи)
- Регистрация:
- 26.07.18
- Сообщений:
- 23
Re: Планами на то, как удержать людей в Аркалыке, поделился аким...
Отправлено: 27.11.20 - 17:22
ну раз градообразующая организация приказала долго жить, то остается только животноводство, земледелие. Надо сделать Аркалык центром этого направления. В этом крае еще много богатых на рыбу водоемов, поэтому и рыбоводством можно местным жителям заняться. А почему бы и нет?
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 28.05.18
- Сообщений:
- 569
Re: Планами на то, как удержать людей в Аркалыке, поделился аким...
Отправлено: 27.11.20 - 17:30
Он обречены стали как упразднили область
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- рудный
- Регистрация:
- 03.07.12
- Сообщений:
- 4269
Re: Планами на то, как удержать людей в Аркалыке, поделился аким...
Отправлено: 27.11.20 - 17:51
Ещё студентом был в сельхоз техникуме, преподы вещали про переброску северных рек, так этот канал проходил мимо нашего города. Хотелось бы знать, этот проект вообще схоронили или отложен на перспективу? Говорили с приходом воды регион превратится в райский оазис, верили с разинутыми ртами, но теперь есть сомнения...
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 03.04.19
- Сообщений:
- 105
Re: Планами на то, как удержать людей в Аркалыке, поделился аким...
Отправлено: 27.11.20 - 22:22
Государству может и надо поднять Аркалык. Но власти в этом не заинтересованы.
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Германия
- Регистрация:
- 31.07.10
- Сообщений:
- 20492
Планами на то, как удержать людей в Аркалыке, поделился аким Костанайской области
Отправлено: 27.11.20 - 22:30
Цитата:
А зря!!! Сколько можно,
"зелени" -напилить...
MAN:
Но власти в этом не заинтересованы.
Но власти в этом не заинтересованы.
А зря!!! Сколько можно,
"зелени" -напилить...
Планами на то, как удержать людей в Аркалыке, поделился аким Костанайской области
Отправлено: 27.11.20 - 22:31
Цитата:
Я тоже говорю - исконное животноводство надо поднимать, чтобы мясо было чуть дороже чем бесплатно. А не планшеты собирать
рихард:
ну раз градообразующая организация приказала долго жить, то остается только животноводство, земледелие
ну раз градообразующая организация приказала долго жить, то остается только животноводство, земледелие
Я тоже говорю - исконное животноводство надо поднимать, чтобы мясо было чуть дороже чем бесплатно. А не планшеты собирать
Планами на то, как удержать людей в Аркалыке, поделился аким Костанайской области
Отправлено: 27.11.20 - 22:33
Цитата:
Ну нельзя же пилить постоянно, и без результата. А вдруг однажды кто-то проверит?))
drakon:
А зря!!! Сколько можно, "зелени" -напилить...
А зря!!! Сколько можно, "зелени" -напилить...
Ну нельзя же пилить постоянно, и без результата. А вдруг однажды кто-то проверит?))
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Екатеринбург
- Регистрация:
- 13.03.09
- Сообщений:
- 847
Планами на то, как удержать людей в Аркалыке, поделился аким Костанайской области
Отправлено: 27.11.20 - 23:01
Горняки пойдут в мясорубы? Прикольно. Для ТЭЦ забахали 200 км путей. Тогда надо расширять ТЭЦ до ГРЭС. Пути похерить и на газ. И людям жизнь, и государству энергия на экспорт
Планами на то, как удержать людей в Аркалыке, поделился аким Костанайской области
Отправлено: 27.11.20 - 23:09
Цитата:
Какие горняки, вы о чем?
Мишаня:
Горняки пойдут в мясорубы?
Горняки пойдут в мясорубы?
Какие горняки, вы о чем?
-
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