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≡ В посольстве США опровергли слова Назарбаева о недопуске ОБСЕ на выборы
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
40406
В посольстве США опровергли слова Назарбаева о недопуске ОБСЕ на выборы
Отправлено: 26.11.20 - 13:11
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Согласно докладу, опубликованному на сайте ОБСЕ, миссия организации по наблюдению за выборами президента находилась в США в период с 27 сентября по 12 ноября, причем представители ОБСЕ прибыли по приглашению американской стороны.
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юля елиссева
§ юля елиссева
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
14.01.15
Сообщений:
1870
Re: В посольстве США опровергли слова Назарбаева о недопуске...
Отправлено: 26.11.20 - 13:11
#1
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из серии - а еще у вас негров линчуют, проклятые янки! ))
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
8663
Re: В посольстве США опровергли слова Назарбаева о недопуске...
Отправлено: 26.11.20 - 13:38
#2
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Цитата:
юля елиссева:
из серии - а еще у вас негров линчуют, проклятые янки! ))

Больше похоже на подставу от советников, как и про 500 тыщ на семью.
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drakon
§ drakon
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
20479
В посольстве США опровергли слова Назарбаева о недопуске ОБСЕ на выборы
Отправлено: 26.11.20 - 13:57
#3
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Цитата:
maxsaf:
как и про 500 тыщ на семью.

Но про двух Коров - правда... :lol: ;-)
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abaika95
* abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
5844
Re: В посольстве США опровергли слова Назарбаева о недопуске...
Отправлено: 26.11.20 - 14:57
#4
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Цитата-/Двойные стандарты тоже есть. Долбали целый месяц Беларусь/



Долбали долбали а потом сами в лужу сели поэтому и сейчас уже не долбают)



Цитата-/из серии - а еще у вас негров линчуют/


А что не так разве? Вроде как недавно только негра убили и после этого начались беспорядки
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drakon
§ drakon
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
20479
Re: В посольстве США опровергли слова Назарбаева о недопуске...
Отправлено: 26.11.20 - 16:57
#5
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Цитата:
abaika95:
Вроде как недавно только негра убили и после этого начались беспорядки

А причём тут - недопущение представителей ОБСЕ,
на выборах в США?... :lol: :-o
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abaika95
* abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
5844
В посольстве США опровергли слова Назарбаева о недопуске ОБСЕ на выборы
Отправлено: 26.11.20 - 17:29
#6
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Цитата-/причём тут - недопущение представителей ОБСЕ,на выборах в США?.../



А причем тут убитые негры?)
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