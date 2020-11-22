Отправлено: - 13:04

abaika95:

А вообще исследования надо проводить потомучто шарлатаны активисты хотят перевести область как они хотят на 1 час а по законами природы надо почти на 2 часа,так что пусть ждут исследования)

abaika95: Да уже доказано надо вернуть почти 2 часа,но активисты изобретают велосипед и впаривают нам идею перевода времени только на 1 час,так кто манипулирует фактами и наукой?)

Цитата:Цитата:Есть такой способ заболтать собеседника. Если чувствуешь, что неправ, поверни разговор так, будто ты всегда был на стороне данного решения вопроса, но предлагал нечто большее и поэтому тебя не понимали. Упорно лепи несуразицу, главное, чтобы она хотя бы опосредованно попадала в струю решения. Все запомнят тебя не как противника проблемы, а просто как клоуна, который с помощью своих нелепых реплик пытался переключить на себя внимание, отвлекая всех от истинного направления решения вопроса.