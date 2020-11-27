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≡ Планами на то, как удержать людей в Аркалыке, поделился аким Костанайской области
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
40414
Планами на то, как удержать людей в Аркалыке, поделился аким Костанайской области
Отправлено: 27.11.20 - 14:47
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На брифинге в СЦК главу региона спросили, что делается для возрождения города, который в республике считается депрессивным. Месторождение бокситов исчерпано, из Аркалыка уходит крупнейший частный работодатель.
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
5880
Re: Планами на то, как удержать людей в Аркалыке, поделился аким...
Отправлено: 27.11.20 - 14:47
#1
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Развезти жителей по городам с предприятиями,Житикара,Рудный, Лисаковск а Аркалык закрыть за неперспективностью,ничего трагичного в этом нет,строили ради добычи,добыча кончилась зачем там сидеть как на Марсе? До всех городов оттуда по 6-8 часов езды, пустыня
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Victor Yang
§ Victor Yang
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
08.08.10
Сообщений:
13399
Планами на то, как удержать людей в Аркалыке, поделился аким Костанайской области
Отправлено: 27.11.20 - 15:20
#2
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Цитата:
abaika95:
Развезти жителей по городам с предприятиями,Житикара,Рудный, Лисаковск а Аркалык закрыть за неперспективностью,ничего трагичного в этом нет,строили ради добычи,добыча кончилась зачем там сидеть как на Марсе? До всех городов оттуда по 6-8 часов езды, пустыня

Это очень дорого сделать силами государства, а сами люди отчасти не захотят ехать - у них там жильё, бизнес.
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
5880
Планами на то, как удержать людей в Аркалыке, поделился аким Костанайской области
Отправлено: 27.11.20 - 15:54
#3
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Цитата:
Victor Yang:
Это очень дорого сделать силами государства, а сами люди отчасти не захотят ехать - у них там жильё, бизнес.




Если большинство уедет то бизнес сам по себе загнётся
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