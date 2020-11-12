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≡ Отложим до лучших времен? - Вопрос о возврате Костанайской области в свой часовой пояс - на отсрочке
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
40406
Отложим до лучших времен? - Вопрос о возврате Костанайской области в свой часовой пояс - на отсрочке
Отправлено: 12.11.20 - 10:31
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Изучением вопроса о переходе Костанайской области в свой часовой пояс акимат региона займется не раньше 2021 года. Об этом «НГ» сообщила заместитель акима области Бахыт ЕСИМОВА.
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abaika95
* abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
5844
Отложим до лучших времен? - Вопрос о возврате Костанайской области в свой часовой пояс - на отсрочке
Отправлено: 25.11.20 - 21:17
#105
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Цитата-/Сдвиг/



Вот самое то!) Но не времени, сознания) боюсь у вас ей башню отвинтят конные полицейские )
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
8663
Отложим до лучших времен? - Вопрос о возврате Костанайской области в свой часовой пояс - на отсрочке
Отправлено: 25.11.20 - 21:20
#106
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Цитата:
abaika95:
Вот самое то!) Но не времени, сознания) боюсь у вас ей башню отвинтят конные полицейские )

За что? Она у вас какой-то свежевыдуманный закон нарушила?))
Профайл
abaika95
* abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
5844
Отложим до лучших времен? - Вопрос о возврате Костанайской области в свой часовой пояс - на отсрочке
Отправлено: 25.11.20 - 21:40
#107
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Цитата-/За что? Она у вас какой-то свежевыдуманный закон нарушила?))/



У нас нет,а у вас найдут за чё)) конная полиция это дело такое)
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Маркс
§ Маркс
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
01.06.18
Сообщений:
1023
Отложим до лучших времен? - Вопрос о возврате Костанайской области в свой часовой пояс - на отсрочке
Отправлено: 26.11.20 - 16:21
#108
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Цитата:
Добринцофф:Если вы убеждённый жаворонок,то встаёте в 6 утра,а в 6 утра по любому будет темно ,1 час вас никак не спасёт.

Г-н Добринцофф, Вы плохо разбираетесь в птицах, путаете сов и жаворонков. В случае с переводом стрелок речь больше идет о спасении сов, чем жаворонков, так как фактически перевод времени дарит один час дополнительного времени сна утром.
Цитата:
Добринцофф:
Я вам прямо сейчас напишу.

Все Ваши 6 пунктов, приведенных якобы в пользу текущей ситуации с временем, не несут никакой смысловой нагрузки и сводятся к одному нудно повторяющемуся рефрену - "Перевод часов ничего не изменит, поэтому не стоит и заморачиваться." Это не аргументы, это взгляд человека, лежащего на печи и не желающего с нее слазить.
Цитата:
Добринцофф:
2)Для меня как и для многих трудящихся большое значение имеет именно продолжительность светового дня,утро наступит в любом случае,а вот вечером перед закатом светло уже не станет.

Это сообщение по своей логике может даже потеснить знаменитые высказывания мэра г.Киева. Спешу заверить Вас, г-н Добринцофф, что и продолжительность дня не изменится и перед закатом будет так же светло, как и сейчас.Цитата:
Добринцофф:
3)Я конечно не дачник и уже не огородник,но те кто этим занимается на себе почувствует как будет не хватать этого часа летом.

Единственный вопрос о дачниках заставил задуматься. И это привело меня к мысли, что дачники обычно заканчивают свои дела до темноты, а последний автобус при нынешнем времени уходит когда еще светло, поэтому многим дачникам приходится бросать свои дела, чтобы успеть уехать домой. С переводом времени последний автобус будет уходить как раз в конце светового дня, что будет удобно и дачникам и даже гуляющим до темноты горожанам.
Цитата:
Добринцофф:
6)В конце концов есть опыт благополучной ,экономически развитой Европы которая живёт в правильном часовом поясе,но почему то всю жизнь при этом встаёт на работу до восхода солнца,а ведь главный аргумент сторонников перевода стрелок-это то что мы вынуждены вставать до восхода солнца и это очень вредно для здоровья,однако глядя на сытых и довольных немцев этого не скажешь.

Ну вот и надо жить в правильном часовом поясе и вставать раньше, чтобы чувствовать себя сытым и довольным. Попробуйте немцам сделать неправильное время и заставить при этом рано вставать, тогда и будет видно, как они запоют с голодными и злыми лицами.
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Козлов я
§ Козлов я
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
25.11.16
Сообщений:
1972
Отложим до лучших времен? - Вопрос о возврате Костанайской области в свой часовой пояс - на отсрочке
Отправлено: 26.11.20 - 16:57
#109
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Цитата:
Маркс:
Вы плохо разбираетесь в птицах, путаете сов и жаворонков


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Добринцофф
§ Добринцофф
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
16.05.11
Сообщений:
7592
Отложим до лучших времен? - Вопрос о возврате Костанайской области в свой часовой пояс - на отсрочке
Отправлено: 26.11.20 - 17:44
#110
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Цитата:
Маркс:
так как фактически перевод времени дарит один час дополнительного времени сна утром.

ну да,после перевода времени в сутках станет 25 часов.
Цитата:
Маркс:
сводятся к одному нудно повторяющемуся рефрену - "Перевод часов ничего не изменит, поэтому не стоит и заморачиваться."

нудный референдум-это скорее к сторонникам перевода стрелок,именно они постоянно нудят об этом,в то время когда большую часть населения вполне устраивает нынешний часовой пояс.
Цитата:
Маркс:
что и продолжительность дня не изменится и перед закатом будет так же светло, как и сейчас.

Всё верно изменится только время,когда перед закатом будет светло,об этом вы умалчиваете.
Цитата:
Маркс:
Единственный вопрос о дачниках заставил задуматься.

Дачники-это фанаты,если бы в Кустанае были белые ночи ,они с удовольствием пахали бы до 5 утра не замечая времени,а вы нагло и без зазрения совести отбираете у них целый светлый час,приводя при этом абсолютно неуместный аргумент с автобусом.Я вам открою тайну,есть куча дачников на машинах,а ещё огурцы растут не только на даче,а даже в любом частном доме где есть огород.Цитата:
Маркс:
и даже гуляющим до темноты горожанам.

Да,да,я вот это вот детям покажу во дворе когда в 9 вечера станет темно и родители начнут загонять их домой,пусть спасибо скажут тёте ведлер и дяде Марксу.Цитата:
Маркс:
Попробуйте немцам сделать неправильное время и заставить при этом рано вставать, тогда и будет видно, как они запоют с голодными и злыми лицами.

Народная мудрость гласит "счастливые часов не наблюдают",немцам нормально платят поэтому они без проблем встают в 4-5 утра на работу и понятия не имеют какой там у них часовой пояс правильный или неправильный,что и потверждает мой опрос друзей и родственников живущих в Германии,ответ такой же как и здесь "По барабанну" ;-)
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Victor Yang
§ Victor Yang
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
08.08.10
Сообщений:
13382
Отложим до лучших времен? - Вопрос о возврате Костанайской области в свой часовой пояс - на отсрочке
Отправлено: 26.11.20 - 17:49
#111
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Цитата:
Добринцофф:
вот это вот детям покажу во дворе когда в 9 вечера станет темно и родители начнут загонять их домой,п

А что плохого в том чтобы в 9 часов дети дома были?
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drakon
§ drakon
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
20479
Отложим до лучших времен? - Вопрос о возврате Костанайской области в свой часовой пояс - на отсрочке
Отправлено: 26.11.20 - 17:51
#112
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Цитата:
Козлов я:
путаете сов и жаворонков

А вчера, был один уставший гусь.
Во флуде. Я его - знаю... :lol: ;-)
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abaika95
* abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
5844
Отложим до лучших времен? - Вопрос о возврате Костанайской области в свой часовой пояс - на отсрочке
Отправлено: 26.11.20 - 17:55
#113
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Цитата-/большую часть населения вполне устраивает нынешний часовой пояс./




Большая часть населения даже не думает об этом вопросе,большинство даже не знает что не в "том" времени живёт)




Цитата-/А что плохого в том чтобы в 9 часов дети дома были?/


А что плохого в том чтобы дети погуляли на свежем воздухе лишний час при светлоте?/
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drakon
§ drakon
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
20479
Отложим до лучших времен? - Вопрос о возврате Костанайской области в свой часовой пояс - на отсрочке
Отправлено: 26.11.20 - 17:55
#114
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абайка95 его - зовут... :lol: :-(
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abaika95
* abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
5844
Отложим до лучших времен? - Вопрос о возврате Костанайской области в свой часовой пояс - на отсрочке
Отправлено: 26.11.20 - 18:20
#115
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Цитата-/абайка95 его - зовут/


А тебя киздык :-(
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