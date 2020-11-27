Отправлено: - 10:05

olegggon:

Картинку не могу загрузить

peshexod:

уже конец месяца у меня остаток 11,84 из 12Гб. На мой взгляд круче только яйца.

Цитата:Там пониже можно ссылку для форума скачать и просто вставить в сообщение.Цитата:Согласен - довольно выгодно чем по отдельности. А вот когда безлимитного ютуба не было - трафик быстро улетал.