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Отложим до лучших времен? - Вопрос о возврате Костанайской области в свой часовой пояс - на отсрочке
Отложим до лучших времен? - Вопрос о возврате Костанайской области в свой часовой пояс - на отсрочке
N
Я робот(Пользователи)
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- 20.12.07
- Сообщений:
- 40406
Отложим до лучших времен? - Вопрос о возврате Костанайской области в свой часовой пояс - на отсрочке
Отправлено: 12.11.20 - 10:31
Изучением вопроса о переходе Костанайской области в свой часовой пояс акимат региона займется не раньше 2021 года. Об этом «НГ» сообщила заместитель акима области Бахыт ЕСИМОВА.
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Отложим до лучших времен? - Вопрос о возврате Костанайской области в свой часовой пояс - на отсрочке
Отправлено: 25.11.20 - 21:17
Цитата-/Сдвиг/
Вот самое то!) Но не времени, сознания) боюсь у вас ей башню отвинтят конные полицейские )
Вот самое то!) Но не времени, сознания) боюсь у вас ей башню отвинтят конные полицейские )
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 27.05.18
- Сообщений:
- 8663
Отложим до лучших времен? - Вопрос о возврате Костанайской области в свой часовой пояс - на отсрочке
Отправлено: 25.11.20 - 21:20
Цитата:
За что? Она у вас какой-то свежевыдуманный закон нарушила?))
abaika95:
Вот самое то!) Но не времени, сознания) боюсь у вас ей башню отвинтят конные полицейские )
Вот самое то!) Но не времени, сознания) боюсь у вас ей башню отвинтят конные полицейские )
За что? Она у вас какой-то свежевыдуманный закон нарушила?))
Отложим до лучших времен? - Вопрос о возврате Костанайской области в свой часовой пояс - на отсрочке
Отправлено: 25.11.20 - 21:40
Цитата-/За что? Она у вас какой-то свежевыдуманный закон нарушила?))/
У нас нет,а у вас найдут за чё)) конная полиция это дело такое)
У нас нет,а у вас найдут за чё)) конная полиция это дело такое)
(Полноправные пользователи)
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- 01.06.18
- Сообщений:
- 1023
Отложим до лучших времен? - Вопрос о возврате Костанайской области в свой часовой пояс - на отсрочке
Отправлено: 26.11.20 - 16:21
Цитата:
Г-н Добринцофф, Вы плохо разбираетесь в птицах, путаете сов и жаворонков. В случае с переводом стрелок речь больше идет о спасении сов, чем жаворонков, так как фактически перевод времени дарит один час дополнительного времени сна утром.
Цитата:
Все Ваши 6 пунктов, приведенных якобы в пользу текущей ситуации с временем, не несут никакой смысловой нагрузки и сводятся к одному нудно повторяющемуся рефрену - "Перевод часов ничего не изменит, поэтому не стоит и заморачиваться." Это не аргументы, это взгляд человека, лежащего на печи и не желающего с нее слазить.
Цитата:
Это сообщение по своей логике может даже потеснить знаменитые высказывания мэра г.Киева. Спешу заверить Вас, г-н Добринцофф, что и продолжительность дня не изменится и перед закатом будет так же светло, как и сейчас.Цитата:
Единственный вопрос о дачниках заставил задуматься. И это привело меня к мысли, что дачники обычно заканчивают свои дела до темноты, а последний автобус при нынешнем времени уходит когда еще светло, поэтому многим дачникам приходится бросать свои дела, чтобы успеть уехать домой. С переводом времени последний автобус будет уходить как раз в конце светового дня, что будет удобно и дачникам и даже гуляющим до темноты горожанам.
Цитата:
Ну вот и надо жить в правильном часовом поясе и вставать раньше, чтобы чувствовать себя сытым и довольным. Попробуйте немцам сделать неправильное время и заставить при этом рано вставать, тогда и будет видно, как они запоют с голодными и злыми лицами.
Добринцофф:Если вы убеждённый жаворонок,то встаёте в 6 утра,а в 6 утра по любому будет темно ,1 час вас никак не спасёт.
Г-н Добринцофф, Вы плохо разбираетесь в птицах, путаете сов и жаворонков. В случае с переводом стрелок речь больше идет о спасении сов, чем жаворонков, так как фактически перевод времени дарит один час дополнительного времени сна утром.
Цитата:
Добринцофф:
Я вам прямо сейчас напишу.
Я вам прямо сейчас напишу.
Все Ваши 6 пунктов, приведенных якобы в пользу текущей ситуации с временем, не несут никакой смысловой нагрузки и сводятся к одному нудно повторяющемуся рефрену - "Перевод часов ничего не изменит, поэтому не стоит и заморачиваться." Это не аргументы, это взгляд человека, лежащего на печи и не желающего с нее слазить.
Цитата:
Добринцофф:
2)Для меня как и для многих трудящихся большое значение имеет именно продолжительность светового дня,утро наступит в любом случае,а вот вечером перед закатом светло уже не станет.
2)Для меня как и для многих трудящихся большое значение имеет именно продолжительность светового дня,утро наступит в любом случае,а вот вечером перед закатом светло уже не станет.
Это сообщение по своей логике может даже потеснить знаменитые высказывания мэра г.Киева. Спешу заверить Вас, г-н Добринцофф, что и продолжительность дня не изменится и перед закатом будет так же светло, как и сейчас.Цитата:
Добринцофф:
3)Я конечно не дачник и уже не огородник,но те кто этим занимается на себе почувствует как будет не хватать этого часа летом.
3)Я конечно не дачник и уже не огородник,но те кто этим занимается на себе почувствует как будет не хватать этого часа летом.
Единственный вопрос о дачниках заставил задуматься. И это привело меня к мысли, что дачники обычно заканчивают свои дела до темноты, а последний автобус при нынешнем времени уходит когда еще светло, поэтому многим дачникам приходится бросать свои дела, чтобы успеть уехать домой. С переводом времени последний автобус будет уходить как раз в конце светового дня, что будет удобно и дачникам и даже гуляющим до темноты горожанам.
Цитата:
Добринцофф:
6)В конце концов есть опыт благополучной ,экономически развитой Европы которая живёт в правильном часовом поясе,но почему то всю жизнь при этом встаёт на работу до восхода солнца,а ведь главный аргумент сторонников перевода стрелок-это то что мы вынуждены вставать до восхода солнца и это очень вредно для здоровья,однако глядя на сытых и довольных немцев этого не скажешь.
6)В конце концов есть опыт благополучной ,экономически развитой Европы которая живёт в правильном часовом поясе,но почему то всю жизнь при этом встаёт на работу до восхода солнца,а ведь главный аргумент сторонников перевода стрелок-это то что мы вынуждены вставать до восхода солнца и это очень вредно для здоровья,однако глядя на сытых и довольных немцев этого не скажешь.
Ну вот и надо жить в правильном часовом поясе и вставать раньше, чтобы чувствовать себя сытым и довольным. Попробуйте немцам сделать неправильное время и заставить при этом рано вставать, тогда и будет видно, как они запоют с голодными и злыми лицами.
(Полноправные пользователи)
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- 25.11.16
- Сообщений:
- 1972
Отложим до лучших времен? - Вопрос о возврате Костанайской области в свой часовой пояс - на отсрочке
Отправлено: 26.11.20 - 16:57
(Уважаемые пользователи)
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- 16.05.11
- Сообщений:
- 7592
Отложим до лучших времен? - Вопрос о возврате Костанайской области в свой часовой пояс - на отсрочке
Отправлено: 26.11.20 - 17:44
Цитата:
ну да,после перевода времени в сутках станет 25 часов.
Цитата:
нудный референдум-это скорее к сторонникам перевода стрелок,именно они постоянно нудят об этом,в то время когда большую часть населения вполне устраивает нынешний часовой пояс.
Цитата:
Всё верно изменится только время,когда перед закатом будет светло,об этом вы умалчиваете.
Цитата:
Дачники-это фанаты,если бы в Кустанае были белые ночи ,они с удовольствием пахали бы до 5 утра не замечая времени,а вы нагло и без зазрения совести отбираете у них целый светлый час,приводя при этом абсолютно неуместный аргумент с автобусом.Я вам открою тайну,есть куча дачников на машинах,а ещё огурцы растут не только на даче,а даже в любом частном доме где есть огород.Цитата:
Да,да,я вот это вот детям покажу во дворе когда в 9 вечера станет темно и родители начнут загонять их домой,пусть спасибо скажут тёте ведлер и дяде Марксу.Цитата:
Народная мудрость гласит "счастливые часов не наблюдают",немцам нормально платят поэтому они без проблем встают в 4-5 утра на работу и понятия не имеют какой там у них часовой пояс правильный или неправильный,что и потверждает мой опрос друзей и родственников живущих в Германии,ответ такой же как и здесь "По барабанну"
Маркс:
так как фактически перевод времени дарит один час дополнительного времени сна утром.
так как фактически перевод времени дарит один час дополнительного времени сна утром.
ну да,после перевода времени в сутках станет 25 часов.
Цитата:
Маркс:
сводятся к одному нудно повторяющемуся рефрену - "Перевод часов ничего не изменит, поэтому не стоит и заморачиваться."
сводятся к одному нудно повторяющемуся рефрену - "Перевод часов ничего не изменит, поэтому не стоит и заморачиваться."
нудный референдум-это скорее к сторонникам перевода стрелок,именно они постоянно нудят об этом,в то время когда большую часть населения вполне устраивает нынешний часовой пояс.
Цитата:
Маркс:
что и продолжительность дня не изменится и перед закатом будет так же светло, как и сейчас.
что и продолжительность дня не изменится и перед закатом будет так же светло, как и сейчас.
Всё верно изменится только время,когда перед закатом будет светло,об этом вы умалчиваете.
Цитата:
Маркс:
Единственный вопрос о дачниках заставил задуматься.
Единственный вопрос о дачниках заставил задуматься.
Дачники-это фанаты,если бы в Кустанае были белые ночи ,они с удовольствием пахали бы до 5 утра не замечая времени,а вы нагло и без зазрения совести отбираете у них целый светлый час,приводя при этом абсолютно неуместный аргумент с автобусом.Я вам открою тайну,есть куча дачников на машинах,а ещё огурцы растут не только на даче,а даже в любом частном доме где есть огород.Цитата:
Маркс:
и даже гуляющим до темноты горожанам.
и даже гуляющим до темноты горожанам.
Да,да,я вот это вот детям покажу во дворе когда в 9 вечера станет темно и родители начнут загонять их домой,пусть спасибо скажут тёте ведлер и дяде Марксу.Цитата:
Маркс:
Попробуйте немцам сделать неправильное время и заставить при этом рано вставать, тогда и будет видно, как они запоют с голодными и злыми лицами.
Попробуйте немцам сделать неправильное время и заставить при этом рано вставать, тогда и будет видно, как они запоют с голодными и злыми лицами.
Народная мудрость гласит "счастливые часов не наблюдают",немцам нормально платят поэтому они без проблем встают в 4-5 утра на работу и понятия не имеют какой там у них часовой пояс правильный или неправильный,что и потверждает мой опрос друзей и родственников живущих в Германии,ответ такой же как и здесь "По барабанну"
(Уважаемые пользователи)
- Регистрация:
- 08.08.10
- Сообщений:
- 13382
Отложим до лучших времен? - Вопрос о возврате Костанайской области в свой часовой пояс - на отсрочке
Отправлено: 26.11.20 - 17:49
Цитата:
А что плохого в том чтобы в 9 часов дети дома были?
Добринцофф:
вот это вот детям покажу во дворе когда в 9 вечера станет темно и родители начнут загонять их домой,п
вот это вот детям покажу во дворе когда в 9 вечера станет темно и родители начнут загонять их домой,п
А что плохого в том чтобы в 9 часов дети дома были?
Отложим до лучших времен? - Вопрос о возврате Костанайской области в свой часовой пояс - на отсрочке
Отправлено: 26.11.20 - 17:51
Цитата:
А вчера, был один уставший гусь.
Во флуде. Я его - знаю...
Козлов я:
путаете сов и жаворонков
путаете сов и жаворонков
А вчера, был один уставший гусь.
Во флуде. Я его - знаю...
Отложим до лучших времен? - Вопрос о возврате Костанайской области в свой часовой пояс - на отсрочке
Отправлено: 26.11.20 - 17:55
Цитата-/большую часть населения вполне устраивает нынешний часовой пояс./
Большая часть населения даже не думает об этом вопросе,большинство даже не знает что не в "том" времени живёт)
Цитата-/А что плохого в том чтобы в 9 часов дети дома были?/
А что плохого в том чтобы дети погуляли на свежем воздухе лишний час при светлоте?/
Большая часть населения даже не думает об этом вопросе,большинство даже не знает что не в "том" времени живёт)
Цитата-/А что плохого в том чтобы в 9 часов дети дома были?/
А что плохого в том чтобы дети погуляли на свежем воздухе лишний час при светлоте?/
Отложим до лучших времен? - Вопрос о возврате Костанайской области в свой часовой пояс - на отсрочке
Отправлено: 26.11.20 - 17:55
абайка95 его - зовут...
Отложим до лучших времен? - Вопрос о возврате Костанайской области в свой часовой пояс - на отсрочке
Отправлено: 26.11.20 - 18:20
Цитата-/абайка95 его - зовут/
А тебя киздык
А тебя киздык
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