Отправлено: - 13:28

maxsaf: Я думаю, что 5 Мбит/с это самый узкополосный из всех самых узкополосных подключений. Ниже уже просто некуда в современном мире.

Цитата:5 Мбит/с это ещё хорошо,вечером в часы пик будет 3-4 Кстати мобильный 4г в Зтб такой же примерно 3-5 Мбит/сек