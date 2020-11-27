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Скорость интернета
Скорость интернета
Куратор темы: maxsaf
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 27.05.18
- Сообщений:
- 8720
Скорость интернета
Отправлено: 27.11.20 - 12:18
Школы, давайте активнее присоединяйтесь к тестированию. Можете скидывать скриншоты в редакцию НГ, они опубликуют. Зато потом у вас интернет будет летать
Скорость интернета
Отправлено: 27.11.20 - 12:28
Цитата:
Сегодня кабель явно лучше, но рынок требует мобильности и предложение будет, технологии вырастут.
maxsaf:
Не, беспроводное это все лажа
Не, беспроводное это все лажа
Сегодня кабель явно лучше, но рынок требует мобильности и предложение будет, технологии вырастут.
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 25.11.16
- Сообщений:
- 1975
Скорость интернета
Отправлено: 27.11.20 - 12:31
Цитата:
И дубльгис, и Яндекс, и Гуглкарты показывают, что я сижу дома за компом.
maxsaf:
И дубльгис, и Яндекс, и Гуглкарты показывают, что я сижу дома за компом.
Скорость интернета
Отправлено: 27.11.20 - 13:28
Цитата:
maxsaf: Я думаю, что 5 Мбит/с это самый узкополосный из всех самых узкополосных подключений. Ниже уже просто некуда в современном мире.5 Мбит/с это ещё хорошо,вечером в часы пик будет 3-4 Кстати мобильный 4г в Зтб такой же примерно 3-5 Мбит/сек
Скорость интернета
Отправлено: 27.11.20 - 13:33
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Казахстан,Костанай
- Регистрация:
- 05.03.19
- Сообщений:
- 5880
Скорость интернета
Отправлено: 27.11.20 - 14:50
Цитата-/Зато потом у вас интернет будет летать/
Интернет какой был такой и останется,ты просто себе нафантазировал) кстати цена цена какая у вас?
Интернет какой был такой и останется,ты просто себе нафантазировал) кстати цена цена какая у вас?
Скорость интернета
Отправлено: 27.11.20 - 16:40
Вообще тарифный план 200 Мбит/с, но сетевая на компьютере не хочет работать больше 100 Мбит/с Стоит это 4499 тенге (~$11) за интернет по оптике, домашний телефон, 2 симкарты с 8 Гб и безлимитными звонками на Алтел/Теле2/Кселл, на Билайн дают по 80 минут в месяц.
При скачивании с сайтов скорость хорошая, а вот торренты стали срезать после того, как началась пандемия, удалёнка и пр.
Как только разгоняется больше 1 МБайт/с (8 Мбит/с), то срабатывает ограничение.
Цитата:
peshexod: На мой взгляд круче только яйца
Если Вы в квартире живёте, то 100 - не много, даже в нашем городе есть и 500 Мбит/с и 1 Гбит/с. Но как по мне, разница не заметна даже между 50 и 100. А что у Билайна с торрентами?
Ещё бы интересно посмотреть на измерения Кабельных сетей uplink.kz . Вроде хвалят их интернет. И Транстелеком. Давион ещё был в подъезде раньше.
Цитата:
Добринцофф:
бывшая деревня Затобольск,единственный и потому в конец охреневший оператор
бывшая деревня Затобольск,единственный и потому в конец охреневший оператор
Минусы частного сектора. Но некоторым везёт, в Кустанае дома 6 мкрна вроде подключены по оптике.
Скорость интернета
Отправлено: 27.11.20 - 16:51
Цитата:
У билайна нет быстрее, у них провода, а у телекома есть.
Раньше стояло стекло от телекома тоже 100/100 ушёл от них уже как 3-4 года (обиделся), молча поменяли тариф за те же деньги но скорость 50/50 сделали.
Если моб. связь билайн то интернет тоже от билайна в пакете выгоднее чем телеком.
Билайн на внешний мир по моему лучше работает.
Тот самый:
100 - не много, даже в нашем городе есть и 500 Мбит/с и 1 Гбит/с
100 - не много, даже в нашем городе есть и 500 Мбит/с и 1 Гбит/с
У билайна нет быстрее, у них провода, а у телекома есть.
Раньше стояло стекло от телекома тоже 100/100 ушёл от них уже как 3-4 года (обиделся), молча поменяли тариф за те же деньги но скорость 50/50 сделали.
Если моб. связь билайн то интернет тоже от билайна в пакете выгоднее чем телеком.
Билайн на внешний мир по моему лучше работает.
Скорость интернета
Отправлено: 27.11.20 - 16:52
Скорость интернета
Отправлено: 27.11.20 - 17:01
Цитата:
Года 1,5 тоже смотрел/выбирал у всех тарифы и самые выгодные получились Кабельные сети. А на 2-м месте всё-таки Телеком. Выше же пишу, что 4500 тенге плачу за интернет, домашний, 2 мобильных. У меня тоже есть и Билайн симкарта, но туда только входящие.
Цитата:
Торрентами пользуетесь? Интересно, срезают они скорость или нет? Если дают качать на полной, то это конечно плюс.
peshexod:
Если моб. связь билайн то интернет тоже от билайна в пакете выгоднее чем телеком.
Если моб. связь билайн то интернет тоже от билайна в пакете выгоднее чем телеком.
Года 1,5 тоже смотрел/выбирал у всех тарифы и самые выгодные получились Кабельные сети. А на 2-м месте всё-таки Телеком. Выше же пишу, что 4500 тенге плачу за интернет, домашний, 2 мобильных. У меня тоже есть и Билайн симкарта, но туда только входящие.
Цитата:
peshexod:
Билайн на внешний мир по моему лучше работает.
Билайн на внешний мир по моему лучше работает.
Торрентами пользуетесь? Интересно, срезают они скорость или нет? Если дают качать на полной, то это конечно плюс.
Скорость интернета
Отправлено: 27.11.20 - 17:04
Цитата:
Тот самый: А что у Билайна с торрентами?Как отключилась казторка, так всем грустно стало не зависимо от прова
Скорость интернета
Отправлено: 27.11.20 - 17:04
качали на 100%
Скорость интернета
Отправлено: 27.11.20 - 17:07
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