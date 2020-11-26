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Источник: https://www.ng.kz/modules/newspaper/article.php?numberid=750&storyid=26533 неужели нет у вас аналитиков, которые подсказали бы вам, что раз есть запрет на законные средства, то всегда найдутся незаконные, которые предложат те же самые услуги, но втридорога?Источник:





Источник: https://www.ng.kz/modules/newspaper/article.php?numberid=750&storyid=26533 И последняя большая просьба: пожалуйста, перестаньте изображать борьбу с коронавирусом, у вас плохо получается. В любом деле должна присутствовать логика, а свое решение нужно аргументировать чем-то, кроме того, что «я так решил»Источник:

[Исправлено: Victor Yang, 26.11.2020 - 09:39]

[Исправлено: Victor Yang, 26.11.2020 - 09:40]

Цитата:Ну не нужно считать себя умнее других. Все всё прекрасно понимают, но таких поездок всё равно будет в десятки раз меньше, а это уже даст эффект. И если уж ДЕЙСТВИТЕЛЬНО надо - можно же доказать что тебе действительно надо ехать.Цитата:Если вы не видите логики - это не значит что её нет. Эту ситуацию нужно принять - она практически равна военному положению, когда всё привычное вдруг ограничивается и появляются новые правила, ограничивающие свободу.Во время второй мировой войны в Великобритании, например, во время ночных авианалетов, при так называемых "блэкаутах", всем по тревоге полагалось плотно завесить шторы, а вместо обычных ламп вкрутить вот такие специальные. Они давали очень слабый свет, направленный пучком вниз. Его хватало, чтобы в полутьме заниматься своими делами, но снаружи он был практически не виден, и вражеские пилоты не могли ориентироваться по ночным огням городов.То есть, каждый гражданин отвечал за безопасность своей страны тем что терпел какие-то неудобства - и всё это в едином порыве, не ноя "а что там мою лампочку с самолета увидят что ли? У меня Кыз Узату!". Да, потом некоторые действия покажут себя малоэффективными, но это только будущее покажет.И да - карантинными мерами с коронавирусом не борются, а лишь уменьшают распространение, чтобы койко-мест хватило на всех заболевших.