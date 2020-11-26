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≡ В Костанайской области сейчас работает только 14 школ без теплых туалетов, утверждает Архимед Мухамбетов
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
40409
В Костанайской области сейчас работает только 14 школ без теплых туалетов, утверждает Архимед Мухамбетов
Отправлено: 26.11.20 - 18:35
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Вопрос об этом прозвучал сегодня, 26 ноября, на брифинге в СЦК. Аким области продемонстрировал владение ситуацией по этой проблеме. И сообщил, что до конца 2020 года она полностью будет решена.
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
8679
В Костанайской области сейчас работает только 14 школ без теплых туалетов, утверждает Архимед Мухамбетов
Отправлено: 26.11.20 - 22:51
#15
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Цитата:
peshexod:
В деревнях не знаю, подозреваю дохлый интерент

Ну вот и проверим))
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
5855
В Костанайской области сейчас работает только 14 школ без теплых туалетов, утверждает Архимед Мухамбетов
Отправлено: 26.11.20 - 22:57
#16
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Цитата-/Вы бы царя гороха ещё вспомнили.Нам же можно двигаться дальше?/



Ой при царе горохе ничего не было,потом пришел союз все построил вплоть до джакузи в сельских школах а потом злые новые чиновники все развалили) ведь так же было по рассказам эмо-коммунистов?)

А двигаться надо дальше

НАН сказал же, демократия для нас не конец а начало пути,мы ещё в пути и ищем ищем свою дорогу) думаю придем к военной диктатуре и заживём как в Чили в лучшие годы.....или к монархии с шариатом и заживём как в Катаре)
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
8679
В Костанайской области сейчас работает только 14 школ без теплых туалетов, утверждает Архимед Мухамбетов
Отправлено: 26.11.20 - 23:11
#17
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Цитата:
abaika95:
или к монархии с шариатом и заживём как в Катаре)

А что станет с неверными тогда?))
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Victor Yang
* Victor Yang
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
08.08.10
Сообщений:
13384
В Костанайской области сейчас работает только 14 школ без теплых туалетов, утверждает Архимед Мухамбетов
Отправлено: 26.11.20 - 23:14
#18
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Цитата:
abaika95:
Не порядок,холодные сердца и ещё кое че у учеников зимой в этих школах)

Дело не только в холоде - этот вопрос на высшем уровне подняли после изнасилования школьницы в туалете "типа сортир". Как я понимаю, "тёплый туалет" = "туалет в здании школы".
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
8679
В Костанайской области сейчас работает только 14 школ без теплых туалетов, утверждает Архимед Мухамбетов
Отправлено: 26.11.20 - 23:22
#19
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Цитата:
Victor Yang:

Как у вас дела со скоростью интернета, так же или помедленнее?
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drakon
* drakon
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
20485
В Костанайской области сейчас работает только 14 школ без теплых туалетов, утверждает Архимед Мухамбетов
Отправлено: 26.11.20 - 23:31
#20
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Цитата:
abaika95:
или к монархии с шариатом и заживём как в Катаре)

План "Супер Хан",как там?... :lol: ;-)
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drakon
* drakon
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
20485
В Костанайской области сейчас работает только 14 школ без теплых туалетов, утверждает Архимед Мухамбетов
Отправлено: 26.11.20 - 23:33
#21
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Цитата:
maxsaf:
А что станет с неверными тогда?))

Шариат - знает... :lol: :oops:
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