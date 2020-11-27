Список форумов » Общие форумы » Обсуждение публикаций
ФИФА вынесла решение по делу между "Тоболом" и экс-футболистом. Тот хотел взыскать более 600 тысяч евро
ФИФА вынесла решение по делу между "Тоболом" и экс-футболистом. Тот хотел взыскать более 600 тысяч евро
-
- Быстрый ответ в эту тему
|Сейчас посетителей на этом форуме: 25, из них зарегистрированных: 0 и гостей: 25
|Зарегистрированные пользователи: Нет
|Вы не можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы не можете голосовать