Re: В посольстве США опровергли слова Назарбаева о недопуске...

Отправлено: - 14:57

Цитата-/Двойные стандарты тоже есть. Долбали целый месяц Беларусь/







Долбали долбали а потом сами в лужу сели поэтому и сейчас уже не долбают)







Цитата-/из серии - а еще у вас негров линчуют/





А что не так разве? Вроде как недавно только негра убили и после этого начались беспорядки