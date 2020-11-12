Отправлено: - 16:21

Добринцофф:Если вы убеждённый жаворонок,то встаёте в 6 утра,а в 6 утра по любому будет темно ,1 час вас никак не спасёт.



Добринцофф:

Я вам прямо сейчас напишу.

Добринцофф:

2)Для меня как и для многих трудящихся большое значение имеет именно продолжительность светового дня,утро наступит в любом случае,а вот вечером перед закатом светло уже не станет.

Добринцофф:

3)Я конечно не дачник и уже не огородник,но те кто этим занимается на себе почувствует как будет не хватать этого часа летом.

Добринцофф:

6)В конце концов есть опыт благополучной ,экономически развитой Европы которая живёт в правильном часовом поясе,но почему то всю жизнь при этом встаёт на работу до восхода солнца,а ведь главный аргумент сторонников перевода стрелок-это то что мы вынуждены вставать до восхода солнца и это очень вредно для здоровья,однако глядя на сытых и довольных немцев этого не скажешь.

Цитата:Г-н Добринцофф, Вы плохо разбираетесь в птицах, путаете сов и жаворонков. В случае с переводом стрелок речь больше идет о спасении сов, чем жаворонков, так как фактически перевод времени дарит один час дополнительного времени сна утром.Цитата:Все Ваши 6 пунктов, приведенных якобы в пользу текущей ситуации с временем, не несут никакой смысловой нагрузки и сводятся к одному нудно повторяющемуся рефрену - "Перевод часов ничего не изменит, поэтому не стоит и заморачиваться." Это не аргументы, это взгляд человека, лежащего на печи и не желающего с нее слазить.Цитата:Это сообщение по своей логике может даже потеснить знаменитые высказывания мэра г.Киева. Спешу заверить Вас, г-н Добринцофф, что и продолжительность дня не изменится и перед закатом будет так же светло, как и сейчас.Цитата:Единственный вопрос о дачниках заставил задуматься. И это привело меня к мысли, что дачники обычно заканчивают свои дела до темноты, а последний автобус при нынешнем времени уходит когда еще светло, поэтому многим дачникам приходится бросать свои дела, чтобы успеть уехать домой. С переводом времени последний автобус будет уходить как раз в конце светового дня, что будет удобно и дачникам и даже гуляющим до темноты горожанам.Цитата:Ну вот и надо жить в правильном часовом поясе и вставать раньше, чтобы чувствовать себя сытым и довольным. Попробуйте немцам сделать неправильное время и заставить при этом рано вставать, тогда и будет видно, как они запоют с голодными и злыми лицами.