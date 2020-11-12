Отложим до лучших времен? - Вопрос о возврате Костанайской области в свой часовой пояс - на отсрочке

Отправлено: - 20:17

Цитата-/А что им помешает это сделать? Ну так же будут гулять до темноты, только темно станет не в 23, а в 22/





Если на правильные 2 часа перевести темнеть будет в 9 вечера



Но все видать школу прогуливали поэтому хотят никому не нужны час добавить







Цитата-/Какой-то непонятный аргумент "часа светлоты"/







Такой же как у вас про "утренний дет сад и легче будет вставать детям")