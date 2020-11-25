Re: "За что платим деньги?" - жильцы двух домов в...

Отправлено: - 20:11

Почему за всё отдуваются жильцы дома? В чём они виноваты? В том, что угораздило купить квартиру в этом доме. А дом ведь хороший, и расположение, и парк рядом, и инфраструктура развитая. А почему-то достается жильцам по полной. Эта контора ЖЭС-2, вообще никогда не работала. Когда в квартире в этом доме, понадобилось заменить проржавевший стояк, сантехника от ЖЭС ждали 2 недели, и ... не дождались. Пришлось за свой счёт нанимать сантехника. А сантехник так и не появился. Игнорируются все просьбы жильцов. А газификация? Такое ощущение, что мы живем на хуторе, где-то на луне. Почему нельзя провести в дом газ? Почему всё на соплях в доме сделано?