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≡ ФИФА вынесла решение по делу между "Тоболом" и экс-футболистом. Тот хотел взыскать более 600 тысяч евро
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
40412
ФИФА вынесла решение по делу между "Тоболом" и экс-футболистом. Тот хотел взыскать более 600 тысяч евро
Отправлено: 27.11.20 - 13:07
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Клуб намерен подать апелляцию. Директор "Тобола" Николай Панин рассказал о ходе судебного разбирательства с бывшим игроком клуба Фернандером Кассаем
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§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
1173
Re: ФИФА вынесла решение по делу между "Тоболом" и...
Отправлено: 27.11.20 - 13:07
#1
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Этот африканский гражданин имеет реальный шанс раз и навсегда покончить с командой "Тобол" или же как минимум, глубоко посадить в финансовую яму: 600 000*504,61=302 766 000 тенге, плюс услуги адвокатов ( меньше чем за половину не возьмутся) 300 000*504,61 = 151 383 000 тенге, плюс так называемые непредвиденные расходы: 100 000*504,61=50 461 000 тенге. Итого: - 302 766 000 + 151 383 000 + 50 461 000 = 504 610 000 тенге.
Чем платить такую сумму ( команда сидит на бюджетных деньгах, на деньгах НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКОВ), не проще ли выгнать одного Панина ?
И второе: вступает в соревнование две системы - африканская ( образование и юриспруденция) которая АПРИОРИ, считается ОТСТАЛОЙ и НЕОБРАЗОВАННОЙ и НЕРАЗВИТОЙ; и казахская(образование и юриспруденция) которая как бы и якобы входит в ПЯТИДЕСЯТКУ развитых стран мира и тридцать лет СЕМИМИЛЬНЫМИ шагами шла на пути прогресса.
Будет СТЫД и ПОЗОР казахским чиновникам от спорта, если они ПРОИГРАЮТ этот СПОР.
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