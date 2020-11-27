Re: ФИФА вынесла решение по делу между "Тоболом" и...

Отправлено: - 13:07

Этот африканский гражданин имеет реальный шанс раз и навсегда покончить с командой "Тобол" или же как минимум, глубоко посадить в финансовую яму: 600 000*504,61=302 766 000 тенге, плюс услуги адвокатов ( меньше чем за половину не возьмутся) 300 000*504,61 = 151 383 000 тенге, плюс так называемые непредвиденные расходы: 100 000*504,61=50 461 000 тенге. Итого: - 302 766 000 + 151 383 000 + 50 461 000 = 504 610 000 тенге.

Чем платить такую сумму ( команда сидит на бюджетных деньгах, на деньгах НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКОВ), не проще ли выгнать одного Панина ?

И второе: вступает в соревнование две системы - африканская ( образование и юриспруденция) которая АПРИОРИ, считается ОТСТАЛОЙ и НЕОБРАЗОВАННОЙ и НЕРАЗВИТОЙ; и казахская(образование и юриспруденция) которая как бы и якобы входит в ПЯТИДЕСЯТКУ развитых стран мира и тридцать лет СЕМИМИЛЬНЫМИ шагами шла на пути прогресса.

Будет СТЫД и ПОЗОР казахским чиновникам от спорта, если они ПРОИГРАЮТ этот СПОР.