Прогноз на 5 дней
переменная облачность-8°C
  • 770 мм рт.ст.
  • 85% влажность
  • Ю, 3 м/с
НовостиМненияСпецпроектыФорумКонкурсыГазетаСообщить новостьЦитатыОпросыАрхив
О редакцииРекламодателямВакансииВопросы редакцииСоглашение
Наша газета в социальных сетях
Форум


Новые сообщения • Поиск

/ Список форумов » Общие форумы » Обсуждение публикаций
≡ Перестаньте изображать борьбу
 
 
Ответить 
N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
40405
Перестаньте изображать борьбу
Отправлено: 26.11.20 - 00:44
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Я таксист, поэтому буду писать про свое. Я все понимаю про необходимость прерывать цепочку, чтобы люди не общались и т. д. Но, пожалуйста, ответьте мне, господа или мырзалар власти, неужели нет у вас аналитиков, которые подсказали бы вам, что раз есть запрет на законные средства, то всегда найдутся незаконные, которые предложат те же самые услуги, но втридорога?
Читать статью

Victor Yang
§ Victor Yang
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
08.08.10
Сообщений:
13381
Перестаньте изображать борьбу
Отправлено: 26.11.20 - 00:44
#1
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
неужели нет у вас аналитиков, которые подсказали бы вам, что раз есть запрет на законные средства, то всегда найдутся незаконные, которые предложат те же самые услуги, но втридорога?

Источник:

Ну не нужно считать себя умнее других. Все всё прекрасно понимают, но таких поездок всё равно будет в десятки раз меньше, а это уже даст эффект. И если уж ДЕЙСТВИТЕЛЬНО надо - можно же доказать что тебе действительно надо ехать.
Цитата:
И последняя большая просьба: пожалуйста, перестаньте изображать борьбу с коронавирусом, у вас плохо получается. В любом деле должна присутствовать логика, а свое решение нужно аргументировать чем-то, кроме того, что «я так решил»

Источник:

Если вы не видите логики - это не значит что её нет. Эту ситуацию нужно принять - она практически равна военному положению, когда всё привычное вдруг ограничивается и появляются новые правила, ограничивающие свободу.

Во время второй мировой войны в Великобритании, например, во время ночных авианалетов, при так называемых "блэкаутах", всем по тревоге полагалось плотно завесить шторы, а вместо обычных ламп вкрутить вот такие специальные. Они давали очень слабый свет, направленный пучком вниз. Его хватало, чтобы в полутьме заниматься своими делами, но снаружи он был практически не виден, и вражеские пилоты не могли ориентироваться по ночным огням городов.

То есть, каждый гражданин отвечал за безопасность своей страны тем что терпел какие-то неудобства - и всё это в едином порыве, не ноя "а что там мою лампочку с самолета увидят что ли? У меня Кыз Узату!". Да, потом некоторые действия покажут себя малоэффективными, но это только будущее покажет.

И да - карантинными мерами с коронавирусом не борются, а лишь уменьшают распространение, чтобы койко-мест хватило на всех заболевших.

[Исправлено: Victor Yang, 26.11.2020 - 09:39]

[Исправлено: Victor Yang, 26.11.2020 - 09:40]
Профайл
Маркс
§ Маркс
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
01.06.18
Сообщений:
1021
Re: Перестаньте изображать борьбу
Отправлено: 26.11.20 - 15:03
#2
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Victor Yang:
И да - карантинными мерами с коронавирусом не борются, а лишь уменьшают распространение, чтобы койко-мест хватило на всех заболевших.

Вы бы хоть не позорились и посмотрели, откуда произошло слово карантин и чем карантин отличается от самоизоляции. На самом деле реально на карантине в Костанае сидело два подъезда, когда им были запрещены любые контакты с окружающим миром. А сейчас после 22:00 контакты запрещены, а до 22:00 гуляйте, ребята, где хотите. В ситуации с такси такой запрет лишь подчеркивает лоббирование чьих-то интересов, ведь проблем с такси в запретное время совсем не наблюдается.

С точки зрения распространения вируса по всей планете, карантин невозможен в принципе. Либо на сорок дней нужно полностью запретить перемещение между странами, а внутри стран плотно закрыть очаги поражения до полного искоренения вируса. Ну или полностью уничтожать вирусные очаги вместе с носителями, как показывают в демократических фильмах.
Профайл
Маркс
§ Маркс
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
01.06.18
Сообщений:
1021
Перестаньте изображать борьбу
Отправлено: 26.11.20 - 15:10
#3
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Карантин - это как шлюз между здоровым пространством и больным. Не может проход между этими двумя пространствами до 22 часов работать как обычная дверь, а ночью превращаться в шлюз. Смысла в этом нет никакого, от слова совсем.
Профайл
Ответить 
« Предыдущая тема  |  Следующая тема »
  • Быстрый ответ в эту тему
Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz

Оставляя комментарий, Вы автоматически принимаете Соглашение.

Оставить комментарий могут только зарегистрированные пользователи с подтвержденным номером телефона. Ознакомьтесь с Инструкцией и укажите номер в Личных данных.

Ваше имя:
   [ Регистрация ]

максимум 1600 символов (осталось 1600)

:-):-(;-):lol:8-):-o:oops::-P:-x [больше смайликов]

 

Сейчас посетителей на этом форуме: 30, из них зарегистрированных: 0 и гостей: 30
Зарегистрированные пользователи: Нет

Вы не можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы не можете голосовать

XML / RSS