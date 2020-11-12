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≡ Отложим до лучших времен? - Вопрос о возврате Костанайской области в свой часовой пояс - на отсрочке
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
40412
Отложим до лучших времен? - Вопрос о возврате Костанайской области в свой часовой пояс - на отсрочке
Отправлено: 12.11.20 - 10:31
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Изучением вопроса о переходе Костанайской области в свой часовой пояс акимат региона займется не раньше 2021 года. Об этом «НГ» сообщила заместитель акима области Бахыт ЕСИМОВА.
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
5876
Отложим до лучших времен? - Вопрос о возврате Костанайской области в свой часовой пояс - на отсрочке
Отправлено: 26.11.20 - 20:17
#120
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Цитата-/А что им помешает это сделать? Ну так же будут гулять до темноты, только темно станет не в 23, а в 22/


Если на правильные 2 часа перевести темнеть будет в 9 вечера

Но все видать школу прогуливали поэтому хотят никому не нужны час добавить



Цитата-/Какой-то непонятный аргумент "часа светлоты"/



Такой же как у вас про "утренний дет сад и легче будет вставать детям")
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Маркс
§ Маркс
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
01.06.18
Сообщений:
1027
Отложим до лучших времен? - Вопрос о возврате Костанайской области в свой часовой пояс - на отсрочке
Отправлено: 27.11.20 - 12:35
#121
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Цитата:
abaika95:
Если на правильные 2 часа перевести темнеть будет в 9 вечера

Ну можете для себя перевести часы и на 3 часа назад. Просто мазохистские замашки не понятны большинству нормальных людей, как впрочем и природе, опирающейся в основном на средние значения. Но вам никто не запрещает ставить на себе эксперименты.
Цитата:
abaika95:
Такой же как у вас про "утренний дет сад и легче будет вставать детям")

Вы хотите оспорить благотворное влияние лишнего часа сна для детей, не желающих просыпаться раньше? У вас, оказывается, еще и садистские наклонности присутствуют. Лечиться вам нужно, батенька! "Лечиться, лечиться и лечиться!", - как говаривал вождь мирового пролетариата.
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