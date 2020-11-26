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≡ В Костанайской области сейчас работает только 14 школ без теплых туалетов, утверждает Архимед Мухамбетов
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
40409
В Костанайской области сейчас работает только 14 школ без теплых туалетов, утверждает Архимед Мухамбетов
Отправлено: 26.11.20 - 18:35
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Вопрос об этом прозвучал сегодня, 26 ноября, на брифинге в СЦК. Аким области продемонстрировал владение ситуацией по этой проблеме. И сообщил, что до конца 2020 года она полностью будет решена.
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
5875
В Костанайской области сейчас работает только 14 школ без теплых туалетов, утверждает Архимед Мухамбетов
Отправлено: 27.11.20 - 01:07
#45
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Цитата-/Я хочу извиниться перед вами за то, что своим любопытством вас тут задерживаю - и вам начальство спать не дает из-за этого/



Вроде с электроном общаюсь) вы тут причем?)



Цитата-/Да, интернет им нормальный даю/


И деньги за это получаете,причем тут гражданская позиция?) Или по вашему одно без другого не может быть?


Цитата-/Я то переживу, а вот бабушка, не простит/



Бабушка не любила евреев??
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elektron
§ elektron
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Stuttgart. Deutschland
Регистрация:
10.10.17
Сообщений:
5958
В Костанайской области сейчас работает только 14 школ без теплых туалетов, утверждает Архимед Мухамбетов
Отправлено: 27.11.20 - 01:15
#46
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Цитата:
abaika95:
Бабушка не любила евреев??

Бабушка всех любила, но ей думаю как и вам, не понравилось бы, подобное отношение.
не вижу смысла продолжать.
К теме клозетов это не относится.

[Исправлено: elektron, 26.11.2020 - 20:17]
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
5875
В Костанайской области сейчас работает только 14 школ без теплых туалетов, утверждает Архимед Мухамбетов
Отправлено: 27.11.20 - 01:17
#47
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Цитата-/Бабушка всех любила, но ей думаю как и вам, не понравилось бы, подобное отношение./



А что плохого я сказал о вашей бабушке? Еврей это не осокрбление (во всяком случае у нас) и не стёб......
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
8705
Re: В Костанайской области сейчас работает только 14 школ без...
Отправлено: 27.11.20 - 01:54
#48
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Цитата:
abaika95:
И деньги за это получаете,причем тут гражданская позиция?) Или по вашему одно без другого не может быть?

А у вас разве не платят за проявление гражданской позиции? Вроде была новость - что платят))
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
8705
Re: В Костанайской области сейчас работает только 14 школ без...
Отправлено: 27.11.20 - 01:56
#49
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Цитата:
abaika95:
Вроде с электроном общаюсь) вы тут причем?)

Не, с ним вы тут флудите, а со мной общаетесь по теме, про интернет))
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