Отправлено: - 20:20

maxsaf:

Так все таки какой интернет собираются подключить в этих школах? Широкополосный или узкополоснее самого узкополосного?

Цитата:dial-up , закупят модемы, медь лежит еще со времен окупантов из СССР, а бабала спишут как за оптику