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≡ "Клиенты уходят из спорта в заедание своих проблем!" - Снимут ли ограничения по работе фитнес-центров в Костанае и Рудном?
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
40417
"Клиенты уходят из спорта в заедание своих проблем!" - Снимут ли ограничения по работе фитнес-центров в Костанае и Рудном?
Отправлено: 27.11.20 - 15:19
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Ограничения, введённые из-за распространения коронавируса для фитнес-индустрии, обсуждали владельцы этого бизнеса и их работники на встрече с главным санитарным врачом Костанайской области Владимиром НЕЧИТАЙЛО.
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
5881
Re: "Клиенты уходят из спорта в заедание своих...
Отправлено: 27.11.20 - 15:19
#1
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Цитата-/Люди, которые занимаются спортом, гораздо легче переносят ковид,/



Серьезное заявление....доказывать на фактах видать никто не собирается?)



А вообще, всё стабильно

Через неделю опять владельцы кафе и ресторанов выступят

Потом перевозчики

И.т.д.


Сериал какой-то
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drakon
* drakon
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
20489
"Клиенты уходят из спорта в заедание своих проблем!" - Снимут ли ограничения по работе фитнес-центров в Костанае и Рудном?
Отправлено: 27.11.20 - 15:44
#2
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Цитата:
abaika95:
Сериал какой-то

Мыльная опера... :lol:
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maxsaf
* maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
8730
Re: "Клиенты уходят из спорта в заедание своих...
Отправлено: 27.11.20 - 21:33
#3
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Цитата:
пошли на меньшее зло и ограничили работу фитнес-залов


Правильно сделали. Кому нужны физические нагрузки - пусть идут к Добринцову на погрузку-разгрузку. Шанс заболеть примерно такой же, но хоть пользу стране принести успеют))
А вообще надо временно поменять отношение к ситуации в целом. Представьте, что это не просто вирус - а третья мировая война, с применением биологического оружия. И сразу все встанет на свои места, и вы увидите логику в действиях санитарного врача. И даже сами сможете предложить новые запреты. Кушать во время войны - надо. Лекарства - надо. А фитнес - идите или продовольствие разгружать для фронта, или санитаром - раненых таскать.
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Victor Yang
§ Victor Yang
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
08.08.10
Сообщений:
13403
"Клиенты уходят из спорта в заедание своих проблем!" - Снимут ли ограничения по работе фитнес-центров в Костанае и Рудном?
Отправлено: 27.11.20 - 21:50
#4
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Цитата:
maxsaf:
Представьте, что это не просто вирус - а третья мировая война, с применением биологического оружия.

Полностью поддерживаю!
Цитата:
maxsaf:
А фитнес - идите или продовольствие разгружать для фронта, или санитаром - раненых таскать.

Да дома можно со своим телом неплохо фитнесом заниматься и на все группы мышц. Но это хлеб фитнес-тренеров и они этого не скажут.
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
5881
"Клиенты уходят из спорта в заедание своих проблем!" - Снимут ли ограничения по работе фитнес-центров в Костанае и Рудном?
Отправлено: 27.11.20 - 21:51
#5
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Цитата-/Представьте, что это не просто вирус - а третья мировая война,/



Вируса же в Канаде нет!? И вообще на западе,он только у нас и может быть в России
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maxsaf
* maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
8730
"Клиенты уходят из спорта в заедание своих проблем!" - Снимут ли ограничения по работе фитнес-центров в Костанае и Рудном?
Отправлено: 27.11.20 - 22:13
#6
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Цитата:
abaika95:
Вируса же в Канаде нет!? И вообще на западе,он только у нас и может быть в России

Пытаюсь найти в этой фразе сарказм, ну или отголоски сознания - и не нахожу) Неужели пивом все вымыло? :lol:

[Исправлено: maxsaf, 27.11.2020 - 22:19]
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maxsaf
* maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
8730
"Клиенты уходят из спорта в заедание своих проблем!" - Снимут ли ограничения по работе фитнес-центров в Костанае и Рудном?
Отправлено: 27.11.20 - 22:23
#7
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Цитата:
abaika95:
Вируса же в Канаде нет!? И вообще на западе,он только у нас и может быть в России

Вируса нет в Китае. Они видимо давно разработку ведут - успели и вакцину замутить, и лекарства. И протокол карантина доведен до совершенства. Пока штаты и Россия мерялись ядерными боеголовками - эти мышей летучих готовили к превентивному удару))
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maxsaf
* maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
8730
"Клиенты уходят из спорта в заедание своих проблем!" - Снимут ли ограничения по работе фитнес-центров в Костанае и Рудном?
Отправлено: 27.11.20 - 22:24
#8
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Цитата:
abaika95:

Учите китайский, на всякий случай))
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