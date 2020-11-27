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≡ Казахстанцам грозит штраф за незаконную передачу ЭЦП третьим лицам
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
40412
Казахстанцам грозит штраф за незаконную передачу ЭЦП третьим лицам
Отправлено: 27.11.20 - 09:32
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Казахстанцам грозит штраф в размере 400 тысяч тенге за незаконную передачу ЭЦП третьим лицам. Только за 2020 год установлены около 30 подобных фактов. В прошлом году зарегистрированы более 50 административных дел.
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Victor Yang
§ Victor Yang
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
08.08.10
Сообщений:
13398
Re: Казахстанцам грозит штраф за незаконную передачу ЭЦП третьим...
Отправлено: 27.11.20 - 09:32
#1
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Что-то совсем непонятно - кто является третьим лицом? Я так понимаю что будет наказан сам владелец подписи?
Профайл
arman_kst
§ arman_kst
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
28.05.18
Сообщений:
568
Re: Казахстанцам грозит штраф за незаконную передачу ЭЦП третьим...
Отправлено: 27.11.20 - 10:03
#2
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Недавно чиновник бывший из образования передавал своим коллегам.
Профайл
electro
§ electro
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Кустанай
Регистрация:
01.01.15
Сообщений:
491
Казахстанцам грозит штраф за незаконную передачу ЭЦП третьим лицам
Отправлено: 27.11.20 - 11:53
#3
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А что, есть "законная" передача ЭЦП ?
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сайлау курманов
§ сайлау курманов
(Полноправные пользователи)
Откуда:
рудный
Регистрация:
03.07.12
Сообщений:
4267
Re: Казахстанцам грозит штраф за незаконную передачу ЭЦП третьим...
Отправлено: 27.11.20 - 12:27
#4
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Своими глазами видел, как из кабельного ТВ заставляли старух принести флешку с подписью для чего те занимали огроменные очереди в цоне. Во вторых, у бухгалтера всегда есть ключ к кабинету, получается он вторым, а третий кто?
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A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
1173
Re: Казахстанцам грозит штраф за незаконную передачу ЭЦП третьим...
Отправлено: 27.11.20 - 13:14
#5
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Цитата:
Victor Yang:
кто является третьим лицом?


Цитата:
arman_kst:
чиновник бывший



Многие начальники, сидящие, на распределительных функциях ЧЕГО то и для КОГО то, должны подписывать окончательные решения СВОИМИ ЭЦП.
Для этого пишется приказ по организации или учреждению: кому и для чего передаётся право распоряжаться ЭЦП руководителя.
Это и есть ЗАКОННЫЙ способ передачи ЭЦП.
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