Отправлено: - 12:35

abaika95:

Если на правильные 2 часа перевести темнеть будет в 9 вечера

abaika95:

Такой же как у вас про "утренний дет сад и легче будет вставать детям")

Цитата:Ну можете для себя перевести часы и на 3 часа назад. Просто мазохистские замашки не понятны большинству нормальных людей, как впрочем и природе, опирающейся в основном на средние значения. Но вам никто не запрещает ставить на себе эксперименты.Цитата:Вы хотите оспорить благотворное влияние лишнего часа сна для детей, не желающих просыпаться раньше? У вас, оказывается, еще и садистские наклонности присутствуют. Лечиться вам нужно, батенька! "Лечиться, лечиться и лечиться!", - как говаривал вождь мирового пролетариата.