Около 50 случаев ковида была сокрыто, признал аким Костанайской области

Отправлено: - 22:40

Цитата-/Уверен, что причина как раз в руководстве ( облздрав, акимат), вернее в их стремлении отчитаться покрасивше перед центром./





Да сто пудов!

"Потеряли" 50 заболевших зато центр не давил с карательными мерами,нашлись эти заболевшие и срочно область в красной зоне и штрафы и карантины усилили и монтиринговые группы) центру не важно, что народ возмущен,центру важна цифра)





Эх когда уже уйдем от плановой бюрократической советской системы...