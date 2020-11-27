Прогноз на 5 дней
небольшой снег-9°C
  • 768 мм рт.ст.
  • 85% влажность
  • В-СВ, 2 м/с
НовостиМненияСпецпроектыФорумКонкурсыГазетаСообщить новостьЦитатыОпросыАрхив
О редакцииРекламодателямВакансииВопросы редакцииСоглашение
Наша газета в социальных сетях
Форум


Новые сообщения • Поиск

/ Список форумов » Общие форумы » Свободные темы
≡ Скорость интернета
 
 
Страница 3 из 3«123
Ответить Новый топик
Куратор темы: maxsaf
elektron
§ elektron
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Stuttgart. Deutschland
Регистрация:
10.10.17
Сообщений:
5958
Скорость интернета
Отправлено: 27.11.20 - 00:59
#31
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
У меня 50 Мбит/с заказана с 2,500 отдача.

результат лучше ожидания ;-)
Профайл
abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
5875
Скорость интернета
Отправлено: 27.11.20 - 01:03
#32
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Victor Yang:
А за мобильный телефон сколько ещё плюсом?





Он в пакет не входит а отдельно у меня какой-то странный тариф 250 тнг закидываю каждые дня 4-5 там 4гб инета постоянно обновляется с каждой платёжки,вроде и звонки внутри сети безлемит,остальное даже не вникал




Цитата-/Я поддерживаю связь с казахстанскими айтишниками, в том числе в гос секторе/


Ну и какая цена за инет у костанайского акимата?)
Профайл
maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
8705
Скорость интернета
Отправлено: 27.11.20 - 01:05
#33
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
abaika95:
Ну и какая цена за инет у костанайского акимата?)

Городского или областного?)
Профайл
abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
5875
Скорость интернета
Отправлено: 27.11.20 - 01:08
#34
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата-/Городского или областного?/



У обоих)
Профайл
abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
5875
Скорость интернета
Отправлено: 27.11.20 - 01:18
#35
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Макс видно пошел обзванивать друзей из министерств чтобы цены узнать) завтра скажет наверно
Профайл
maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
8705
Скорость интернета
Отправлено: 27.11.20 - 01:20
#36
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
abaika95:
завтра скажет наверно

Сегодня скажу))
Профайл
elektron
§ elektron
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Stuttgart. Deutschland
Регистрация:
10.10.17
Сообщений:
5958
Скорость интернета
Отправлено: 27.11.20 - 01:23
#37
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
maxsaf:
Сегодня скажу))

У меня сегодня через три с половиной часа заканчивается. :lol:
Профайл
maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
8705
Скорость интернета
Отправлено: 27.11.20 - 01:27
#38
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
abaika95:

Кушать ходил, обед

Обл акимат
Услуги связи и интернет
В 2018 году - 1 105 954.21 без учета НДС.
Сюда не входит хостинг 350 180.00
Профайл
maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
8705
Скорость интернета
Отправлено: 27.11.20 - 01:27
#39
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
elektron:
У меня сегодня через три с половиной часа заканчивается.

У Абайки через - 22 часа))
Профайл
abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
5875
Скорость интернета
Отправлено: 27.11.20 - 01:31
#40
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата-/Услуги связи и интернетВ 2018 году - 1 105 954.21 без учета НДС./


Так облакимат,сколько там народу?)



Цитата-/У Абайки через - 22 часа/


Сегодня в завтрашний день не все могут смотреть ....
Профайл
maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
8705
Скорость интернета
Отправлено: 27.11.20 - 01:33
#41
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
abaika95:

А че только акиматы, я про госы в общем говорил. Облздрав к примеру 1 112 571.43 услуги по доступу к интернету 2020-01-24
Профайл
maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
8705
Скорость интернета
Отправлено: 27.11.20 - 01:36
#42
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
abaika95:
Так облакимат,сколько там народу?)

Сколько там народу что, контру гоняют или кино качают? Соцсети мониторят и с форумчанами спорят? :lol: Вопрос уточните))
Профайл
maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
8705
Скорость интернета
Отправлено: 27.11.20 - 01:40
#43
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
abaika95:

Ха, прикол: областной центр психического здоровья 1 677 500.00 2020-01-16 услуги по доступу к интернету.
Это вы тут работаете? У них самые большие расходы :lol:
Профайл
maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
8705
Скорость интернета
Отправлено: 27.11.20 - 02:02
#44
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
elektron:

Чуть не забыл - спасибо за скриншот теста :-)
Профайл
olegggon
§ olegggon
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
01.07.11
Сообщений:
1131
Скорость интернета
Отправлено: 27.11.20 - 08:25
#45
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
"Сижу" на билайн "выгодный микс" за 5700 в месяц. Сюда входят проводной безлимит до 100 мбит+2 симки безлимитные + тв на мобильных устройствах. Тв на телике вроде тоже входит, но сказали, что нужно арендовать приставку, т. к. моя ОС у телевизора старовата для работы без приставки, я не стал подключать тв.
Профайл
Страница 3 из 3«123
Ответить Новый топик
« Предыдущая тема  |  Следующая тема »
  • Быстрый ответ в эту тему
Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz

Оставляя комментарий, Вы автоматически принимаете Соглашение.

Оставить комментарий могут только зарегистрированные пользователи с подтвержденным номером телефона. Ознакомьтесь с Инструкцией и укажите номер в Личных данных.

Ваше имя:
   [ Регистрация ]

максимум 1600 символов (осталось 1600)

:-):-(;-):lol:8-):-o:oops::-P:-x [больше смайликов]

 

Сейчас посетителей на этом форуме: 10, из них зарегистрированных: 0 и гостей: 10
Зарегистрированные пользователи: Нет

Вы можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы можете голосовать

XML / RSS