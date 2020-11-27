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≡ Скорость интернета
 
 
Страница 6 из 6«1...456
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Куратор темы: maxsaf
maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
8720
Скорость интернета
Отправлено: 27.11.20 - 12:18
#76
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Школы, давайте активнее присоединяйтесь к тестированию. Можете скидывать скриншоты в редакцию НГ, они опубликуют. Зато потом у вас интернет будет летать :lol:
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peshexod
§ peshexod
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
25.06.13
Сообщений:
3748
Скорость интернета
Отправлено: 27.11.20 - 12:28
#77
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Цитата:
maxsaf:
Не, беспроводное это все лажа

Сегодня кабель явно лучше, но рынок требует мобильности и предложение будет, технологии вырастут.
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Козлов я
§ Козлов я
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
25.11.16
Сообщений:
1975
Скорость интернета
Отправлено: 27.11.20 - 12:31
#78
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Цитата:
maxsaf:

И дубльгис, и Яндекс, и Гуглкарты показывают, что я сижу дома за компом.
:-x
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Добринцофф
§ Добринцофф
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
16.05.11
Сообщений:
7596
Скорость интернета
Отправлено: 27.11.20 - 13:28
#79
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Цитата:
maxsaf: Я думаю, что 5 Мбит/с это самый узкополосный из всех самых узкополосных подключений. Ниже уже просто некуда в современном мире.
5 Мбит/с это ещё хорошо,вечером в часы пик будет 3-4 Кстати мобильный 4г в Зтб такой же примерно 3-5 Мбит/сек
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Добринцофф
§ Добринцофф
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
16.05.11
Сообщений:
7596
Скорость интернета
Отправлено: 27.11.20 - 13:33
#80
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Мобильный 4г Теле 2 центр города Зелёный рынок
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
5880
Скорость интернета
Отправлено: 27.11.20 - 14:50
#81
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Цитата-/Зато потом у вас интернет будет летать/



Интернет какой был такой и останется,ты просто себе нафантазировал) кстати цена цена какая у вас?
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Тот самый
* Тот самый
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
31.05.18
Сообщений:
1042
Скорость интернета
Отправлено: 27.11.20 - 16:40
#82
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Вообще тарифный план 200 Мбит/с, но сетевая на компьютере не хочет работать больше 100 Мбит/с :-( Стоит это 4499 тенге (~$11) за интернет по оптике, домашний телефон, 2 симкарты с 8 Гб и безлимитными звонками на Алтел/Теле2/Кселл, на Билайн дают по 80 минут в месяц.

При скачивании с сайтов скорость хорошая, а вот торренты стали срезать после того, как началась пандемия, удалёнка и пр.

Как только разгоняется больше 1 МБайт/с (8 Мбит/с), то срабатывает ограничение.

Цитата:
peshexod: На мой взгляд круче только яйца


Если Вы в квартире живёте, то 100 - не много, даже в нашем городе есть и 500 Мбит/с и 1 Гбит/с. Но как по мне, разница не заметна даже между 50 и 100. А что у Билайна с торрентами?

Ещё бы интересно посмотреть на измерения Кабельных сетей uplink.kz . Вроде хвалят их интернет. И Транстелеком. Давион ещё был в подъезде раньше.

Цитата:
Добринцофф:
бывшая деревня Затобольск,единственный и потому в конец охреневший оператор


Минусы частного сектора. Но некоторым везёт, в Кустанае дома 6 мкрна вроде подключены по оптике.
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peshexod
§ peshexod
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
25.06.13
Сообщений:
3748
Скорость интернета
Отправлено: 27.11.20 - 16:51
#83
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Цитата:
Тот самый:
100 - не много, даже в нашем городе есть и 500 Мбит/с и 1 Гбит/с

У билайна нет быстрее, у них провода, а у телекома есть.
Раньше стояло стекло от телекома тоже 100/100 ушёл от них уже как 3-4 года (обиделся), молча поменяли тариф за те же деньги но скорость 50/50 сделали.

Если моб. связь билайн то интернет тоже от билайна в пакете выгоднее чем телеком.
Билайн на внешний мир по моему лучше работает.
Профайл
Тот самый
* Тот самый
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
31.05.18
Сообщений:
1042
Скорость интернета
Отправлено: 27.11.20 - 16:52
#84
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С мобильного, 4G+. Причём, на Екатеринбургский сервер скорость даже выше


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Тот самый
* Тот самый
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
31.05.18
Сообщений:
1042
Скорость интернета
Отправлено: 27.11.20 - 17:01
#85
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Цитата:
peshexod:
Если моб. связь билайн то интернет тоже от билайна в пакете выгоднее чем телеком.


Года 1,5 тоже смотрел/выбирал у всех тарифы и самые выгодные получились Кабельные сети. А на 2-м месте всё-таки Телеком. Выше же пишу, что 4500 тенге плачу за интернет, домашний, 2 мобильных. У меня тоже есть и Билайн симкарта, но туда только входящие.

Цитата:
peshexod:
Билайн на внешний мир по моему лучше работает.


Торрентами пользуетесь? Интересно, срезают они скорость или нет? Если дают качать на полной, то это конечно плюс.
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electro
§ electro
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Кустанай
Регистрация:
01.01.15
Сообщений:
494
Скорость интернета
Отправлено: 27.11.20 - 17:04
#86
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Цитата:
Тот самый: А что у Билайна с торрентами?
Как отключилась казторка, так всем грустно стало не зависимо от прова
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electro
§ electro
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Кустанай
Регистрация:
01.01.15
Сообщений:
494
Скорость интернета
Отправлено: 27.11.20 - 17:04
#87
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качали на 100%
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electro
§ electro
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Кустанай
Регистрация:
01.01.15
Сообщений:
494
Скорость интернета
Отправлено: 27.11.20 - 17:07
#88
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