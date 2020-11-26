Список форумов » Общие форумы » Свободные темы
Флуд и оффтопик (часть 4)
Флуд и оффтопик (часть 4)
Флуд и оффтопик (часть 4)
Отправлено: 26.11.20 - 00:56
Цитата:
абайка, наверное хочет свою
землянку, в Тургае, тебе-
сбагрить.Жадко же,добро-
оставлять...
elektron:
также бы купил дом
также бы купил дом
абайка, наверное хочет свою
землянку, в Тургае, тебе-
сбагрить.Жадко же,добро-
оставлять...
Флуд и оффтопик (часть 4)
Отправлено: 26.11.20 - 00:58
Цитата:
Это возможно, конечно. Но в Казахстане для этого пахать надо часов 12 в сутки 6 дней в неделю, семью не видя. За 40 часов в неделю вряд ли получится заработать.
abaika95:
Ты бы со своими знаниями (не вкурсе конкретно какие у тебя там знания, ну наверно норм) также бы купил дом и 2 машины
Ты бы со своими знаниями (не вкурсе конкретно какие у тебя там знания, ну наверно норм) также бы купил дом и 2 машины
Это возможно, конечно. Но в Казахстане для этого пахать надо часов 12 в сутки 6 дней в неделю, семью не видя. За 40 часов в неделю вряд ли получится заработать.
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Stuttgart. Deutschland
- Регистрация:
- 10.10.17
- Сообщений:
- 5945
Флуд и оффтопик (часть 4)
Отправлено: 26.11.20 - 00:58
Цитата:
Нее не мне, Максу
drakon:
тебе- сбагрить
тебе- сбагрить
Нее не мне, Максу
Флуд и оффтопик (часть 4)
Отправлено: 26.11.20 - 01:00
Цитата:
И я так же вначале подумал. Нафига нужно было это время вставлять - не понимаю
Victor Yang:
Ты меня скопированным временем запутал. Я думал дело во времени. Хотя фиг знает почему так подумал.
Ты меня скопированным временем запутал. Я думал дело во времени. Хотя фиг знает почему так подумал.
И я так же вначале подумал. Нафига нужно было это время вставлять - не понимаю
Флуд и оффтопик (часть 4)
Отправлено: 26.11.20 - 01:00
Цитата:
ВиктОр, не - переживай, сильно.
Это симптом - "абайки", называется...
Victor Yang:
Хотя фиг знает почему так подумал.
Хотя фиг знает почему так подумал.
ВиктОр, не - переживай, сильно.
Это симптом - "абайки", называется...
Флуд и оффтопик (часть 4)
Отправлено: 26.11.20 - 01:01
Цитата:
Я у Абайки квартиру обещал купить. За 600$))
elektron:
Нее не мне, Максу
Нее не мне, Максу
Я у Абайки квартиру обещал купить. За 600$))
Флуд и оффтопик (часть 4)
Отправлено: 26.11.20 - 01:02
Цитата:
Получится и за 40 часов, но с судимостью))
Victor Yang:
Это возможно, конечно. Но в Казахстане для этого пахать надо часов 12 в сутки 6 дней в неделю, семью не видя. За 40 часов в неделю вряд ли получится заработать.
Это возможно, конечно. Но в Казахстане для этого пахать надо часов 12 в сутки 6 дней в неделю, семью не видя. За 40 часов в неделю вряд ли получится заработать.
Получится и за 40 часов, но с судимостью))
Флуд и оффтопик (часть 4)
Отправлено: 26.11.20 - 01:09
Цитата:
Если сегодня, в ветке, "За что платим деньги", не стоит.
Они этого не стоят. За 600 баксов, можно весь дом купить...
maxsaf:
Я у Абайки квартиру обещал купить. За 600$))
Я у Абайки квартиру обещал купить. За 600$))
Если сегодня, в ветке, "За что платим деньги", не стоит.
Они этого не стоят. За 600 баксов, можно весь дом купить...
Флуд и оффтопик (часть 4)
Отправлено: 26.11.20 - 01:10
Цитата:
Ну или так, да. Но я только легальные варианты рассматривал.
maxsaf:
Получится и за 40 часов, но с судимостью))
Получится и за 40 часов, но с судимостью))
Ну или так, да. Но я только легальные варианты рассматривал.
Флуд и оффтопик (часть 4)
Отправлено: 26.11.20 - 02:09
Цитата:
Начальник за колесо Рудненское получил 50 лямов, тачку и 10 лет БЕЗ конфискации, за счет налогоплательщиков. Скостят до трех на поселении, потом на УДО, нары, потом Канары)) Даже тачку забрать не смогли ))) И ведь это самый невезучий случай)) кому нафиг нужны легальные варианты))
[Исправлено: maxsaf, 26.11.2020 - 03:19]
Victor Yang:
Ну или так, да. Но я только легальные варианты рассматривал.
Ну или так, да. Но я только легальные варианты рассматривал.
Начальник за колесо Рудненское получил 50 лямов, тачку и 10 лет БЕЗ конфискации, за счет налогоплательщиков. Скостят до трех на поселении, потом на УДО, нары, потом Канары)) Даже тачку забрать не смогли ))) И ведь это самый невезучий случай)) кому нафиг нужны легальные варианты))
[Исправлено: maxsaf, 26.11.2020 - 03:19]
Флуд и оффтопик (часть 4)
Отправлено: 26.11.20 - 10:30
Так,проснулся снова бодр и весел) как и писал за ночь ничего существенного поуеховшие не накатали)
Зато Дракон-киздык!
Цитата:
Тогда все у кого есть коттедж тут просто стахановцы) надо медали им выдавать за упорный труд)
Зато Дракон-киздык!
Цитата:
Victor Yang:
Это возможно, конечно. Но в Казахстане для этого пахать надо часов 12 в сутки 6 дней в неделю, семью не видя. За 40 часов в неделю вряд ли получится заработать.
Это возможно, конечно. Но в Казахстане для этого пахать надо часов 12 в сутки 6 дней в неделю, семью не видя. За 40 часов в неделю вряд ли получится заработать.
Тогда все у кого есть коттедж тут просто стахановцы) надо медали им выдавать за упорный труд)
Флуд и оффтопик (часть 4)
Отправлено: 26.11.20 - 11:15
Цитата:
Лучше проверить источники дохода и уплату налогов
abaika95:
Тогда все у кого есть коттедж тут просто стахановцы) надо медали им выдавать за упорный труд)
Тогда все у кого есть коттедж тут просто стахановцы) надо медали им выдавать за упорный труд)
Лучше проверить источники дохода и уплату налогов
Флуд и оффтопик (часть 4)
Отправлено: 26.11.20 - 13:47
Цитата:
А вы точно читали, или опять лень?))
abaika95:
как и писал за ночь ничего существенного поуеховшие не накатали)
как и писал за ночь ничего существенного поуеховшие не накатали)
А вы точно читали, или опять лень?))
Флуд и оффтопик (часть 4)
Отправлено: 26.11.20 - 15:04
Цитата-/Лучше проверить источники дохода/
У каждого работяги?)
Цитата-/или опять лень/
Пролистнул)
У каждого работяги?)
Цитата-/или опять лень/
Пролистнул)
-
- Быстрый ответ в эту тему
|Сейчас посетителей на этом форуме: 5, из них зарегистрированных: 0 и гостей: 5
|Зарегистрированные пользователи: Нет
|Вы можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы можете голосовать