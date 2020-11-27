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Скорость интернета
Скорость интернета
Куратор темы: maxsaf
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Stuttgart. Deutschland
- Регистрация:
- 10.10.17
- Сообщений:
- 5958
Скорость интернета
Отправлено: 27.11.20 - 00:59
Скорость интернета
Отправлено: 27.11.20 - 01:03
Цитата:
Он в пакет не входит а отдельно у меня какой-то странный тариф 250 тнг закидываю каждые дня 4-5 там 4гб инета постоянно обновляется с каждой платёжки,вроде и звонки внутри сети безлемит,остальное даже не вникал
Цитата-/Я поддерживаю связь с казахстанскими айтишниками, в том числе в гос секторе/
Ну и какая цена за инет у костанайского акимата?)
Victor Yang:
А за мобильный телефон сколько ещё плюсом?
А за мобильный телефон сколько ещё плюсом?
Он в пакет не входит а отдельно у меня какой-то странный тариф 250 тнг закидываю каждые дня 4-5 там 4гб инета постоянно обновляется с каждой платёжки,вроде и звонки внутри сети безлемит,остальное даже не вникал
Цитата-/Я поддерживаю связь с казахстанскими айтишниками, в том числе в гос секторе/
Ну и какая цена за инет у костанайского акимата?)
Скорость интернета
Отправлено: 27.11.20 - 01:05
Цитата:
Городского или областного?)
abaika95:
Ну и какая цена за инет у костанайского акимата?)
Ну и какая цена за инет у костанайского акимата?)
Городского или областного?)
Скорость интернета
Отправлено: 27.11.20 - 01:08
Цитата-/Городского или областного?/
У обоих)
У обоих)
Скорость интернета
Отправлено: 27.11.20 - 01:18
Макс видно пошел обзванивать друзей из министерств чтобы цены узнать) завтра скажет наверно
Скорость интернета
Отправлено: 27.11.20 - 01:20
Цитата:
Сегодня скажу))
abaika95:
завтра скажет наверно
завтра скажет наверно
Сегодня скажу))
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Stuttgart. Deutschland
- Регистрация:
- 10.10.17
- Сообщений:
- 5958
Скорость интернета
Отправлено: 27.11.20 - 01:23
Цитата:
У меня сегодня через три с половиной часа заканчивается.
maxsaf:
Сегодня скажу))
Сегодня скажу))
У меня сегодня через три с половиной часа заканчивается.
Скорость интернета
Отправлено: 27.11.20 - 01:27
Цитата:
Кушать ходил, обед
Обл акимат
Услуги связи и интернет
В 2018 году - 1 105 954.21 без учета НДС.
Сюда не входит хостинг 350 180.00
abaika95:
Кушать ходил, обед
Обл акимат
Услуги связи и интернет
В 2018 году - 1 105 954.21 без учета НДС.
Сюда не входит хостинг 350 180.00
Скорость интернета
Отправлено: 27.11.20 - 01:27
Цитата:
У Абайки через - 22 часа))
elektron:
У меня сегодня через три с половиной часа заканчивается.
У меня сегодня через три с половиной часа заканчивается.
У Абайки через - 22 часа))
Скорость интернета
Отправлено: 27.11.20 - 01:31
Цитата-/Услуги связи и интернетВ 2018 году - 1 105 954.21 без учета НДС./
Так облакимат,сколько там народу?)
Цитата-/У Абайки через - 22 часа/
Сегодня в завтрашний день не все могут смотреть ....
Так облакимат,сколько там народу?)
Цитата-/У Абайки через - 22 часа/
Сегодня в завтрашний день не все могут смотреть ....
Скорость интернета
Отправлено: 27.11.20 - 01:33
Цитата:
А че только акиматы, я про госы в общем говорил. Облздрав к примеру 1 112 571.43 услуги по доступу к интернету 2020-01-24
abaika95:
А че только акиматы, я про госы в общем говорил. Облздрав к примеру 1 112 571.43 услуги по доступу к интернету 2020-01-24
Скорость интернета
Отправлено: 27.11.20 - 01:36
Цитата:
Сколько там народу что, контру гоняют или кино качают? Соцсети мониторят и с форумчанами спорят? Вопрос уточните))
abaika95:
Так облакимат,сколько там народу?)
Так облакимат,сколько там народу?)
Сколько там народу что, контру гоняют или кино качают? Соцсети мониторят и с форумчанами спорят? Вопрос уточните))
Скорость интернета
Отправлено: 27.11.20 - 01:40
Цитата:
Ха, прикол: областной центр психического здоровья 1 677 500.00 2020-01-16 услуги по доступу к интернету.
Это вы тут работаете? У них самые большие расходы
abaika95:
Ха, прикол: областной центр психического здоровья 1 677 500.00 2020-01-16 услуги по доступу к интернету.
Это вы тут работаете? У них самые большие расходы
Скорость интернета
Отправлено: 27.11.20 - 02:02
Цитата:
Чуть не забыл - спасибо за скриншот теста
elektron:
Чуть не забыл - спасибо за скриншот теста
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 01.07.11
- Сообщений:
- 1131
Скорость интернета
Отправлено: 27.11.20 - 08:25
"Сижу" на билайн "выгодный микс" за 5700 в месяц. Сюда входят проводной безлимит до 100 мбит+2 симки безлимитные + тв на мобильных устройствах. Тв на телике вроде тоже входит, но сказали, что нужно арендовать приставку, т. к. моя ОС у телевизора старовата для работы без приставки, я не стал подключать тв.
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