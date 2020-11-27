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≡ "Клиенты уходят из спорта в заедание своих проблем!" - Снимут ли ограничения по работе фитнес-центров в Костанае и Рудном?
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
40414
"Клиенты уходят из спорта в заедание своих проблем!" - Снимут ли ограничения по работе фитнес-центров в Костанае и Рудном?
Отправлено: 27.11.20 - 15:19
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Ограничения, введённые из-за распространения коронавируса для фитнес-индустрии, обсуждали владельцы этого бизнеса и их работники на встрече с главным санитарным врачом Костанайской области Владимиром НЕЧИТАЙЛО.
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
5880
Re: "Клиенты уходят из спорта в заедание своих...
Отправлено: 27.11.20 - 15:19
#1
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Цитата-/Люди, которые занимаются спортом, гораздо легче переносят ковид,/



Серьезное заявление....доказывать на фактах видать никто не собирается?)



А вообще, всё стабильно

Через неделю опять владельцы кафе и ресторанов выступят

Потом перевозчики

И.т.д.


Сериал какой-то
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drakon
§ drakon
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
20487
"Клиенты уходят из спорта в заедание своих проблем!" - Снимут ли ограничения по работе фитнес-центров в Костанае и Рудном?
Отправлено: 27.11.20 - 15:44
#2
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Цитата:
abaika95:
Сериал какой-то

Мыльная опера... :lol:
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