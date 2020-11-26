Я таксист, поэтому буду писать про свое. Я все понимаю про необходимость прерывать цепочку, чтобы люди не общались и т. д. Но, пожалуйста, ответьте мне, господа или мырзалар власти, неужели нет у вас аналитиков, которые подсказали бы вам, что раз есть запрет на законные средства, то всегда найдутся незаконные, которые предложат те же самые услуги, но втридорога? Читать статью
Ну не нужно считать себя умнее других. Все всё прекрасно понимают, но таких поездок всё равно будет в десятки раз меньше, а это уже даст эффект. И если уж ДЕЙСТВИТЕЛЬНО надо - можно же доказать что тебе действительно надо ехать. Цитата:
И последняя большая просьба: пожалуйста, перестаньте изображать борьбу с коронавирусом, у вас плохо получается. В любом деле должна присутствовать логика, а свое решение нужно аргументировать чем-то, кроме того, что «я так решил»
Если вы не видите логики - это не значит что её нет. Эту ситуацию нужно принять - она практически равна военному положению, когда всё привычное вдруг ограничивается и появляются новые правила, ограничивающие свободу.
Во время второй мировой войны в Великобритании, например, во время ночных авианалетов, при так называемых "блэкаутах", всем по тревоге полагалось плотно завесить шторы, а вместо обычных ламп вкрутить вот такие специальные. Они давали очень слабый свет, направленный пучком вниз. Его хватало, чтобы в полутьме заниматься своими делами, но снаружи он был практически не виден, и вражеские пилоты не могли ориентироваться по ночным огням городов.
То есть, каждый гражданин отвечал за безопасность своей страны тем что терпел какие-то неудобства - и всё это в едином порыве, не ноя "а что там мою лампочку с самолета увидят что ли? У меня Кыз Узату!". Да, потом некоторые действия покажут себя малоэффективными, но это только будущее покажет.
И да - карантинными мерами с коронавирусом не борются, а лишь уменьшают распространение, чтобы койко-мест хватило на всех заболевших.
Victor Yang: И да - карантинными мерами с коронавирусом не борются, а лишь уменьшают распространение, чтобы койко-мест хватило на всех заболевших.
Вы бы хоть не позорились и посмотрели, откуда произошло слово карантин и чем карантин отличается от самоизоляции. На самом деле реально на карантине в Костанае сидело два подъезда, когда им были запрещены любые контакты с окружающим миром. А сейчас после 22:00 контакты запрещены, а до 22:00 гуляйте, ребята, где хотите. В ситуации с такси такой запрет лишь подчеркивает лоббирование чьих-то интересов, ведь проблем с такси в запретное время совсем не наблюдается.
С точки зрения распространения вируса по всей планете, карантин невозможен в принципе. Либо на сорок дней нужно полностью запретить перемещение между странами, а внутри стран плотно закрыть очаги поражения до полного искоренения вируса. Ну или полностью уничтожать вирусные очаги вместе с носителями, как показывают в демократических фильмах.
Карантин - это как шлюз между здоровым пространством и больным. Не может проход между этими двумя пространствами до 22 часов работать как обычная дверь, а ночью превращаться в шлюз. Смысла в этом нет никакого, от слова совсем.
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