Re: Казахстанцам грозит штраф за незаконную передачу ЭЦП третьим...

Отправлено: - 12:27

Своими глазами видел, как из кабельного ТВ заставляли старух принести флешку с подписью для чего те занимали огроменные очереди в цоне. Во вторых, у бухгалтера всегда есть ключ к кабинету, получается он вторым, а третий кто?