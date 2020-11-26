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≡ Около 50 случаев ковида была сокрыто, признал аким Костанайской области
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
40409
Около 50 случаев ковида была сокрыто, признал аким Костанайской области
Отправлено: 26.11.20 - 17:28
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Недавно президент страны обратил внимание на некорректную статистику по коронавирусу в нескольких областях. В том числе в Костанайской. Сегодня, 26 ноября, на брифинге в СЦК журналисты попросили Архимеда МУХАМБЕТОВА назвать, сколько случаев было сокрыто и почему.
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
5855
Re: Около 50 случаев ковида была сокрыто, признал аким...
Отправлено: 26.11.20 - 17:28
#1
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Цитата-/Лаборатории, которые проводили исследования, задерживали информирование о результатах/



Хулиганы
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р
§ рихард
(Пользователи)
Регистрация:
26.07.18
Сообщений:
22
Около 50 случаев ковида была сокрыто, признал аким Костанайской области
Отправлено: 26.11.20 - 22:00
#2
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Нашел крайних. Конечно на лабораторию легче легкого свалить. Уверен, что причина как раз в руководстве ( облздрав, акимат), вернее в их стремлении отчитаться покрасивше перед центром. Думается мне, что и некорректная цифра в 50 тоже не совсем правдива.
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
5855
Около 50 случаев ковида была сокрыто, признал аким Костанайской области
Отправлено: 26.11.20 - 22:40
#3
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Цитата-/Уверен, что причина как раз в руководстве ( облздрав, акимат), вернее в их стремлении отчитаться покрасивше перед центром./


Да сто пудов!
"Потеряли" 50 заболевших зато центр не давил с карательными мерами,нашлись эти заболевшие и срочно область в красной зоне и штрафы и карантины усилили и монтиринговые группы) центру не важно, что народ возмущен,центру важна цифра)


Эх когда уже уйдем от плановой бюрократической советской системы...
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
8679
Около 50 случаев ковида была сокрыто, признал аким Костанайской области
Отправлено: 26.11.20 - 22:42
#4
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Цитата:
abaika95:
Эх когда уже уйдем от плановой бюрократической советской системы...

Когда придумаете что-то получше))
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peshexod
§ peshexod
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
25.06.13
Сообщений:
3739
Re: Около 50 случаев ковида была сокрыто, признал аким...
Отправлено: 26.11.20 - 22:47
#5
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Что то надо было сказать ...
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
5855
Около 50 случаев ковида была сокрыто, признал аким Костанайской области
Отправлено: 26.11.20 - 22:52
#6
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Цитата-/Когда придумаете что-то получше/



Любая палка лучше плановой советской системы)
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
8679
Около 50 случаев ковида была сокрыто, признал аким Костанайской области
Отправлено: 26.11.20 - 23:09
#7
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Цитата:
abaika95:
Любая палка лучше плановой советской системы)

Ну хоть не бутылка))
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