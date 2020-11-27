Прогноз на 5 дней
небольшой снег-8°C
  • 769 мм рт.ст.
  • 92% влажность
  • С, 2 м/с
НовостиМненияСпецпроектыФорумКонкурсыГазетаСообщить новостьЦитатыОпросыАрхив
О редакцииРекламодателямВакансииВопросы редакцииСоглашение
Наша газета в социальных сетях
Форум


Новые сообщения • Поиск

/ Список форумов » Общие форумы » Обсуждение публикаций
≡ Можно и налево, можно и прямо? Или только направо? Странный перекресток в Костанае
 
 
Ответить 
N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
40417
Можно и налево, можно и прямо? Или только направо? Странный перекресток в Костанае
Отправлено: 27.11.20 - 18:29
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Фотографию дорожных знаков на перекрестке улиц Беды и Алтынсарина прислал наш подписчик НОЧНОЙ ДОЗОР.

Читать новость

Тот самый
§ Тот самый
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
31.05.18
Сообщений:
1042
Re: Можно и налево, можно и прямо? Или только направо? Странный...
Отправлено: 27.11.20 - 18:29
#1
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
А светофор убрали что ли? Эти ж знаки действуют только при неработающем светофоре.

Как по мне, вопрос в другом: зачем знак "Движение по полосам", который ничего не меняет? :lol: Вроде и так все едут с левой полосы прямо и налево, аналогично с правой.

Или может хотят подсказать водителям, что мол да, на этой узкой дороге аж 4 полосы, не надо выстраиваться в цепочку.
Профайл
Ответить 
« Предыдущая тема  |  Следующая тема »
  • Быстрый ответ в эту тему
Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz

Оставляя комментарий, Вы автоматически принимаете Соглашение.

Оставить комментарий могут только зарегистрированные пользователи с подтвержденным номером телефона. Ознакомьтесь с Инструкцией и укажите номер в Личных данных.

Ваше имя:
   [ Регистрация ]

максимум 1600 символов (осталось 1600)

:-):-(;-):lol:8-):-o:oops::-P:-x [больше смайликов]

 

Сейчас посетителей на этом форуме: 22, из них зарегистрированных: 0 и гостей: 22
Зарегистрированные пользователи: Нет

Вы не можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы не можете голосовать

XML / RSS