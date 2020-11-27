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Скорость интернета
Скорость интернета
Куратор темы: maxsaf
Скорость интернета
Отправлено: 27.11.20 - 09:32
Цитата:
Можете тест сделать? со скриншотом оно как то солиднее
olegggon:
Можете тест сделать? со скриншотом оно как то солиднее
Скорость интернета
Отправлено: 27.11.20 - 09:56
Цитата:
Картинку не могу загрузить, в общем :пинг 57, скачать 33.01 Мбит, загрузить 57,81 Мбит это проводной билайн в районе Армана
Мобильный интернет :
Пинг 37, скачать 10,6 Мбит, загрузить 6,36 Мбит
[Исправлено: olegggon, 27.11.2020 - 10:05]
maxsaf:
Можете тест сделать? со скриншотом оно как то солиднее
Можете тест сделать? со скриншотом оно как то солиднее
Картинку не могу загрузить, в общем :пинг 57, скачать 33.01 Мбит, загрузить 57,81 Мбит это проводной билайн в районе Армана
Мобильный интернет :
Пинг 37, скачать 10,6 Мбит, загрузить 6,36 Мбит
[Исправлено: olegggon, 27.11.2020 - 10:05]
Скорость интернета
Отправлено: 27.11.20 - 09:59
ВЫгодный микс 2 номера иннет 100/100 5690 тенге, причём 4G без лимит, уже конец месяца у меня остаток 11,84 из 12Гб.
На мой взгляд круче только яйца.
Я не работаю в Билайн
[Исправлено: peshexod, 27.11.2020 - 10:00]
(Уважаемые пользователи)
- Регистрация:
- 08.08.10
- Сообщений:
- 13398
Скорость интернета
Отправлено: 27.11.20 - 10:05
Цитата:
Там пониже можно ссылку для форума скачать и просто вставить в сообщение.
Цитата:
Согласен - довольно выгодно чем по отдельности. А вот когда безлимитного ютуба не было - трафик быстро улетал.
olegggon:
Картинку не могу загрузить
Картинку не могу загрузить
Там пониже можно ссылку для форума скачать и просто вставить в сообщение.
Цитата:
peshexod:
уже конец месяца у меня остаток 11,84 из 12Гб. На мой взгляд круче только яйца.
уже конец месяца у меня остаток 11,84 из 12Гб. На мой взгляд круче только яйца.
Согласен - довольно выгодно чем по отдельности. А вот когда безлимитного ютуба не было - трафик быстро улетал.
Скорость интернета
Отправлено: 27.11.20 - 10:10
Цитата:
Капец. У нас с вами один и тот же тариф, а цифры у вас почти в 2 раза больше. От чего может быть такая разница? Может дело в роутере? Даже не знаю. Но захотелось обратиться в их "не очень хорошую поддержку". Провода же одинаковые они тянут.
peshexod:
На мой взгляд круче только яйца
На мой взгляд круче только яйца
Капец. У нас с вами один и тот же тариф, а цифры у вас почти в 2 раза больше. От чего может быть такая разница? Может дело в роутере? Даже не знаю. Но захотелось обратиться в их "не очень хорошую поддержку". Провода же одинаковые они тянут.
Скорость интернета
Отправлено: 27.11.20 - 10:13
Цитата:
Круто спасибо за скриншот
peshexod:
Круто спасибо за скриншот
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 09.02.12
- Сообщений:
- 9833
Скорость интернета
Отправлено: 27.11.20 - 10:15
Цитата:
У меня тыщя мегабайт . Оптоволокно. Живу краю деревни.
[Исправлено: Vit, 27.11.2020 - 09:18]
maxsaf:
У меня тыщя мегабайт . Оптоволокно. Живу краю деревни.
[Исправлено: Vit, 27.11.2020 - 09:18]
Скорость интернета
Отправлено: 27.11.20 - 10:18
Цитата:
Дело не в Ютубе, в принципе 4G не лимитируется, трафик уходит только когда на оторвани с плохим сигналом.
Victor Yang:
А вот когда безлимитного ютуба не было
А вот когда безлимитного ютуба не было
Дело не в Ютубе, в принципе 4G не лимитируется, трафик уходит только когда на оторвани с плохим сигналом.
Скорость интернета
Отправлено: 27.11.20 - 10:36
Город Тобыл бывшая деревня Затобольск,единственный и потому в конец охреневший оператор проводного интернета Казахтелеком.Тарифный план "Megaline Internet 6",стоимость 3999тнг,8 евро,12 CAD.
В принципе как ни странно ютуб на такой скорости тянет норм.,а вот IPTV в хорошем качестве уже не посмотришь.
В принципе как ни странно ютуб на такой скорости тянет норм.,а вот IPTV в хорошем качестве уже не посмотришь.
Скорость интернета
Отправлено: 27.11.20 - 10:40
Цитата:
Виталя ты переехал во Францию,или Швейцарию?
Ну по крайней мере в Египте у Orange такой скорости даже близко не было.
Vit:
У меня тыщя мегабайт . Оптоволокно. Живу краю деревни.
У меня тыщя мегабайт . Оптоволокно. Живу краю деревни.
Виталя ты переехал во Францию,или Швейцарию?
Ну по крайней мере в Египте у Orange такой скорости даже близко не было.
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 14.01.15
- Сообщений:
- 1871
Скорость интернета
Отправлено: 27.11.20 - 10:57
Скорость интернета
Отправлено: 27.11.20 - 11:13
Всем спасибо за скриншоты. Теперь очередь школ - будем сравнивать)) есть у кого знакомые в любой школе? Скиньте им ссылку))
Скорость интернета
Отправлено: 27.11.20 - 11:15
Цитата:
Я думаю, что 5 Мбит/с это самый узкополосный из всех самых узкополосных подключений. Ниже уже просто некуда в современном мире.
Добринцофф:
Я думаю, что 5 Мбит/с это самый узкополосный из всех самых узкополосных подключений. Ниже уже просто некуда в современном мире.
Скорость интернета
Отправлено: 27.11.20 - 11:17
Мне кажется, что теперь из всех школ только процентов 5-10 подключены к нормальному высокоскоростному интернету. Остальные - к "широкополосному"
Скорость интернета
Отправлено: 27.11.20 - 11:18
Цитата:
Я мерил через кабель, по кабелю разницы в роутере нет, а вот если по вайфай то смотреть надо.
Измерьте по кабелю и требуйте.
Измерять надо до сервера Билайн Костанай, все остальные это другая история.
olegggon:
От чего может быть такая разница? Может дело в роутере?
От чего может быть такая разница? Может дело в роутере?
Я мерил через кабель, по кабелю разницы в роутере нет, а вот если по вайфай то смотреть надо.
Измерьте по кабелю и требуйте.
Измерять надо до сервера Билайн Костанай, все остальные это другая история.
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