Отправлено: - 01:03

Victor Yang:

А за мобильный телефон сколько ещё плюсом?

Цитата:Он в пакет не входит а отдельно у меня какой-то странный тариф 250 тнг закидываю каждые дня 4-5 там 4гб инета постоянно обновляется с каждой платёжки,вроде и звонки внутри сети безлемит,остальное даже не вникалЦитата-/Я поддерживаю связь с казахстанскими айтишниками, в том числе в гос секторе/Ну и какая цена за инет у костанайского акимата?)