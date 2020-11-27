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≡ Скорость интернета
 
 
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Куратор темы: maxsaf
maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
8715
Скорость интернета
Отправлено: 27.11.20 - 09:32
#46
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Цитата:
olegggon:

Можете тест сделать? со скриншотом оно как то солиднее :lol:
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olegggon
§ olegggon
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
01.07.11
Сообщений:
1133
Скорость интернета
Отправлено: 27.11.20 - 09:56
#47
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Цитата:
maxsaf:
Можете тест сделать? со скриншотом оно как то солиднее


Картинку не могу загрузить, в общем :пинг 57, скачать 33.01 Мбит, загрузить 57,81 Мбит это проводной билайн в районе Армана

Мобильный интернет :
Пинг 37, скачать 10,6 Мбит, загрузить 6,36 Мбит

[Исправлено: olegggon, 27.11.2020 - 10:05]
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peshexod
§ peshexod
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
25.06.13
Сообщений:
3745
Скорость интернета
Отправлено: 27.11.20 - 09:59
#48
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ВЫгодный микс 2 номера иннет 100/100 5690 тенге, причём 4G без лимит, уже конец месяца у меня остаток 11,84 из 12Гб.
На мой взгляд круче только яйца.

Я не работаю в Билайн :lol:

[Исправлено: peshexod, 27.11.2020 - 10:00]
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Victor Yang
§ Victor Yang
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
08.08.10
Сообщений:
13398
Скорость интернета
Отправлено: 27.11.20 - 10:05
#49
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Цитата:
olegggon:
Картинку не могу загрузить

Там пониже можно ссылку для форума скачать и просто вставить в сообщение.
Цитата:
peshexod:
уже конец месяца у меня остаток 11,84 из 12Гб. На мой взгляд круче только яйца.

Согласен - довольно выгодно чем по отдельности. А вот когда безлимитного ютуба не было - трафик быстро улетал.
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olegggon
§ olegggon
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
01.07.11
Сообщений:
1133
Скорость интернета
Отправлено: 27.11.20 - 10:10
#50
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Цитата:
peshexod:
На мой взгляд круче только яйца

Капец. У нас с вами один и тот же тариф, а цифры у вас почти в 2 раза больше. От чего может быть такая разница? Может дело в роутере? Даже не знаю. Но захотелось обратиться в их "не очень хорошую поддержку". Провода же одинаковые они тянут.
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
8715
Скорость интернета
Отправлено: 27.11.20 - 10:13
#51
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Цитата:
peshexod:

Круто спасибо за скриншот
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Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
9833
Скорость интернета
Отправлено: 27.11.20 - 10:15
#52
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Цитата:
maxsaf:

У меня тыщя мегабайт . Оптоволокно. Живу краю деревни.


[Исправлено: Vit, 27.11.2020 - 09:18]
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peshexod
§ peshexod
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
25.06.13
Сообщений:
3745
Скорость интернета
Отправлено: 27.11.20 - 10:18
#53
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Цитата:
Victor Yang:
А вот когда безлимитного ютуба не было

Дело не в Ютубе, в принципе 4G не лимитируется, трафик уходит только когда на оторвани с плохим сигналом.

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Добринцофф
§ Добринцофф
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
16.05.11
Сообщений:
7594
Скорость интернета
Отправлено: 27.11.20 - 10:36
#54
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Город Тобыл бывшая деревня Затобольск,единственный и потому в конец охреневший оператор проводного интернета Казахтелеком.Тарифный план "Megaline Internet 6",стоимость 3999тнг,8 евро,12 CAD.

В принципе как ни странно ютуб на такой скорости тянет норм.,а вот IPTV в хорошем качестве уже не посмотришь.
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Добринцофф
§ Добринцофф
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
16.05.11
Сообщений:
7594
Скорость интернета
Отправлено: 27.11.20 - 10:40
#55
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Цитата:
Vit:
У меня тыщя мегабайт . Оптоволокно. Живу краю деревни.

Виталя ты переехал во Францию,или Швейцарию?
Ну по крайней мере в Египте у Orange такой скорости даже близко не было.
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юля елиссева
§ юля елиссева
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
14.01.15
Сообщений:
1871
Скорость интернета
Отправлено: 27.11.20 - 10:57
#56
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
8715
Скорость интернета
Отправлено: 27.11.20 - 11:13
#57
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Всем спасибо за скриншоты. Теперь очередь школ - будем сравнивать)) есть у кого знакомые в любой школе? Скиньте им ссылку))
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
8715
Скорость интернета
Отправлено: 27.11.20 - 11:15
#58
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Цитата:
Добринцофф:

Я думаю, что 5 Мбит/с это самый узкополосный из всех самых узкополосных подключений. Ниже уже просто некуда в современном мире.
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
8715
Скорость интернета
Отправлено: 27.11.20 - 11:17
#59
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Мне кажется, что теперь из всех школ только процентов 5-10 подключены к нормальному высокоскоростному интернету. Остальные - к "широкополосному" :lol:
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peshexod
§ peshexod
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
25.06.13
Сообщений:
3745
Скорость интернета
Отправлено: 27.11.20 - 11:18
#60
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Цитата:
olegggon:
От чего может быть такая разница? Может дело в роутере?

Я мерил через кабель, по кабелю разницы в роутере нет, а вот если по вайфай то смотреть надо.
Измерьте по кабелю и требуйте.
Измерять надо до сервера Билайн Костанай, все остальные это другая история.
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