Отправлено: - 18:29

А светофор убрали что ли? Эти ж знаки действуют только при неработающем светофоре.Как по мне, вопрос в другом: зачем знак "Движение по полосам", который ничего не меняет?Вроде и так все едут с левой полосы прямо и налево, аналогично с правой.Или может хотят подсказать водителям, что мол да, на этой узкой дороге аж 4 полосы, не надо выстраиваться в цепочку.