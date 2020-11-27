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"Клиенты уходят из спорта в заедание своих проблем!" - Снимут ли ограничения по работе фитнес-центров в Костанае и Рудном?
"Клиенты уходят из спорта в заедание своих проблем!" - Снимут ли ограничения по работе фитнес-центров в Костанае и Рудном?
N
Я робот(Пользователи)
- Регистрация:
- 20.12.07
- Сообщений:
- 40417
"Клиенты уходят из спорта в заедание своих проблем!" - Снимут ли ограничения по работе фитнес-центров в Костанае и Рудном?
Отправлено: 27.11.20 - 15:19
Ограничения, введённые из-за распространения коронавируса для фитнес-индустрии, обсуждали владельцы этого бизнеса и их работники на встрече с главным санитарным врачом Костанайской области Владимиром НЕЧИТАЙЛО.
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Re: "Клиенты уходят из спорта в заедание своих...
Отправлено: 27.11.20 - 15:19
Цитата-/Люди, которые занимаются спортом, гораздо легче переносят ковид,/
Серьезное заявление....доказывать на фактах видать никто не собирается?)
А вообще, всё стабильно
Через неделю опять владельцы кафе и ресторанов выступят
Потом перевозчики
И.т.д.
Сериал какой-то
Серьезное заявление....доказывать на фактах видать никто не собирается?)
А вообще, всё стабильно
Через неделю опять владельцы кафе и ресторанов выступят
Потом перевозчики
И.т.д.
Сериал какой-то
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Германия
- Регистрация:
- 31.07.10
- Сообщений:
- 20489
"Клиенты уходят из спорта в заедание своих проблем!" - Снимут ли ограничения по работе фитнес-центров в Костанае и Рудном?
Отправлено: 27.11.20 - 15:44
Цитата:
Мыльная опера...
abaika95:
Сериал какой-то
Сериал какой-то
Мыльная опера...
Re: "Клиенты уходят из спорта в заедание своих...
Отправлено: 27.11.20 - 21:33
Цитата:
Правильно сделали. Кому нужны физические нагрузки - пусть идут к Добринцову на погрузку-разгрузку. Шанс заболеть примерно такой же, но хоть пользу стране принести успеют))
А вообще надо временно поменять отношение к ситуации в целом. Представьте, что это не просто вирус - а третья мировая война, с применением биологического оружия. И сразу все встанет на свои места, и вы увидите логику в действиях санитарного врача. И даже сами сможете предложить новые запреты. Кушать во время войны - надо. Лекарства - надо. А фитнес - идите или продовольствие разгружать для фронта, или санитаром - раненых таскать.
пошли на меньшее зло и ограничили работу фитнес-залов
Правильно сделали. Кому нужны физические нагрузки - пусть идут к Добринцову на погрузку-разгрузку. Шанс заболеть примерно такой же, но хоть пользу стране принести успеют))
А вообще надо временно поменять отношение к ситуации в целом. Представьте, что это не просто вирус - а третья мировая война, с применением биологического оружия. И сразу все встанет на свои места, и вы увидите логику в действиях санитарного врача. И даже сами сможете предложить новые запреты. Кушать во время войны - надо. Лекарства - надо. А фитнес - идите или продовольствие разгружать для фронта, или санитаром - раненых таскать.
(Уважаемые пользователи)
- Регистрация:
- 08.08.10
- Сообщений:
- 13403
"Клиенты уходят из спорта в заедание своих проблем!" - Снимут ли ограничения по работе фитнес-центров в Костанае и Рудном?
Отправлено: 27.11.20 - 21:50
Цитата:
Полностью поддерживаю!
Цитата:
Да дома можно со своим телом неплохо фитнесом заниматься и на все группы мышц. Но это хлеб фитнес-тренеров и они этого не скажут.
maxsaf:
Представьте, что это не просто вирус - а третья мировая война, с применением биологического оружия.
Представьте, что это не просто вирус - а третья мировая война, с применением биологического оружия.
Полностью поддерживаю!
Цитата:
maxsaf:
А фитнес - идите или продовольствие разгружать для фронта, или санитаром - раненых таскать.
А фитнес - идите или продовольствие разгружать для фронта, или санитаром - раненых таскать.
Да дома можно со своим телом неплохо фитнесом заниматься и на все группы мышц. Но это хлеб фитнес-тренеров и они этого не скажут.
"Клиенты уходят из спорта в заедание своих проблем!" - Снимут ли ограничения по работе фитнес-центров в Костанае и Рудном?
Отправлено: 27.11.20 - 21:51
Цитата-/Представьте, что это не просто вирус - а третья мировая война,/
Вируса же в Канаде нет!? И вообще на западе,он только у нас и может быть в России
Вируса же в Канаде нет!? И вообще на западе,он только у нас и может быть в России
"Клиенты уходят из спорта в заедание своих проблем!" - Снимут ли ограничения по работе фитнес-центров в Костанае и Рудном?
Отправлено: 27.11.20 - 22:13
Цитата:
Пытаюсь найти в этой фразе сарказм, ну или отголоски сознания - и не нахожу) Неужели пивом все вымыло?
[Исправлено: maxsaf, 27.11.2020 - 22:19]
abaika95:
Вируса же в Канаде нет!? И вообще на западе,он только у нас и может быть в России
Вируса же в Канаде нет!? И вообще на западе,он только у нас и может быть в России
Пытаюсь найти в этой фразе сарказм, ну или отголоски сознания - и не нахожу) Неужели пивом все вымыло?
[Исправлено: maxsaf, 27.11.2020 - 22:19]
"Клиенты уходят из спорта в заедание своих проблем!" - Снимут ли ограничения по работе фитнес-центров в Костанае и Рудном?
Отправлено: 27.11.20 - 22:23
Цитата:
Вируса нет в Китае. Они видимо давно разработку ведут - успели и вакцину замутить, и лекарства. И протокол карантина доведен до совершенства. Пока штаты и Россия мерялись ядерными боеголовками - эти мышей летучих готовили к превентивному удару))
abaika95:
Вируса же в Канаде нет!? И вообще на западе,он только у нас и может быть в России
Вируса же в Канаде нет!? И вообще на западе,он только у нас и может быть в России
Вируса нет в Китае. Они видимо давно разработку ведут - успели и вакцину замутить, и лекарства. И протокол карантина доведен до совершенства. Пока штаты и Россия мерялись ядерными боеголовками - эти мышей летучих готовили к превентивному удару))
"Клиенты уходят из спорта в заедание своих проблем!" - Снимут ли ограничения по работе фитнес-центров в Костанае и Рудном?
Отправлено: 27.11.20 - 22:24
Цитата:
Учите китайский, на всякий случай))
abaika95:
Учите китайский, на всякий случай))
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