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≡ В Костанайской области сейчас работает только 14 школ без теплых туалетов, утверждает Архимед Мухамбетов
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
40408
В Костанайской области сейчас работает только 14 школ без теплых туалетов, утверждает Архимед Мухамбетов
Отправлено: 26.11.20 - 18:35
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Вопрос об этом прозвучал сегодня, 26 ноября, на брифинге в СЦК. Аким области продемонстрировал владение ситуацией по этой проблеме. И сообщил, что до конца 2020 года она полностью будет решена.
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
5850
Re: В Костанайской области сейчас работает только 14 школ без...
Отправлено: 26.11.20 - 18:35
#1
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Цитата-/В Амангельдинском таких 11 и 3 в Жангельдинском районе/



Не порядок,холодные сердца и ещё кое че у учеников зимой в этих школах)




Цитата-/из 520 школ области таким обеспечена на сегодня 491 школа./



А ученики 30 школ отличники)
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peshexod
§ peshexod
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
25.06.13
Сообщений:
3734
Re: В Костанайской области сейчас работает только 14 школ без...
Отправлено: 26.11.20 - 18:48
#2
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С туалетами напасть какая то и не только в области, но и в стране.
Даёшь Гальюн-2021!
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
5850
В Костанайской области сейчас работает только 14 школ без теплых туалетов, утверждает Архимед Мухамбетов
Отправлено: 26.11.20 - 19:12
#3
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Цитата-/С туалетами напасть какая то и не только в области, но и в стране./




Да бардак конечно,при союзе в каждой сельской школе был теплый туалет с подогревом полов.............все развалили
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КГСПС
§ КГСПС
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
30.01.17
Сообщений:
1183
Re: В Костанайской области сейчас работает только 14 школ без...
Отправлено: 26.11.20 - 20:00
#4
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В какой ещё стране на одном брифинге обсуждают вопрос о широкополосном интернете и о школьных туалетах?
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maxsaf
* maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
8665
В Костанайской области сейчас работает только 14 школ без теплых туалетов, утверждает Архимед Мухамбетов
Отправлено: 26.11.20 - 20:16
#5
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Цитата:
КГСПС:
обсуждают вопрос о широкополосном интернете

Какой же это странный термин. Широкополосный интернет. Работаю сам в этой сфере - и не знаю - широкополосный это сколько ваще? До недавнего времени ADSL 5-6Мбит/с считалось широкополосным. Щас это уже ниже нижнего предела узкополосного)) У нас минимальный тарифный план 25Мбит/с по оптике - то есть самый узкополосный из узкополосных. А максимальный для частников 1000Мбит/с, для организаций 10Гбит/с. Так все таки какой интернет собираются подключить в этих школах? Широкополосный или узкополоснее самого узкополосного? В скольких школах есть на самом деле нормальный быстрый интернет? :lol:

[Исправлено: maxsaf, 26.11.2020 - 20:18]
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
5850
В Костанайской области сейчас работает только 14 школ без теплых туалетов, утверждает Архимед Мухамбетов
Отправлено: 26.11.20 - 20:19
#6
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Цитата-/В какой ещё стране на одном брифинге обсуждают вопрос о широкополосном интернете и о школьных туалетах?/


Ни в какой,все страны умалчивают свои,такие проблемы)
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к
§ костанаец
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
23.01.10
Сообщений:
97
В Костанайской области сейчас работает только 14 школ без теплых туалетов, утверждает Архимед Мухамбетов
Отправлено: 26.11.20 - 20:20
#7
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Цитата:
maxsaf:
Так все таки какой интернет собираются подключить в этих школах? Широкополосный или узкополоснее самого узкополосного?


dial-up , закупят модемы, медь лежит еще со времен окупантов из СССР, а бабала спишут как за оптику
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